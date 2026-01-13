Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Grande Fratello, dopo Signorini tutto su Selvaggia Lucarelli: il piano (costoso) per salvare il reality

Il reality dovrebbe tornare regolarmente in onda in primavera (dopo il caso Corona) sotto la guida di Ilary Blasi, ma il vero colpo sarebbe tra gli opinionisti

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Mediaset sogna Selvaggia Lucarelli. Dopo il caso Signorini-Corona (e nonostante la richiesta del Codacons di ‘fermare’ il programma) il Grande Fratello VIP è pronto a tornare in onda. Il Biscione punterà ancora sul suo storico reality show e al timone dovrebbe tornare una ‘veterana’ come Ilary Blasi. Il colpo, però, potrebbe arrivare tra gli opinionisti, con il nome di Selvaggia Lucarelli tornato di moda a Cologno Monzese. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello VIP (che si farà): il sogno Mediaset

Nonostante ci sia ancora una parte della dirigenza Mediaset che spinge per tenere il programma ‘fermo’ almeno per un anno, il Grande Fratello VIP sembra destinato a tornare in onda regolarmente in primavera, a partire da marzo. Il reality show di punta di Canale 5 arriva dal brusco flop dello scorso anno in termini di ascolti (e dalla tutt’altro che esaltante edizione ‘nip’ condotta da Simona Ventura), ma anche e soprattutto dalla bufera che ha travolto Alfonso Signorini dopo le pesanti accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo. Il Codacons ha chiesto di cancellare il GF Vip per indagare sul ‘sistema’ dei casting dell’ormai ex conduttore ma il Biscione – come detto – sembra intenzionato a confermare il reality nel palinsesto. Il Grande Fratello VIP garantisce infatti alla rete ammiraglia Mediaset un numero cospicuo di prime serate a un costo relativamente basso (soprattutto se paragonato a grandi show o fiction) e i vertici di Cologno avrebbero deciso di continuare a puntare sul rodatissimo reality. Al timone – come detto – dovrebbe tornare Ilary Blasi, già conduttrice dal 2016 al 2018, quando Signorini era opinionista; proprio tra gli opinionisti, però, Mediaset starebbe sognando il grande colpo con Selvaggia Lucarelli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il ‘no’ di Selvaggia a Simona Ventura: l’ipotesi GF ora è concreta

L’offerta da parte di Mediaset era già arrivata lo scorso anno, quando Selvaggia Lucarelli fu contattata per diventare la nuova opinionista del Grande Fratello di Simona Ventura. A svelarlo fu la stessa giudice di Ballando con le Stelle: "L’offerta è arrivata molto tardi, molto a ridosso dall’inizio di Ballando con le Stelle. I tempi erano un po’ sbagliati e che quindi era giusto che io continuassi a lavorare a Ballando, sarebbe stato uno sgarbo nei confronti loro". Terminata la consueta avventura nello show di Milly Carlucci, però, Selvaggia potrebbe ripensarci. L’ipotesi, infatti, è tornata concreta: per Mediaset portare Selvaggia Lucarelli in studio e puntare su di lei come volto copertina della prossima edizione sarebbe un investimento importante (superiore a quello di altri papabili opinionisti), ma assicurerebbe indubbiamente un hype e una dose di polemiche senza precedenti per riportare il programma ai fasti del passato.

Potrebbe interessarti anche

Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli

Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli: "Te la prendi con Corona per Signorini, ma avete fatto peggio". Scatta la querela

Il giornalista attacca la giudice di Ballando e riporta a galla una vicenda archivia...
Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, la bordata d'addio di Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: “Come Chiara Ferragni”

La giudice ha commentato l’ultima edizione dello show di Milly Carlucci scagliandosi...
Selvaggia Lucarelli dice no al Grande Fratello di Simona Ventura

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello: "Perché ha detto no", la proposta e il retroscena

A quanto pare Mediaset avrebbe voluto la giurata di Ballando come opinionista del re...
Selvaggia Lucarelli - Valeria Marini

Selvaggia Lucarelli, replica pungente a Valeria Marini: “Sei invidiosa”. Continua la storica querelle

La showgirl e la conduttrice, già reduci da diversi scontri avvenuti in passato, han...
Selvaggia Lucarelli - Andrea Sempio

Garlasco, lo sfogo di Selvaggia Lucarelli: “Andate dietro a una youtuber”

La giudice di Ballando con le Stelle si è scagliata contro i servizi di Ignoto X di ...
Selvaggia Lucarelli

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli senza filtri su Colombari, Fialdini e Delogu: "Dominate da forze contrastanti"

La giurata del dance show di Milly Carlucci ha attaccato alcuni concorrenti sul suo ...
Selvaggia Lucarelli, tutto pronto per le nozze con Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli, tutto pronto per le nozze con Lorenzo Biagiarelli: c'è la data e la location

Il matrimonio tra la giudice di Ballando e il food blogger si avvicina: "Sarà una gr...
Alfonso Signorini - Grande Fratello 18

Caso Signorini-Corona, la richiesta choc del Codacons: “Fermare il Grande Fratello Vip”

Dopo l’autosospensione del conduttore il Coordinamento delle associazioni dei consum...
Selvaggia Lucarelli - Barbara D'Urso

Selvaggia Lucarelli asfalta Barbara D’Urso a Ballando, la sua verità: “Centinaia di migliaia di euro e si lagna”

La giudice dello show di Milly Carlucci si è scagliata contro la conduttrice, svelan...

Lucart

Aziende virtuose

Ecco la leader globale della sostenibilità

LEGGI

Personaggi

Anita Mazzotta

Anita Mazzotta
Antonio Medugno

Antonio Medugno
Laura Barth

Laura Barth
Leonardo De Amicis

Leonardo De Amicis

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963