Sondaggi Grande Fratello del 3 novembre, chi viene eliminato tra Jonas Pepe e Francesco Rana I sondaggi del televoto Grande Fratello di oggi (3 novembre): i risultati svelano chi sarà il quarto eliminato tra Jonas, Mattia, Francesco Rana e il duo Francesca-Simone.

Sesta puntata stagionale e nuovo addio in arrivo. Il Grande Fratello di Simona Ventura tra poche ore emetterà un altro verdetto, con il quarto concorrente eliminato dopo Giulio, Bena e Matteo. La puntata di giovedì scorso ha impacchettato un televoto da paura che si chiuderà nella diretta di stasera, lunedì 3 novembre 2025, quando sulla graticola delle nomination ci saranno quattro concorrenti: il duo Francesca-Simone, Jonas, Mattia e Francesco. Stavolta chi uscirà dalla casa del Grande Fratello? Diamo un’occhiata ai risultati e alle percentuali dei sondaggi Gf per provare ad anticipare il risultato della votazione in cui il pubblico dovrà rispondere alla domanda: ‘Chi vuoi salvare?’.

Sondaggi Grande Fratello 2025 (televoto): percentuali e news oggi ultima ora

L’ultimo televoto ha incoronato Donatella come preferita del pubblico (contro Jonas e Francesco), ma dalla diretta di stasera si torna a fare sul serio. Simona Ventura, infatti, al termine della scorsa puntata ha precisato che la nuova votazione sarà eliminatoria: il concorrente che incasserà meno preferenze dovrà preparare le valigie e lasciare definitivamente il gioco. Tutti i gieffini finiti in nomination hanno avuto un ruolo importante nelle dinamiche di questo primo mese di Gf, quindi, a prescindere da chi uscirà stasera, la Casa perderà un pezzo da novanta. Chi sarà il concorrente che succederà a Matteo Azzali nella lista degli eliminati? I risultati del sondaggio lanciato dal sito grandefratello.forumfree delineano uno scenario piuttosto chiaro, con due concorrenti che paiono al riparo dal rischio eliminazione. Si tratta di Mattia Scudieri, che guida la classifica con oltre il 36% delle preferenze, e di Jonas Pepe, che – nonostante le continue polemiche e gli scontri con Omer – incassa un ottimo 34%. Per entrambi, quindi, la puntata di oggi non dovrebbe riservare brutte sorprese: la loro avventura al Grande Fratello pare destinata a continuare.

Grande Fratello, i sondaggi del 3 novembre: chi viene eliminato stasera

Alle spalle del duo di favoriti Mattia-Jonas, la situazione è più incerta tra il tandem Francesca-Simone e Francesco Rana, gli altri due concorrenti in nomination. Al momento, i sondaggi segnalano il duo madre-figlio leggermente avanti nel gradimento del pubblico, con una percentuale del 15%, mentre il poliziotto pugliese si ferma al 13%. Sarà dunque "King Rana" il nuovo concorrente eliminato stasera, lunedì 3 novembre, al Grande Fratello? Questa sembra il verdetto più probabile, ma già in passato le votazioni al Gf hanno partorito risultati inattesi capaci di ribaltare totalmente i pronostici della vigilia.

Ecco il riepilogo dei risultati del sondaggio (ultimo aggiornamento: oggi 3 novembre, ore 00.00)

Chi è il tuo preferito?

Televoto Gf (oggi 3 novembre), le preferenze dei social: applausi per Jonas Pepe

La presenza in nomination di diversi personaggi di spicco della Casa del Gf sta ‘accendendo’ i social, dove da giorni fioccano i commenti su percentuali e sondaggi in vista del prossimo televoto. Tra i 4 concorrenti finiti al televoto, il più commentato sul web è Jonas Pepe che in queste settimane – tra polemiche, liti e frasi a effetto – è stato uno dei mattatori del GF. C’è chi scrive: "Salvo Jonas, al momento un protagonista dell’edizione nel bene e nel male", oppure: "Per il gran concorrente che è dovrebbe prendere l’80% ma voi non capite nulla di reality. Jonas", e ancora: "Salvo Jonas Kamikaze. Che concorrente incredibile!". Anche Mattia ha la sua buona quota di fan: "Non sarà un grande intrattenitore, però emana troppe good vibes, dunque salvo Mattia", scrive un utente.

Davvero pochi i messaggi a sostegno di Francesca e Simone, come questo: "Tutta la vita Francesca&Simone. Devo dire che sono i miei preferiti quest’anno, sono veri non hanno paura di dire quello che pensano, e come ogni mamma/figlio che si rispettino hanno quelle scaramucce che poi culminano in un abbraccio che chiude tutto". Per Francesco Rana, invece, arrivano soprattutto critiche, come questa stroncatura netta: "A me basta esca il Rana. Il vero vaso della casa".

