Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria sparano a zero su una coinquilina: "Ha la maschera" Mentre la loro storia d’amore continua a gonfie vele verso una futura convivenza, i due ex gieffini lanciano una bella stoccata a una loro collega.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono conosciuti e innamorati nel corso della loro esperienza al Grande Fratello. Se all’interno della Casa la loro storia è stata segnata da molti alti e bassi e troppe gelosie da parte di Tommaso, una volta tornati alla realtà i due sono riusciti a trovare il giusto equilibrio. In una recente intervista a Radio Radio per la rubrica Non succederà più, i due ex gieffini hanno infatti raccontato come sta andando la loro relazione, i progetti di convivenza per il futuro e qualche rivelazione inedita su un ex inquilina del GF, con tanto di stoccata bella e buona: ecco le loro parole.

GF, Tommaso e Mariavittoria contro Pamela Petrarolo: "Ha la maschera"

Intervistati da Radio Radio a diversi mesi dalla fine della loro esperienza al Grande Fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti hanno ripercorso la loro avventura nella Casa più spiata d’Italia, lanciando anche una pungente stoccata a un’altra ex gieffina: Pamela Petrarolo, una delle componenti del gruppo Non è la Rai. "Alcune persone hanno la maschera, quindi non hanno bisogno di andare a Tale e Quale per mettere la maschera. Non lo so che fa. Io non l’ho più vista, non l’ho mai più sentita. Ma tu pensi davvero, signora della radio, che le persone che stanno dentro la casa sono uguali a fuori? Specialmente quelle dello spettacolo! Guarda, te lo dico io […] Mi dispiace ragazzi, ma non è così!", ha affermato Tommaso.

A proposito invece di altri inquilini e dei contatti che i due ragazzi hanno mantenuto, Mariavittoria ha rivelato: "Abbiamo mantenuto tanti contatti, cioè, in realtà tutti quelli con cui eravamo in contatto nella casa, cioè molto stretti, li sentiamo quotidianamente anche fuori. Io sento tantissimo Jessica, per esempio. Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice non ci è capitato proprio di sentirli, Zeudi Di Palma nemmeno. Ma, guarda, niente di diverso da quello che si vedeva in televisione, sinceramente".

Grande Fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti verso la convivenza

Parlando invece del loro futuro come coppia, Tommaso e Mariavittoria hanno poi rivelato di avere progetti importanti. Attualmente i due ex gieffini continuano a fare la spola tra Roma e la Toscana, ma su un’eventuale convivenza Mavi ha rivelato: "Assolutamente sì, ma preferisco non dire niente perché sono molto scaramantica".

Infine, un ultimo pensiero sul ritorno alla realtà dopo un’esperienza lunghissima al Grande Fratello. "Mi era mancata tantissimo la normalità. Dopo tutti quei mesi, appunto, ti manca proprio banalmente anche andare al lavoro, perché sei mesi e mezzo, io lo continuo a dire, sono troppi, sono troppi, abbastanza alienante dopo un po’. Quindi è stata difficile, nel senso che sicuramente riabituarsi a tutte le cose, il primo giorno non riuscivo neanche a pagare con la carta di credito. Non mi ricordavo niente, i codici, nulla", ha raccontato Mariavittoria.

