Grande Fratello, televoto per la finale: Rasha vs Giulia ma attenzione a Donatella. Chi sarà la finalista? Il sondaggio Nella puntata del 24 novembre sapremo chi sarà il primo finalista: Omer, Rasha, Donatella, Giulia e Francesca in nomination. Vota nel sondaggio chi mandare in finale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 17 novembre 2025, il clima nella Casa si è fatto ancora più incerto. Le dinamiche tra i concorrenti cambiano di giorno in giorno e ora il pubblico è chiamato a scegliere non chi eliminare, ma chi merita di diventare il primo finalista di questa edizione. In vista della diretta del 24 novembre, i nomi in gioco sono quelli di Giulia Saponariu, Rasha Younes, Omer Elomari, Francesca Carrara, Donatella Mercoledisanto e Simone De Bianchi.

Televoto Grande Fratello: chi è in nomination per diventare finalista Vota chi promuovere nel sondaggio

La selezione di questa settimana è particolarmente combattuta: il pubblico dovrà premiare chi, secondo loro, ha dimostrato carattere, costanza e capacità di restare al centro delle dinamiche senza perdere credibilità, facendolo accedere così di diritto alla finale. Facci sapere chi vorresti vedere all’ultimo ballottaggio nel sondaggio in fondo alla pagina, e vedi se le tu preferenze sono in linea con quelle del resto del pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giulia Saponariu

Giulia resta uno dei volti più discussi della Casa. Il suo carattere diretto, le reazioni istintive e gli scontri frequenti, in particolare con Rasha, la rendono sempre protagonista. Per qualcuno è troppo impulsiva, per altri è semplicemente autentica: di certo non passa inosservata.

Rasha Younes

Rasha ha diviso il pubblico fin dal suo ingresso. Da un lato il corteggiamento reciproco con Omer, dall’altro gli scontri sempre più frequenti con Francesca e Simone, che la accusano di atteggiamenti ambigui. La sua presenza dà ritmo alle puntate, ma proprio questo potrebbe renderla vulnerabile.

Omer Elomari

Omer è entrato in un vortice di attenzioni, critiche e discussioni. Il suo rapporto altalenante con Rasha, la tensione con alcuni membri della Casa e la sua riservatezza hanno costruito attorno a lui una narrazione complessa. C’è chi lo vede forte e chi pensa abbia perso lucidità nelle ultime settimane come testimonia il gesto di mercoledì sera, quando si è abbassato i pantaloni rimanendo in mutande davanti al gruppo.

Francesca Carrara

Francesca si è messa a nudo più volte, raccontando parti delicate della sua storia personale. Questo ha generato empatia nel pubblico, ma dentro la Casa non sempre è stata capita. Gli scontri con Rasha e alcune sue reazioni molto emotive hanno creato nuove spaccature, rendendola un personaggio che divide.

Donatella Mercoledisanto

Donatella è una presenza imprevedibile: entra nelle dinamiche con schiettezza, si espone, discute, a volte spiazza il pubblico. Il suo percorso è fatto di alti e bassi, tra battute taglienti e momenti più fragili. In molti apprezzano il suo modo diretto, altri la trovano difficile da capire.

Simone De Bianchi

Simone ha attraversato un periodo complicato, tra momenti di entusiasmo e crolli evidenti. Il suo affetto per Francesca e il legame molto stretto tra i due sono stati più volte al centro delle critiche degli altri, che lo vorrebbero più indipendente. Il pubblico ora deve valutare se premiare la sua crescita.

Chi merita davvero di essere il primo finalista? Il verdetto arriverà nella puntata del 24 novembre, quando uno di loro conquisterà ufficialmente il pass per la finale. Intanto facci sapere chi secondo te meriterebbe di raggiungere questo traguardo, attraverso il sondaggio qui sotto.

Potrebbe interessarti anche