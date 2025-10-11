Grande Fratello, televoto da brividi: Omer contro Giulio e Matteo trema. Chi viene eliminato, il sondaggio Tre caratteri molti diversi, tre storie in bilico. Giulio, Mateo e Omer: tocca al pubblico decidere chi merita ancora di restare nella Casa più spiata d'Italia.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 6 ottobre 2025, la tensione nella Casa si è fatta palpabile, con scontri, accuse e chiarimenti al vetriolo. Le nomination hanno designato tre concorrenti al televoto: Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari, i quali rischiano seriamente l’eliminazione nella diretta del 13 ottobre.

Televoto del Grande Fratello: chi è in nomination e chi rischia

Questa settimana il televoto si preannuncia infuocato: i concorrenti al rischio sono Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari. Il pubblico presto dovrà decidere chi salvare, e chi, invece, mandare alla porta rossa. Chi sopravvivrà alla "prova del televoto" del 13 ottobre?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giulio Carotenuto

Il nome di Giulio è al centro delle dinamiche della Casa. È stato accusato da alcune coinquiline di aver fatto avances a più ragazze contemporaneamente, dopo aver passato la notte con Benedetta Stocchi. In diretta, ha cercato di difendersi parlando di fraintendimenti e impulsività, sostenendo di non essere "calcolatore" ma di agire di getto. La convivenza con Rasha Younes ha acceso ulteriori critiche: Rasha ha dichiarato di non apprezzare l’approccio fisico e l’intimità esibita da Giulio verso Benedetta. In più, nelle scorse discussioni notturne, emergono tensioni nelle dinamiche del gruppo, con membri del tugurio che hanno espresso insoddisfazioni e critiche verso i suoi modi. Se il pubblico percepirà le sue reazioni come eccessive o manipolatorie, Giulio potrebbe pagare caro questo televoto.

Matteo Azzali

Matteo, ex pugile e ora istruttore, fatica a integrarsi con il tono goliardico della Casa. Nella puntata del 6 ottobre si è lamentato dei comportamenti più rumorosi degli altri, accusandoli di occupare spazi e non rispettare chi vuole tranquillità. Ha persino detto "se non vi sto bene, nominatemi", una frase che la conduttrice ha rimproverato come poco coerente con la sua immagine da sportivo. Un’altra ombra riguarda la sua vita sentimentale: la sua ex fidanzata ha accusato Matteo di averla lasciata per un’altra donna e di aver mentito sul suo stato sentimentale al momento dell’ingresso nella Casa. Infine, in un confronto acceso, Matteo ha punzecchiato direttamente Giulio, parlando di "malizia" e criticando atteggiamenti che considera forzati. Se il pubblico percepisce in lui incoerenza o mancanza di autenticità, potrebbe scegliere di eliminarlo.

Omer Elomari

Omer è finito al centro di dinamiche delicate di relazioni e confidenze. Giulia Saponariu ha affrontato un confronto con lui, sospettando un atteggiamento ambiguo nei suoi confronti, che ha alimentato incertezze nei rapporti tra i concorrenti. Inoltre, Rasha Younes si è dichiarata attratta dal suo atteggiamento "maschile e composto", ammettendo però che la chiusura emotiva di Omer è un elemento che la incuriosisce e allo stesso tempo inquieta. Altri concorrenti, però, lo accusano di mancanza di empatia: in un momento, Omer ha confidato un episodio doloroso relativo alla sua memoria, e alcuni compagni avrebbero reagito con freddezza, interrogando il suo comportamento nel contesto emotivo. Nel corso della settimana ha chiesto spiegazioni direttamente a Francesco Rana riguardo alla nomination che lo ha coinvolto, mostrando insofferenza per certe alleanze. Se il pubblico interpreta la sua riservatezza come distacco e non come profondità, Omer potrebbe pagare caro questo voto.

La decisione su chi dovrà restare nella casa del Grande Fratello spetta ora ai telespettatori, in una votazione che premia il più amato tra i ragazzi a rischio. Tu chi vuoi salvare? Esprimi la tua preferenza votando qui sotto il sondaggio lanciato da Libero Magazine.

Potrebbe interessarti anche