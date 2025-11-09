Grande Fratello, Domenico vs Grazia e televoto all'ultimo sangue: chi viene eliminato? Il sondaggio Cinque concorrenti forti in nomination, nuove tensioni e un televoto eliminatorio che promette colpi di scena. Votate e supportate il vostro preferito

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 3 novembre 2025, l’atmosfera nella Casa è diventata incandescente. Tra incomprensioni, alleanze e confessioni inaspettate, il gioco si fa sempre più serrato e le nuove nomination hanno acceso ancora una volta i riflettori sulle tensioni del gruppo. In vista della puntata del 10 novembre, il televoto mette a rischio Domenico D’Alterio, Francesca Carrara con Simone De Bianchi, Giulia Saponariu e Grazia Kendi.

Televoto Grande Fratello: chi è in nomination e chi rischia

Il televoto Grande Fratello di questa settimana promette scintille: i concorrenti in bilico sono Domenico, Francesca & Simone, Giulia e Grazia. Sarà il pubblico a decidere chi merita di continuare il proprio percorso nella Casa e chi dovrà dire addio al sogno del Grande Fratello. Facci sapere chi vorresti salvare nel sondaggio in fondo alla pagina, e vedi se le tu preferenze sono in linea con quelle del resto del pubblico.

Domenico D’Alterio

Negli ultimi giorni, Domenico è tornato al centro dell’attenzione dopo una serie di confronti accesi con i coinquilini. Il suo carattere diretto e l’abitudine di dire sempre ciò che pensa lo hanno reso uno dei concorrenti più divisivi di questa edizione. Dopo alcune tensioni con Valentina e un nuovo isolamento dal gruppo, la sua posizione all’interno della Casa sembra più fragile che mai. Per qualcuno è troppo polemico, per altri è uno dei pochi ad avere il coraggio di non nascondersi dietro le apparenze.

Francesca Carrara & Simone De Bianchi

Francesca ha mostrato tutta la sua fragilità nelle ultime puntate, raccontando aspetti dolorosi del proprio passato e lasciandosi andare a momenti di grande emotività. Nella Casa, però, alcuni iniziano a leggere questa sensibilità come un’arma a doppio taglio, soprattutto dopo i suoi recenti scontri con Benedetta e Anita. Francesca divide il pubblico: c’è chi la vede autentica e chi, invece, crede che cerchi di attirare l’attenzione con il vittimismo.

Il percorso di Simone è stato finora altalenante. Dopo settimane di entusiasmo, il giovane ha mostrato segni di insofferenza, lamentando il clima teso e la pressione costante del gioco. Il suo rapporto con Francesca, che vive come un punto di riferimento, è stato messo in discussione da alcuni coinquilini, che lo vorrebbero più indipendente. Inoltre, l’amore non corrisposto per Anita, potrebbe piacere al pubblico, ma mettere in bilico il suo desiderio di restare in gioco. Riusciranno i due a compensare le mancanze dell’altro e salvarsi?

Giulia Saponariu

Giulia è una delle personalità più forti di questa edizione, ma anche tra le più controverse. Il suo temperamento impulsivo e le risposte sempre pronte le hanno procurato non pochi attriti, in particolare con Rasha e Matteo. Nel pubblico è amata e criticata allo stesso tempo: il suo modo di affrontare ogni discussione senza filtri divide, ma nessuno può dire che non stia giocando in prima linea.

Grazia Kendi

Grazia ha vissuto settimane difficili, tra emozioni forti e confessioni che hanno toccato il cuore dei telespettatori. Tuttavia, fuori dalla Casa non tutti hanno reagito con la stessa empatia: alcuni l’accusano di usare la sua storia personale per attirare consensi, mentre altri ne apprezzano il coraggio e la dolcezza. Dopo alcune tensioni con Giulia, il suo percorso sembra entrato in una fase cruciale, e il pubblico deciderà se darle ancora fiducia.

Grande Fratello, chi viene eliminato il 10 novembre: vota il sondaggio

Il verdetto del nuovo televoto arriverà lunedì 10 novembre, quando uno dei concorrenti in nomination dovrà lasciare definitivamente la Casa. Chi sarà il prossimo a salutare il Grande Fratello? Facci sapere chi secondo te merita di salvarsi nel sondaggio qui sotto.

