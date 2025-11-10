Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Grazia e Giulia c’è una sorpresa, un big rischia l'eliminazione Il Grande Fratello stasera 10 novembre vivrà un nuovo televoto: Grazia, Giulia, Domenico e il duo Francesca-Simone in nomination: ecco chi vince e chi rischia

Nuova settimana e nuovo televoto al Grande Fratello. Il reality show di Simona Ventura torna in onda dopo la diretta della scorsa settimana, che ha sancito l’eliminazione di Francesco Rana. Oggi, lunedì 10 novembre 2025, andrà in scena la settima puntata stagionale, nel corso della quale il pubblico decreterà il nome del prossimo concorrente che finirà direttamente in nomination. Stavolta chi è a rischio eliminazione? L’appuntamento, come sempre, è in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i risultati e le percentuali dei sondaggi GF e analizziamo la situazione nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, le nomination: chi viene eliminato

Dopo l’addio definitivo di "King Rana", al Grande Fratello il televoto torna a tenere banco con una sfida da brividi. Nella puntata di stasera, sulla graticola delle nomination ci saranno quattro dei concorrenti più in vista di questa edizione, condotta da Simona Ventura, che rischia così di perdere altri volti di punta. Mentre si vocifera di una chiusura anticipata a causa dei pessimi ascolti delle ultime dirette, stasera al GF vedremo scontrarsi Domenico D’Alterio, Grazia Kendi, Giulia Soponariu e la coppia composta da mamma Francesca Carrara e suo figlio Simone De Bianchi.

Sondaggi Grande Fratello di oggi (10 novembre): chi vince e chi rischia

Il risultato del televoto arriverà nel corso della puntata in onda oggi in prima serata su Canale 5, la settima emissione di un’edizione che finora non ha conquistato i favori del grande pubblico. In attesa di conoscere il risultato ufficiale della votazione, i lettori hanno già espresso la loro preferenza nel sondaggio pubblicato online sul sito grandefratelloforumfree.

Attualmente, al comando della classifica provvisoria c’è Grazia Kendi, che incassa oltre il 34% delle preferenze. La 25enne milanese è finita al centro del gossip a causa del feeling esploso con Mattia, che però è già impegnato. Inoltre, nel corso di queste settimane ha conquistato il pubblico con il suo carattere schietto e solare, che l’ha portata a diventare una delle concorrenti più amate di questa edizione. Alle sue spalle Giulia Soponariu, che insegue Grazia con il 29% dei voti. La giovanissima modella di origine rumena è una delle concorrenti più divisive di questo Gf. Sul web molti la criticano per la sua tendenza alla ‘leggerezza’ e per alcuni scontri con Jonas Pepe. Tuttavia la sua simpatia e la sua capacità di mettersi in gioco la tengono saldamente tra i personaggi più apprezzati del reality.

In terza posizione c’è la coppia Francesca-Simone (22%), che incassa il 22% dei voti. Mamma e figlio sembrano pagare il prezzo dei dissapori sorti tra Francesca e alcuni personaggi forti nella Casa, come Donatella e Rasha. Ciò nonostante, però, il loro affiatamento e il loro carattere giocoso continuano a garantirgli una base solida di sostenitori. Ben più distante è Domenico D’Alterio, che un po’ a sorpresa chiude le proiezioni della vigilia con una percentuale del 13% e al momento è il concorrente più a rischio. Un risultato inatteso, poiché l’operaio napoletano da settimane è al centro della scena a causa del "triangolo amoroso" con la gieffina Benedetta e la sua compagna Valentina, che in diverse occasioni è stata ospite del Grande Fratello per riportare all’ordine D’Alterio.

Questa la situazione attuale:

"Chi vuoi salvare?"

Cosa succederà al televoto di stasera

A poco più di un mese dalla fine del programma, e con 13 concorrenti ancora in gioco, il Grande Fratello stasera non emetterà alcun verdetto eliminatorio.

Il gieffino che riceverà meno preferenze, infatti, finirà direttamente in nomination e sarà il primo candidato all’eliminazione nel prossimo televoto, che si chiuderà lunedì 17 novembre 2025.

