Grande Fratello, Valentina pronta per il trono di Uomini e donne. Anche Domenico pronto a cambiare vita Valentina e Domenico, due tra i protagonisti più discussi del Grande Fratello, sono vicini a dare una svolta alla propria vita, ecco cosa può accadere loro

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Partecipare al "Grande Fratello" può permettere di farsi conoscere meglio dal pubblico, oltre a regalare popolarità, non solo da parte di chi segue con assiduità il reality, ma anche in chi semplicemente si ritrova a navigare sui social e viene colpito dai vari aggiornamenti. Non è detto sia necessario arrivare fino alla finale per poter avere successo e ipotizzare un cambio, anche drastico, alla propria vita, a volte può bastare un dettaglio che colpisce gli addetti ai lavori per pensare di dedicarsi a un nuovo progetto,

Ed è quello che sembra possa accadere a breve a due dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione, nonostante il numero di telespettatori che ha seguito il reality sia stato più basso rispetto al passato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Valentina e Domenico: pronti a cambiare vita dopo il "Grande Fratello"

Il rapporto di coppia decisamente altalenante di Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio è stato certamente uno degli aspetti che ha fatto maggiormente discutere chi ha seguito l’ultimo "Grande Fratello", condotto per la prima volta da Simona Ventura. Lei, infatti, si è resa protagonista di diverse incursioni nella ‘Casa’, oltre a una permanenza di qualche giorno, per manifestare il suo disappunto per l’atteggiamento del suo compagno Domenico, che a suo dire era un po’ troppo "affettuoso" con Benedetta.

Ora che il reality si è concluso le strade dei due sembra si siano davvero separate, quasi sicuramente in via definitiva, proprio per questo c’è chi starebbe pensando di dare la possibilità a Valentina di trovare un nuovo amore. E non si tratterebbe di una qualunque, bensì di Maria De Filippi, che starebbe pensando di farla sedere sul trono

A parlarne è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, sempre informatissimo sulle indiscrezioni che riguardano il dating show di Canale 5, al punto tale da rivelare spesso in anticipo quello che accade, per questo è ritenuto attendibile. Lui ne ha parlato attraverso il suo profilo Instagram, facendo riferimento a contatti già avviati tra le parti, pur non sapendo ancora se la Piscopo sia disposta ad accettare: "Valentina, ex di Domenico del GF, è stata contattata ieri per il trono di Uomini e Donne (inoltre già contattata mesi fa). Questo è ciò che abbiamo appreso da numerosi ‘voci di corridoio’ proprio stamattina. – si legge nella segnalazione -. Dopo la scelta di Flavio, e quella imminente di Cristiana, spazio ai nuovi volti della 2a parte di stagione. Lei accetterà?".

"Queen Mary" sembra essere però intenzionata a pescare dal "Grande Fratello" anche per l’altro volto che potrebbe sedersi sull’ambita poltrona rossa. Lei avrebbe una preferenza per Simone De Bianchi, che ha partecipato al programma insieme a mamma Francesca, anche se la sua personalità sarebbe da domare per evitare che possa commettere altre uscite infelici come accaduto nei mesi passati.

Non è però finita qui, anche Domenico sarebbe ormai sempre più propenso a dare una svolta alla sua vita. Sin da subito lui aveva detto di ritenere il "Gf" come la realizzazione di un sogno, stanco dei tanti sacrifici fatti per portare avanti la famiglia che aveva costruito proprio con Valentina. Ed effettivamente ora quello a cui lui aspirava potrebbe essere a un passo. È stato lui a dire ai suoi fan su Instagram di non voler tornare a fare l’operaio, ma anzi di volere un futuro concreto nel mondo dello spettacolo, anche se non sa ancora in che veste. "Mi piacerebbe fare Tv perché, grazie al Grande Fratello, ho capito che non ho problemi a stare davanti alle telecamere" – ha detto.

Gli ambiti che lui ritiene più congeniali sono moda e recitazione, anche se per ora non vuole precludersi niente. Insomma, per loro niente potrebbe essere più come prima.

Potrebbe interessarti anche