Grande Fratello, sondaggi televoto: Grazia Kendi da record, paura per Giulia e Omar. Chi viene eliminato stasera Chi si salverà e chi dovrà dire addio alla Casa del Grande Fratello? Esploriamo insieme i risultati dei sondaggi di Libero Magazine sulla prossima eliminazione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Torna l’appuntamento con il Grande Fratello e, come ogni settimana, cresce la tensione in vista della prossima puntata. Il televoto eliminatorio riaccende le dinamiche nella Casa e tra i fan, che anche stavolta si dividono su chi meriti davvero di restare nel gioco. Dopo gli ultimi giorni, segnati da strategie, piccoli scontri e nuove alleanze, la serata di oggi promette di essere tutt’altro che tranquilla. In attesa di scoprire il verdetto ufficiale, sul sito di Libero Magazine abbiamo chiesto ai lettori di votare nel nostro sondaggio "Chi vuoi salvare?". Il risultato indica un chiaro gradimento del pubblico verso alcuni dei protagonisti di questa edizione, ormai entrata nel vivo. Vediamo di chi si tratta.

Grande Fratello 2025, i nominati della settimana: ecco chi rischia

Questa volta a rischiare ci sono Giulia Saponariu, Francesco Rana, Grazia Kendi e Omar Benabdallah, quattro concorrenti molto diversi tra loro ma accomunati dallo stesso destino: finire al centro di un televoto che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa.

Giulia, spesso al centro delle discussioni, ha mostrato carattere e determinazione, qualità che però non sempre hanno convinto tutti. Francesco, partito in sordina, è riuscito a farsi conoscere meglio nelle ultime settimane, mostrando un lato più sincero e spontaneo. Grazia continua a essere una delle personalità più forti di questa edizione: diretta, ironica e spesso protagonista dei momenti più vivaci del reality. Omar, invece, resta un’incognita: riservato ma sensibile, sta cercando di farsi notare di più, anche se il pubblico non sembra ancora del tutto conquistato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sondaggi Grande Fratello di oggi (20 ottobre): chi si salva e chi rischia

Il televoto di giovedì decreterà un nuovo eliminato: il concorrente meno votato dovrà lasciare la Casa. Intanto, i nostri lettori hanno già espresso la loro preferenza nel sondaggio pubblicato online.

A guidare la classifica provvisoria è Grazia Kendi, con un solido 34% dei voti. Subito dietro Francesco Rana, che si conferma tra i più apprezzati con il 26%. Più staccata Giulia Saponariu, che ottiene il 21%, mentre chi rischia di più, almeno per ora, è Omar Benabdallah, fermo al 18% delle preferenze.

Ecco il riepilogo completo delle percentuali:

Grazia Kendi – 34%

Francesco Rana – 26%

Giulia Saponariu – 21%

Omar Benabdallah – 18%

Mancano ancora diverse ore alla diretta e tutto può cambiare. Al Grande Fratello, lo si sa, basta poco per ribaltare i pronostici: un gesto, un confronto o una nuova alleanza potrebbero riscrivere le sorti dei concorrenti in nomination. Stasera, su Canale 5, scopriremo chi sarà costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia.

Potrebbe interessarti anche