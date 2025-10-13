Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Omer, Giulio e Matteo c’è una sorpresa. Chi viene eliminato stasera
Nella terza diretta del reality, stasera su Canale 5, sapremo chi tra i 3 gieffini dovrà lasciare la Casa: per ora il più amato è il giovane di origini siriane.
La terza settimana nella Casa del Grande Fratello è appena cominciata per i gieffini nip di Simona Ventura. Questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, andrà in onda la diretta numero 3 di questa nuova edizione e finalmente sapremo chi tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari dovrà lasciare per sempre il reality di Canale 5. I tre concorrenti, infatti, sono finiti al televoto dopo le nomination della scorsa puntata e proprio stasera conosceremo il verdetto del pubblico. Per loro sono stati giorni intensi nel loft di Cinecittà, mentre le dinamiche tra gli inquilini si intrecciano sempre più: questa settimana, inoltre, abbiamo anche assistito all’uscita di Anita Mazzotta, che sabato ha abbandonato (forse momentaneamente) il gioco per motivi familiari.
Grande Fratello, i sondaggi oggi: Omer al primo posto, Giulio e Matteo rischiano
Stasera, nel corso della terza puntata del Grande Fratello di Simona Ventura, sapremo chi tra Omer, Giulio e Matteo sarà il primo concorrente di questa edizione eliminato al televoto. I tre gieffini nip sono finiti in nomination la scorsa settimana, dopo varie accuse dei loro coinquilini: Carotenuto, che ha anche festeggiato il compleanno nei giorni scorsi, è stato incolpato di aver fatto avances a più donne contemporaneamente, e i suoi modi non piacciono a tutti; Azzali ha serie difficoltà a trovare sintonia con i compagni e ha dovuto fare i conti con la sua ex fuori dalla Casa; Elomari, infine, è stato tacciato di essere poco empatico e ha qualche discussione in ballo con Giulia Saponariu. Le prime anticipazioni dei sondaggi di Libero Magazine (QUI per votare) è proprio quest’ultimo a essere il preferito dei telespettatori, mentre Giulo e Matteo si stanno giocando il posto nel reality.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sondaggi GF oggi, chi viene eliminato stasera lunedì 13 ottobre 2025
Stando ai risultati del sondaggio di Libero Magazine, alla domanda ‘chi vuoi salvare‘ tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari, il pubblico sta dando i suoi voti a quest’ultimo, il più apprezzato tra i tre concorrenti finora. Con il 53%, infatti, il consulente aziendale di origini siriane, è il gieffino preferito dagli utenti, quello che i telespettatori vogliono tenere dentro alla Casa del GF. Matteo e Giulio, invece, se la giocano con un sostanziale testa a testa. Vediamo insieme il dettaglio dei voti:
- Gilio Carotenuto 22%
- Matteo Azzali 24%
- Omer Elomari 53%
Potrebbe interessarti anche
Grande Fratello, televoto da brividi: Omer contro Giulio e Matteo trema. Chi viene eliminato, il sondaggio
Tre caratteri molti diversi, tre storie in bilico. Giulio, Mateo e Omer: tocca al pu...
Grande Fratello (poco) NIP, anticipazioni: nuovi concorrenti, grandi ritorni e prima bufera sul cast. Cosa vedremo stasera
Oggi lunedì 29 settembre 2025 inizia la nuova edizione dello storico reality show di...
Anticipazioni Grande Fratello (6 ottobre): nuovi ingressi, cast ribaltato, tensioni e primo televoto. Chi esce stasera
Oggi lunedì 6 ottobre 2025 va in onda il secondo appuntamento del reality show di Ca...
Grande Fratello in rivolta, tutti contro Omer: “Vittima sacrificale”. Cosa sta succedendo
Secondo alcuni utenti web il concorrente siriano del reality Mediaset sarebbe sempre...
Grande Fratello 2025, sondaggi televoto: Anita è già una star, Matteo e Francesco in difficoltà
A pochi giorni dalla chiusura del primo televoto, i fan del reality Mediaset sembran...
Grande Fratello nuovi concorrenti, ecco Rasha Younes, Flaminia Romoli e Omar Benabdallah. Il mistero del gieffino trans
Nella puntata Gf di oggi nuovi ingressi nella Casa: tre concorrenti in arrivo, più u...
Grande Fratello, chi è Grazia Kendi: la nuova concorrente (bellissima) e perché è già famosa
Nata a Milano nel 2000, la giovane modella dovrebbe approdare nella Casa più spiata ...
Grande Fratello, cast ‘ridotto’ e prima bufera: “Concorrenti squalificati prima del via”. Il retroscena: chi sono
Stando alle ultime indiscrezioni a varcare l’iconica porta rossa del reality show di...