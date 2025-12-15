Grande Fratello, sondaggi televoto choc per Omer e Domenico. Il pubblico ha deciso: chi viene eliminato Questa sera sapremo chi tra Omer e Domenico sarà eletto quinto finalista di questa edizione: i dati sono schiaccianti.

Mentre la finalissima del Grande Fratello nip di Simona Ventura è stata spostata a giovedì prossimo, questa sera (lunedì 15 dicembre 2025) su Canale 5 andrà in onda la semifinale bis del reality. Una puntata densa di colpi di scena, ma soprattutto una diretta che decreterà il quinto finalista di questa edizione. Al televoto, infatti, ci sono due gieffini molto amati, Omer Elomari e Domenico D’Alterio, ma solo uno di loro si aggiungerà alla rosa dei concorrenti che potranno aggiudicarsi la vittoria. Chi otterrà più voti potrà quindi andare avanti insieme a Giulia Soponariu, Grazia Kendi, Anita Mazzotta e Jonas Pepe, già certi di avere un posto in finale. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e vediamo qual è concorrente preferito dai telespettatori.

Grande Fratello 19, le nomination: chi è a rischio stasera

Stasera, nel corso della semifinale bis del Grande Fratello, Simona Ventura svelerà al pubblico l’esito del televoto che vede in nomination 2 concorrenti: Domenico D’Alterio e Omer Elomari. La domanda a cui il pubblico a casa questa volta è chiamato a rispondere è "Chi vuoi in finale?". Il gieffino che otterrà più voti, ovviamente, sarà eletto quinto finalista di questa edizione e potrà accedere alla puntata conclusiva di giovedì prossimo, insieme a Giulia Soponariu, Grazia Kendi, Anita Mazzotta e Jonas Pepe, i 4 concorrenti che giù hanno il pass per la finale.

I sondaggi: chi esce questa sera dal GF e chi va in finale

Televoto attesissimo quello di questa sera al Grande Fratello. Durante la diretta con la seconda semifinale del reality di Canale 5, Simona Ventura leggerà l’esito del televoto che vede in sfida 2 concorrenti amati dal pubblico e grandi amici nella Casa: Omer e Domenico. I due gieffini si stanno giocando l’ultimo posto nella finale di giovedì 18 dicembre e a quanto pare il più amato dal pubblico pare essere il consulente nato in Siria ma cresciuto in Valtellina. Da quello che emerge dal sondaggio di Libero Magazine (QUI per votare) è infatti Omer il prescelto dal televoto per accedere alla finale con ben il 73% dei voti, mentre Domenico ha ottenuto solo il 27% delle preferenze e dovrà abbandonare la Casa e il gioco questa sera. Questa la situazione attuale:

Omer Elomari 73%

Domenico D’Alterio 27%

