Grande Fratello, subito polemiche: Giulia verso l’espulsione e Matteo vuole ritirarsi, perché

La 19enne ha detto una frase offensiva e ora il pubblico chiede la squalifica, mentre l'ex pugile medita di abbandonare: "Non sono venuto a fare l'idiota".

A meno di due giorni dal debutto, nella Casa del Grande Fratello c’è già scompiglio. Tra frasi inappropriate e offensive e chi non riesce a integrarsi perché si sente troppo distante dal mood generale, il reality si sta animando delle prime dinamiche, e non sono tutte esenti da polemiche. Giulia Soponariu, ad esempio, si è resa protagonista di una frase fortemente criticata sui social, tanto che gli utenti hanno chiesto a gran voce la squalifica della 19enne. Mentre era in cucina con gli altri inquilini, la giovane gieffina ha commentato la sua foto ufficiale nel programma: "La mia foto non mi piace per niente, sembro una down".

L’espressione ha scatenato le ire del pubblico sul web, indignato per l’utilizzo della parola down in mondo tanto dispregiativo: "Ero in casa di una mia cara amica a prendere un caffe oggi , ha una figlia di 14 anni con la Sindrome di Down, se avreste visto il suo viso quando ha sentito quella battuta, se riusciste a sentire il dolore degli altri…è tutto qui. Empatia. Umanità", "Solo chi ha in famiglia un ragazzo o una ragazza con la Sindrome di Down può comprendere il dolore e la profonda umiliazione causati da battute orrende come quella di Giulia, che resterà impunita, sdoganando sempre di più la banalità del male e la stupidità umana".

GF, Matteo Azzali vuole mollare: "Se è così io prendo e vado via"

E mentre Giulia Soponariu aspetta di sapere quale provvedimento prenderà il Grande Fratello per la sua frase offensiva, nella Casa Matteo Azzali medita di mollare. L’ex pugile, ora insegnante dopo un brutto infortunio, non si trova a suo agio in mezzo agli inquilini del loft, tutti molto giovani rispetto a lui e con atteggiamenti decisamente più ‘giocosi’. Il 47enne, infatti, ha dichiarato di essere entrato nel reality per portare un esempio e non certo per "fare il pagliaccio e nemmeno l’idiota":

Se è così io prendo e vado via, se questo è il mood me ne vado davvero. Io sono venuto qui dentro solo ed esclusivamente perché la mia storia possa essere da esempio, da ispirazione ai ragazzi giovani. Io non mi metto a fare cavolate, cori da stadio, a urlare tutto il giorno. Io ho 50 anni, voi ne avete 20, ci sta, lo capisco e non voglio criticare, ma non fa per me. (…) La mia immagine per me è importante, l’immagine che voglio dare non è certo quella del casinista. Io non sono venuto qui a fare il pagliaccio e nemmeno l’idiota. Sono venuto qui per dare un esempio, se questo esempio lo posso dare ok, altrimenti ciao, significa che non è il posto che fa per me.

