Grande Fratello, sondaggi televoto semifinale: il pubblico ha deciso, chi esce stasera Mentre Domenico sembra essere salvo, la coppia madre e figlio potrebbe dire addio alla finale di lunedì prossimo.

Tutto pronto su Canale 5 per la semifinale del Grande Fratello nip di Simona Ventura. Stasera, 8 dicembre 2025, il reality va in onda con la penultima diretta, prima del gran finale di lunedì prossimo (15 dicembre). Ancora 11 i concorrenti dentro la Casa più spiata d’Italia e due di loro, Jonas Pepe e Giulia Soponariu, sono già stati eletti come semifinalisti nelle puntate precedenti. Oggi, invece, a rischiare di uscire definitivamente dal gioco altri due gieffini, scelti dal televoto a casa tra una rosa di quattro inquilini finiti in nomination la scorsa settimana. A giocarsi la finalissima sono: Rasha Younes, Francesca Carrara, Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio. Chi dovrà dire addio alla Casa del GF a un soffio dalla vittoria? Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e vediamo quali sono i concorrenti preferiti dai telespettatori.

Grande Fratello 19, le nomination: chi è a rischio stasera

Stasera, nel corso della semifinale del Grande Fratello, Simona Ventura svelerà al pubblico l’esito del televoto che vede in nomination 4 concorrenti: Rasha Younes, Francesca Carrara, Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio. La domanda a cui il pubblico a casa questa volta è chiamato a rispondere è "Chi vuoi salvare?". I due gieffini che otterranno più voti, ovviamente, saranno salvi e potranno accedere alla puntata finale, mentre i due con meno preferenze verranno subito eliminati.

I sondaggi: chi esce questa sera dal GF e chi va in finale

Televoto attesissimo quello di questa sera al Grande Fratello. Durante la diretta con la semifinale del reality di Canale 5, Simona Ventura leggerà l’esito del televoto che vede ben 4 concorrenti giocarsi un posto nella finale di lunedì 15 dicembre. Due gieffini tra Rasha Younes, Francesca Carrara, Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio, dovranno abbandonare la Casa questa sera e pare che tra loro quelli più a rischio siano madre e figlio. Da quello che emerge dal sondaggio di Libero Magazine (QUI per votare) Simone, infatti, ha solo il 13% delle preferenze, mentre sua madre Francesca ha il 27% a pari merito con Rasha. L’unico tra loro a poter tirare un sospiro di sollievo e sperate concretamente di poter accedere alla finale è Domenico con il 33% dei voti. Questa la situazione attuale:

Domenico D’Alterio 33%

Rasha Younes 27%

Francesca Carrara 27%

Simone De Bianchi 13%

