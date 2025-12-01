Grande Fratello, sondaggi televoto e doppio verdetto: chi è il secondo finalista e chi viene eliminato (Mattia a rischio) Stasera - lunedì 1° dicembre - nell'11esima diretta con il reality sapremo chi andrà in finale con Giulia Soponariu e chi dovrà lasciare la Casa per sempre.

In attesa del gran finale, previsto il lunedì 15 dicembre, dove si decreterà il vincitore di questa edizione nip, il Grande Fratello 2025 continua al sua corsa. Stasera, 1° dicembre, su Canale 5 va in onda l’11esima puntata e il clima è tesissimo. Dopo la proclamazione di Giulia Soponariu come prima finalista, ora il pubblico è stato chiamato tramite il televoto a decidere chi sarà il secondo concorrente ad accedere alla fase conclusiva. Ma non è tutto, perché chi riceverà meno voti sarà istantaneamente eliminato. Un doppio verdetto, quindi, che vede in sfida 4 nomi forti all’interno della Casa più spiata d’Italia: Grazia Kendi, Jonas Pepe, Omer Elomari e Mattia Scudieri. Quest’ultimo, inoltre, è anche reduce da un brutto infortunio mentre giocava a pallavolo che gli è costato una corsa in pronto soccorso e un rientro nel loft con le stampelle. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e vediamo quali sono i concorrenti preferiti dai telespettatori.

Grande Fratello 19, le nomination: chi è il secondo finalista e chi è a rischio

Stasera, nell’11esima diretta del Grande Fratello, Simona Ventura, oltre a dare il benvenuto alla new entry del Kosovo, Dolce Dona, annuncerà chi sarà il secondo finalista di questa edizione, e anche chi verrà eliminato. La scorsa settimana a finire in nomination sono stati Grazia, Jonas, Omer e Mattia e il pubblico da casa è stato chiamato a rispondere alla domanda "Chi vuoi in finale". Il gieffino più votato andrà direttamente nella finale del 15 dicembre, mentre il meno votato sarà eliminato durante la diretta.

I sondaggi: chi sarà il secondo finalista del GF e chi esce

Chi andrà in finale insieme a Giulia Soponariu? Lo sapremo questa sera, quando Simona Ventura leggerà il nome scelto al televoto dal pubblico del Grande Fratello. Intanto, però, possiamo provare a fare una previsione guardando i sondaggi di Libero Magazine (QUI per votare) dove, per il momento, in testa troviamo Grazia Kendi. La concorrente è la preferita dal pubblico (39%) che la vorrebbe vedere come seconda finalista dell’edizione. Subito dietro di lei troviamo Omer con il 32% delle preferenze, seguito da Jonas con il 22% e in ultima posizione Mattia con solo il 7%, quindi a rischio eliminazione. Questa la situazione attuale:

