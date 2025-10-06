Grande Fratello (6 ottobre), il dramma di Grazia Kendi e Giulio 'paracu*o'. Nomination di fuoco: chi rischia Cosa è successo nella puntata Gf di ieri 6 ottobre 2025. Tre immuni, poi prime nomination e televoto da brividi. Dentro 5 nuovi concorrenti.

Un’altra puntata del Grande Fratello – la numero 2 dell’edizione 2025 – arriva al capolinea. Nella serata in cui Simona Ventura completa (per ora) il cast con l’ingresso di 5 nuovi concorrenti, la Casa del reality più amato della tv italiana ospita una serata frizzante e leggera, con le prime dinamiche ‘vere’ e godibilità maggiore rispetto alla prima uscita stagionale scivolata via senza grossi squilli. Stavolta si fa sul serio e tra i concorrenti si parla di possibili flirt (Giulio-Benedetta), scontri (Matteo contro i giovani) e drammi personali (Grazia). Ma il piatto forte della serata, ovviamente, sono state le nomination e il risultato del primo televoto che ha dato una fotografia iniziale (e concreta) delle preferenze del pubblico a casa. Scopriamo come è andata in onda ieri, lunedì 6 ottobre 2025.

Grande Fratello (6 ottobre 2025): cosa è successo nella seconda puntata

La seconda puntata del Gf di Simona Ventura inizia con un focus su Matteo Azzali, il pugile arrivato al Gf con lo scopo di raccontare la sua storia di rinascita personale. Il 47enne ha vissuto una prima settimana complicata, caratterizzata da diversi scontri con i giovani della Casa e delle loro scorribande notturne: "Non comportiamoci come delle bestie – dice Giulio in una clip – Io sono venuto qui a raccontare il mio percorso di vita, per aiutare qualche ragazzo a casa che ha perso la via. Se devo star qui a prendermi cuscinate e a fare le 5 del mattino vado a casa". Qualche giorno fa il concorrente ha chiesto ai coinquilini di votarlo e Simona Ventura lo redarguisce, mettendolo spalle al muro: "Non me l’aspettavo da te, decidi se vuoi restare o andar via". E Giulio replica sicuro: "Non ho mai mollato in vita mia, figurati se lo faccio al Grande Fratello. Io resto e combatto, come ho sempre fatto".

Gf, il flirt Giulio-Benedetta: "Un paracu*o"

Spazio poi al primo flirt del nuovo Gf, quello tra il dentista Giulio e la salumiera Benedetta. In studio vengono proiettate le immagini di coccole e baci nascosti, ma per molti nella Casa è una storia fake imbastita da Giulio per avere visibilità. "Io lascio fluire le mie emozioni – osserva serafico il concorrente partenopeo – dicono che sto usando lei per avere clip ma non vorrei che fosse il contrario". Peccato che poco dopo Simona mostra un video in cui il dentista ci prova con Anita, la terza incomoda. Benedetta non sembra prendersela più di tanto e sentenzia: "Io faccio quello che mi sento. Lui è un bellissimo ragazzo, ma anche un paracu*o". Anita conferma il tentativo di ‘arrembaggio’ di Giulio: "E successo la sera dopo il bacio con Giulia, ci ha provato con me. Ma come si fa? ". E Simona, divertita, sentenzia: "Sento le unghie sul vetro, Giulio. Ma tu sei charmant, non cambiare".

Il passato drammatico di Grazia Kendi

L’atmosfera diventa meno leggera nel blocco dedicato a Grazia Kendi, che nei giorni scorsi in diverse occasioni si è resa protagonista di alcune sfuriate verso gli altri concorrenti. La gieffina si confronta con Giulia, scusandosi per averle detto parole spiacevoli ("Miracolata"), poi in una clip la vediamo confessare tra le lacrime di aver subito abusi all’età di 8 anni. Simona la chiama in confessionale: "Mi ha colpito molto la rabbia che ti è uscita fuori, quasi un mostro". "La rabbia che ho provato in Casa è dovuta a delle dinamiche. A volta trattengo-trattengo e poi scoppio, è un mio limite. Sono fatta così e spero di migliorare", replica Grazia. Quindi Simona, con tono empatico data la delicatezza dell’argomento, le dà un consiglio: "Io ho letto nel tuo sfogo un grande dolore che non vuoi affrontare, perché è stato troppo. Tu hai un mostro dentro, questo sfogo te l’ha fatto uscire fuori ed è una cosa positiva: è un primo passo, devi continuare ad affrontarlo e gestirlo".

Il gruppo ‘brucia’ 10mila euro: "Paura, eh?"

La serata continua con una sfida del Gf. I concorrenti possono aumentare il montepremi finale di 10mila euro, portandolo così a 110mial euro, ma solo a una condizione: uno di loro dovrà accettare di trascorrere una settimana da solo nel tugurio. Nessuno, però, accetta la sfida. "Paura, eh!", provoca l’opinionista Floriana. Ascanio Pacelli rincara la dose: "Una settimana fa litigavate per l’acqua calda e ora rifiutate 10.000 euro?!". Matteo prova a giustificarsi: "È una scelta di gruppo". Francesco, invece, avrebbe accettato, ma gli altri lo hanno convinto a rinunciare.

Grande Fratello, chi sono i nuovi concorrenti

Risultato Televoto Grande Fratello, le percentuali

I concorrenti al televoto Grande Fratello erano ben dodici, con in palio l’immunità alle nomination: Anita, Donatella, Grazia, Jonas, Omer, Giulia, Francesca, Simone, Benedetta, Domenico, Matteo e Francesco. In pratica, erano sulla graticola tutti i concorrenti entrati lunedì scorso eccetto Giulio, che aveva rinunciato a partecipare alla votazione per regalare l’acqua calda a tutto il gruppo. A metà serata, Simona Ventura svela il risultato del Televoto Gf che elegge i primi 3 immuni dell’edizione 2025.

La domanda a cui hanno risposto i telespettatori era: "Chi è il tuo preferito?" Questa la classifica della votazione:

Anita 24.25%

Donatella 17.4%

Domenico 8.22%

Benedetta 7.73%

Omer 7.72%

Jonas 7.61%

Francesca e Simone 7.08%

Giulia 5.82%

Matteo 4.95%

Francesco 4.66%

Grazia 4.55%

Nomination Gf, chi va al televoto di lunedì 13 ottobre 2025

Nemmeno il tempo di tirare il fiato ed è stata la volta delle nomination. Ecco le scelta di ogni concorrente (con motivazione) e qual è stato il risultato della votazione:

Benedetta nomina Giulia: "Lo trovo egoista e falsa";

Giulio nomina Matteo: "Non ama il caos della Casa, la sta vivendo male";

Omer nomina Giulio: "Abbiamo discusso, non mi è piaciuta la sua reazione";

Giulia nomina Matteo: "Ci ha dato dei pagliacci, mi sembra incoerente";

Jonas nomina Omer: "Ha dei modi troppo bruschi e diversi dai miei ";

Matteo nomina Omer: "In Casa collabora meno degli altri";

Cinzia nomina Francesca e Simone: "Francesca mi attacca troppo";

Matteo nomina Giulio: "Bravo ragazzo, ma vuole darmi ordini";

Francesca e Simone nominano Giulio: "Troppo calcolatore";

Anita nomina Giulio: "È forte, ma mi sembra presuntuoso";

Domenico nomina Grazia: "Il suo comportamento non mi è piaciuto";

Donatella nomina Francesco: "Non ci sopportiamo proprio".

Finiscono al televoto Giulio, Matteo e Omer. Il pubblico dovrà decidere chi salvare. Lunedì 13 ottobre, il concorrente meno votato uscirà sarà il primo eliminato dell’edizione del Grande Fratello 2025.

Lucrezia Coppola

