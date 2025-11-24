Grande Fratello, sondaggi choc per Rasha, Giulia e Omer. Il pubblico ha scelto, chi è il primo finalista
La decima puntata del reality show di Simona Ventura su Canale 5 decreterà il primo concorrente a raggiungere la finale: nomination, favoriti e chi esce
Il Grande Fratello riparte con un televoto decisivo. Oggi lunedì 24 novembre 2025, infatti, va in scena la decima puntata stagionale del reality show condotto da Simona Ventura. Il programma è entrato nel vivo e la diretta di stasera riaprirà le votazioni che, questa volta, chiameranno il pubblico a scegliere il primo finalista di questa 19esima edizione. In nomination ci sono ben 6 concorrenti: chi volerà verso la finalissima del prossimo 15 dicembre? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione nella casa più spiata d’Italia.
Grande Fratello 19, le nomination: chi va in finale e chi è a rischio
Dopo la doppia eliminazione di Flaminia Romoli e Ivana Castorina della scorsa settimana, all’interno della casa del Grande Fratello sono rimasti 12 concorrenti. In occasione della decima diretta stagionale in onda oggi lunedì 24 novembre 2025, però, il televoto non sarà eliminatorio. La puntata di stasera decreterà chi sarà il primo concorrente a volare in finale, in programma il prossimo 15 dicembre (nonostante le varie voci di chiusura anticipata del programma visti gli ascolti deludenti). Il pubblico sarà dunque chiamato a votare il primo finalista di questa 19esima edizione del GF, la prima condotta da Simona Ventura.
In nomination ci sono 6 concorrenti: Giulia Saponariu, Rasha Younes, Omer Elomari, Francesca Carrara, Donatella Mercoledisanto e Simone De Bianchi. Il concorrente più votato – come detto – sarà sicuro di un posto nella finalissima.
I sondaggi: chi sarà il primo finalista del GF
Condotta da Simona Ventura, la decima puntata del Grande Fratello in onda questa sera sancirà quindi il nome del primo finalista dell’anno. Il televoto di oggi, infatti, non sarà eliminatorio: il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito e il concorrente più votato raggiungerà la finale del GF. Stando ai nostri sondaggi di Libero Magazine (QUI per votare), al momento, Omer Elomari è il super-favorito con quasi la metà (48%) delle preferenze del pubblico. Giulia Saponariu insegue a distanza con il 26% dei voti, mentre dietro è bagarre tra Rasha Younes (10%), Simone Di Bianchi (6%), Francesca Carrara (5%) e Donatella Mercoledisanto (5%). Questa la situazione attuale:
- Omer Elomari 48%
- Giulia Saponariu 26%
- Rasha Younes 10%
- Simone Di Bianchi 6%
- Francesca Carrara 5%
- Donatella Mercoledisanto 5%
