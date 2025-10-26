Televoto Grande Fratello, resa dei conti tra le nemiche Rasha e Benedetta. Chi viene eliminato: il sondaggio Tre storie diverse, ma un solo destino: la nuova nomination del Grande Fratello promette scintille e colpi di scena nella Casa di Cinecittà.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 20 ottobre 2025, la Casa ha visto aumentare la tensione con nuove alleanze e scontri verbali. Le successive nomination hanno portato tre concorrenti al televoto: Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Rasha Younes, che ora rischiano seriamente l’eliminazione nella puntata del 27 ottobre.

Televoto Grande Fratello: chi è in nomination e chi rischia

Questa settimana il televoto promette scintille: come sappiamo, i tre concorrenti a rischio sono Benedetta, Matteo e Rasha. Il pubblico dovrà quindi scegliere chi salvare. Il gieffino meno votato dovrà prepare le valigie e lasciare la casa del Grande Fratello nel corso della puntata del 27 ottobre. Scopriamo nel dettaglio cosa ha fatto ognuno di loro negli ultimi giorni, e perché meriterebbero una seconda occasione dai loro fan.

Benedetta Stocchi

Benedetta è finita nel mirino a causa di discussioni accese con alcune coinquiline: ha accusato Francesca Carrara e Simone di aver fatto scelte strategiche dietro le quinte, e alzando il tono ha dichiarato: "Io sono buona e cara, ma non mi conoscete sotto questo punto di vista".

In più, è coinvolta in una polemica social relativa alla compagna di un altro concorrente. Questi elementi la rendono vulnerabile: se il pubblico la percepisce come parte delle dinamiche "truccate" della Casa, potrebbe essere penalizzata. Rischia perché appare partecipe di scontri e accuse e potrebbe essere vista come protagonista negativa.

Matteo Azzali

Matteo, ex pugile e istruttore, ha vissuto i primi giorni con disagio: ha confessato che "Se questo è il mood me ne vado", lamentando un clima troppo goliardico rispetto all’approccio che aveva immaginato. Inoltre, la sua ex fidanzata è intervenuta sui social per smentirlo, accusandolo di averla lasciata per un’altra donna e di aver mentito sul suo stato sentimentale al momento dell’ingresso. Tra i coinquilini è percepito come poco adattato al gruppo: se il pubblico lo legge come estraneo oppure come persona in conflitto, potrebbe pagare caro il televoto. Lui rischia per il suo disagio iniziale e le polemiche esterne che lo riguardano; il pubblico potrebbe considerarlo meno coinvolto nel gioco.

Rasha Younes

Rasha Younes è un ingresso recente nella Casa, ma ha già attirato l’attenzione per il suo interesse dichiarato nei confronti di Omer Elomari, parlando di lui come "così uomo, così composto". Ha anche accusato Grazia Kendi di avere aggressività nascosta dietro un’apparenza tranquilla, scatenando un piccolo scontro. Nonostante il fascino che può esercitare, la sua posizione è fragile: se viene vista come troppo "giocatrice" o coinvolta in dinamiche amorose ambigue, il pubblico potrebbe punirla. Rasha rischia quindi perché il suo ingresso recente e le dinamiche sentimentali la collocano in una posizione dove deve ancora costruire il suo ruolo indipendentemente dagli altri.

Sondaggio Televoto GF: vota il tuo preferito

Il televoto Gf del 27 ottobre sarà determinato sicuramente da variabili come la presenza attiva in Casa, schieramenti chiari e ambiguità, trasparenza e strategia. Ma ora facci sapere: tu chi vuoi salvare? Rispondi al sondaggio e fai sentire la tua voce!

