Grande Fratello, dopo Signorini tutto su Selvaggia Lucarelli: il piano (costoso) per salvare il reality Il reality dovrebbe tornare regolarmente in onda in primavera (dopo il caso Corona) sotto la guida di Ilary Blasi, ma il vero colpo sarebbe tra gli opinionisti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Mediaset sogna Selvaggia Lucarelli. Dopo il caso Signorini-Corona (e nonostante la richiesta del Codacons di ‘fermare’ il programma) il Grande Fratello VIP è pronto a tornare in onda. Il Biscione punterà ancora sul suo storico reality show e al timone dovrebbe tornare una ‘veterana’ come Ilary Blasi. Il colpo, però, potrebbe arrivare tra gli opinionisti, con il nome di Selvaggia Lucarelli tornato di moda a Cologno Monzese. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello VIP (che si farà): il sogno Mediaset

Nonostante ci sia ancora una parte della dirigenza Mediaset che spinge per tenere il programma ‘fermo’ almeno per un anno, il Grande Fratello VIP sembra destinato a tornare in onda regolarmente in primavera, a partire da marzo. Il reality show di punta di Canale 5 arriva dal brusco flop dello scorso anno in termini di ascolti (e dalla tutt’altro che esaltante edizione ‘nip’ condotta da Simona Ventura), ma anche e soprattutto dalla bufera che ha travolto Alfonso Signorini dopo le pesanti accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo. Il Codacons ha chiesto di cancellare il GF Vip per indagare sul ‘sistema’ dei casting dell’ormai ex conduttore ma il Biscione – come detto – sembra intenzionato a confermare il reality nel palinsesto. Il Grande Fratello VIP garantisce infatti alla rete ammiraglia Mediaset un numero cospicuo di prime serate a un costo relativamente basso (soprattutto se paragonato a grandi show o fiction) e i vertici di Cologno avrebbero deciso di continuare a puntare sul rodatissimo reality. Al timone – come detto – dovrebbe tornare Ilary Blasi, già conduttrice dal 2016 al 2018, quando Signorini era opinionista; proprio tra gli opinionisti, però, Mediaset starebbe sognando il grande colpo con Selvaggia Lucarelli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ‘no’ di Selvaggia a Simona Ventura: l’ipotesi GF ora è concreta

L’offerta da parte di Mediaset era già arrivata lo scorso anno, quando Selvaggia Lucarelli fu contattata per diventare la nuova opinionista del Grande Fratello di Simona Ventura. A svelarlo fu la stessa giudice di Ballando con le Stelle: "L’offerta è arrivata molto tardi, molto a ridosso dall’inizio di Ballando con le Stelle. I tempi erano un po’ sbagliati e che quindi era giusto che io continuassi a lavorare a Ballando, sarebbe stato uno sgarbo nei confronti loro". Terminata la consueta avventura nello show di Milly Carlucci, però, Selvaggia potrebbe ripensarci. L’ipotesi, infatti, è tornata concreta: per Mediaset portare Selvaggia Lucarelli in studio e puntare su di lei come volto copertina della prossima edizione sarebbe un investimento importante (superiore a quello di altri papabili opinionisti), ma assicurerebbe indubbiamente un hype e una dose di polemiche senza precedenti per riportare il programma ai fasti del passato.

Potrebbe interessarti anche