Grande Fratello, altra uscita imprevista: Francesca Carrara fuori dalla Casa, perché La concorrente romana ha lasciato il reality all'improvviso e tutti si chiedono quando e se tornerà.

Mentre Bena, Francesco Rana, Giulia Soponariu e Grazia Kendi aspettano di sapere l’esito del televoto che li vede a rischio eliminazione nella prossima puntata del Grande Fratello nip, lunedì 20 ottobre 2025, una concorrente ha lasciato la Casa del reality. Si tratta di Francesca Carrara, restauratrice e tappezziera di 43 anni, originaria di Roma, che ha abbandonato il gioco, pare momentaneamente. A dare notizia dell’uscita improvvisa della gieffina è stata la produzione del programma con un post su Instagram: "Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa di #GrandeFratello per motivi personali", si legge sul social, dove però non compaiono altri dettagli.

GF, Francesca lascia la Casa ‘momentaneamente’: cosa è successo

A pochissime settimane dall’inizio di questo nuovo Grande Fratello di Simona Ventura, una nuova concorrente ha abbandonato il reality. Dopo l’uscita di scena per motivi familiari di Anita Mazzotta, infatti, a lasciare il loft di Cinecittà è stata Francesca Carrara. A differenza della prima, però, il comunicato postato sui social parla di un’uscita momentanea, mentre per Anita non era stato detto così. È presumibile, quindi, che la 43enne romana tornerà presto all’interno del GF. I motivi per cui, invece, sia dovuta andar via così all’improvviso non sono stati resi noti, ovviamente, per rispetto della sua privacy, ma nel reality è comunque rimasto il figlio Simone De Bianchi, cosa che lascia aperta la possibilità di un suo ritorno.

Francesca del GF esce ma il pubblico social ha le sue idee

La partenza a ciel sereno di Francesca ha sollevato parecchie domande e preoccupazioni, sia dentro alla Casa del GF che tra il pubblico, e in molti si chiedono se la gieffina farà rientro nel gioco: "Lo aveva già detto tempo fa che sarebbe dovuta uscire per fare una cosa.. probabilmente beghe di tribunali…avranno concordato tutto dall’inizio", "Speriamo che rientri al più presto che non sia nulla di grave fuori!". Qualcuno invece parla di possibili esami medici, mentre molti altri non vedono di buon occhio la possibilità di uscire dal loft: "Adesso iniziano ad entrare ed uscire come vogliono, meo male che dovevamo tornare alle origini del gf, li se uscivi col cavolo che rientravi".

