Grande Fratello, sondaggi televoto: Rasha vs Domenico e incognita Giulia, il pubblico ha deciso. Chi esce stasera
L'ottava puntata stagionale del reality show su Canale 5 sancirà una nuova eliminazione: le nomination, chi si salva e chi è a rischio.
Lunedì 17 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello 2025, con la conduzione di Simona Ventura. Questa sarà l’ottava puntata della stagione, ormai vicina alla fase finale. Il reality chiuderà i battenti prima di Natale, e ogni televoto può diventare decisivo. Anche questa settimana, il pubblico dovrà rispondere alla domanda: "Chi vuoi salvare?". Il concorrente meno votato sarà eliminato direttamente dalla Casa più spiata d’Italia. Finora sono usciti quattro gieffini: Giulio, Bena, Matteo e Francesco Rana, eliminato lo scorso 3 novembre. Ora restano 13 gieffini, tra alleanze, tensioni e nuovi colpi di scena. Scopriamo tutti i risultati dei sondaggi per capire in anticipo chi sarà eliminato nella puntata di stasera.
Grande Fratello, le nomination: chi rischia l’eliminazione oggi 17 novembre 2025
Per l’ottava puntata del Grande Fratello 2025, i concorrenti in nomination sono:
- Rasha Younes: Favorita dai sondaggi, continua a mantenere un ruolo centrale nella Casa grazie al flirt (non ancora esploso) con Omer.
- Giulia Soponariu: Viene da una settimana difficile, è svenuta due volte ed ha parlato più volte di ritiro. È l’incognita del televoto perché i suoi fan potrebbero decidere di non salvarla per esaudire il suo desiderio di tornare a casa.
- Domenico D’Alterio: Lasciato dalla compagna Valentina a causa dell’amicizia ‘speciale’ con Benedetta, negli ultimi giorni ha perso la calma più volte.
- Francesca Carrara e Simone De Bianchi: La coppia madre-figlio divide l’opinione della Casa e del pubblico. Francesca, soprattutto, è in rotta con diversi coinquilini, in primis Rasha
- Flaminia Romoli: La 30enne romana è uno degli oggetti misteriosi di questo Gf: si è esposta pochissimo senza mai apparire nelle dinamiche principali del reality.
I sondaggi del televoto Gf di stasera, chi viene eliminato e chi si salva. Risultati e percentuali
Nell’ottava puntata in prima serata del Grande Fratello in programma stasera lunedì 17 novembre 2025 – come detto – i 5 concorrenti in nomination si giocheranno la permanenza nella Casa. Il televoto sarà eliminatorio, quindi il pubblico sarà chiamato a deciderà chi dovrà lasciare il programma. Gli ultimi sondaggi lanciati dal sito grandefratello.forumfree rivelano chi, tra i cinque, è in vantaggio e chi corre maggior rischio di eliminazione. Le percentuali dei voti raccolti dal pubblico sono:
- Rasha Younes: 30,02%
- Giulia Soponariu: 20,09%
- Domenico D’Alterio: 19,62%
- Francesca e Simone: 15,60%
- Flaminia Romoli: 14,66%
Rasha, quindi, guida le preferenze e può sentirsi ragionevolmente al sicuro dallo spauracchio eliminazione. Alle sue spalle la coppia composta da Giulia e Domenica, che sembrano destinati a salvarsi senza troppa sofferenza. Stando sondaggi Gf in vista del televoto di oggi a rischiare l’addio potrebbero essere la coppia Francesca-Simona o Flaminia: mamma e figlio hanno conquistato soltanto il 15% delle preferenze, mentre la seconda circa il 14%. Probabilmente la loro volata per evitare l’eliminazione sarà decisa da un pugno di voti.
