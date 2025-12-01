Grande Fratello, sondaggi televoto e doppio verdetto: chi è il secondo finalista e chi viene eliminato (Mattia a rischio)
Stasera - lunedì 1° dicembre - nell'11esima diretta con il reality sapremo chi andrà in finale con Giulia Soponariu e chi dovrà lasciare la Casa per sempre.
In attesa del gran finale, previsto il lunedì 15 dicembre, dove si decreterà il vincitore di questa edizione nip, il Grande Fratello 2025 continua al sua corsa. Stasera, 1° dicembre, su Canale 5 va in onda l’11esima puntata e il clima è tesissimo. Dopo la proclamazione di Giulia Soponariu come prima finalista, ora il pubblico è stato chiamato tramite il televoto a decidere chi sarà il secondo concorrente ad accedere alla fase conclusiva. Ma non è tutto, perché chi riceverà meno voti sarà istantaneamente eliminato. Un doppio verdetto, quindi, che vede in sfida 4 nomi forti all’interno della Casa più spiata d’Italia: Grazia Kendi, Jonas Pepe, Omer Elomari e Mattia Scudieri. Quest’ultimo, inoltre, è anche reduce da un brutto infortunio mentre giocava a pallavolo che gli è costato una corsa in pronto soccorso e un rientro nel loft con le stampelle. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e vediamo quali sono i concorrenti preferiti dai telespettatori.
Grande Fratello 19, le nomination: chi è il secondo finalista e chi è a rischio
Stasera, nell’11esima diretta del Grande Fratello, Simona Ventura, oltre a dare il benvenuto alla new entry del Kosovo, Dolce Dona, annuncerà chi sarà il secondo finalista di questa edizione, e anche chi verrà eliminato. La scorsa settimana a finire in nomination sono stati Grazia, Jonas, Omer e Mattia e il pubblico da casa è stato chiamato a rispondere alla domanda "Chi vuoi in finale". Il gieffino più votato andrà direttamente nella finale del 15 dicembre, mentre il meno votato sarà eliminato durante la diretta.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
I sondaggi: chi sarà il secondo finalista del GF e chi esce
Chi andrà in finale insieme a Giulia Soponariu? Lo sapremo questa sera, quando Simona Ventura leggerà il nome scelto al televoto dal pubblico del Grande Fratello. Intanto, però, possiamo provare a fare una previsione guardando i sondaggi di Libero Magazine (QUI per votare) dove, per il momento, in testa troviamo Grazia Kendi. La concorrente è la preferita dal pubblico (39%) che la vorrebbe vedere come seconda finalista dell’edizione. Subito dietro di lei troviamo Omer con il 32% delle preferenze, seguito da Jonas con il 22% e in ultima posizione Mattia con solo il 7%, quindi a rischio eliminazione. Questa la situazione attuale:
- Grazia Kendi 39%
- Omer Elomari 32%
- Jonas Pepe 22%
- Mattia Scudieri 7%
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, anticipazioni 1° dicembre: televoto (decisivo) nel caos con Mattia fuori, secondo finalista e polemiche
Stasera su Canale 5 va in onda l’undicesima diretta stagionale del reality condotto ...
Grande Fratello, anticipazioni 24 novembre: resa dei conti Omer-Jonas, sorpresa per Grazia e il nome del primo finalista
Stasera su Canale 5 va in onda la decima diretta stagionale del reality condotto da ...
Grande Fratello, televoto per la finale: Omer vs Jonas (ma occhio a Grazia). Chi è il secondo finalista? Il sondaggio
Nella puntata del 1 dicembre, il televoto emetterà un doppio verdetto: in nomination...
Grande Fratello, anticipazioni (10 novembre): Francesca e Donatella fuori, sorpresa per Anita e un’eliminazione choc
Stasera su Canale 5 va in onda l’ottava diretta stagionale del reality show condotto...
Grande Fratello (3 novembre): il ‘ritorno’ di Valentina e la svolta con Claudio Amendola. Eliminazione choc: cosa vedremo stasera
L’uscita dopo appena 48 ore della gieffina farà discutere nella settima diretta stag...
Grande Fratello, sondaggi choc per Rasha, Giulia e Omer. Il pubblico ha scelto, chi è il primo finalista
La decima puntata del reality show di Simona Ventura su Canale 5 decreterà il primo ...
Anticipazioni Grande Fratello (20 ottobre): rientra Anita dopo il lutto, eliminazione choc e il gran ritorno di Sonia Bruganelli
Oggi lunedì 20 ottobre 2025 va in onda il quarto appuntamento del reality show di Si...
Grande Fratello (24 novembre): Giulia finalista choc, polemiche e resa dei conti tra Omer e Jonas. Chi è al televoto
La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 24 novembre 2025 ha avuto tanti colpi ...