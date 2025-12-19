Grande Fratello, social spietati sulla vittoria di Anita: "La vincitrice più ingiusta di tutte le edizioni" Pioggia di critiche sul web contro la vincitrice e una finale considerata "La meno emozionante della storia" del reality.

A vincere la 19esima edizione del Grande Fratello nip di Simona Ventura è stata Anita Mazzotta. Dopo un’ultima puntata piena di emozioni, sorprese e tanti televoti, che hanno visto uscire prima Omer Elomari, poi Grazia Kendi e infine Jonas Pepe, al rash finale sono arrivate solo la vincitrice e Giulia Soponariu. E così, quasi al termine della diretta, la conduttrice ha svelato le percentuali: Anita: 50,46% e Giulia: 49,54%. Per un pugno di voti la vittoria è andata alla piercer 26enne, un risultato quasi scontato, annunciato già da sondaggi e bookmaker, ma che ha fatto infuriare il pubblico sui social. La giovane è la quinta donna a vincere un GF di fila, dopo Jessica Morlacchi, Perla Vatiero, Nikita Pelizon, Jessica Selassie, ma per i telespettatori non ha lasciato un segno indelebile del suo passaggio nella storia del reality. Tantissime le critiche anche a questa edizione, per molti troppo noiosa e priva di dinamiche interessanti, esattamente come la puntata finale.

Social contro la vittoria di Anita al GF:

La vittoria di Anita Mazzotta al Grande Fratello non è piaciuta per nulla ai social. Gli utenti si sono sbizzarriti in commenti negativi per esprimere tutto il loro disappunto su una concorrente che non avrebbero mai voluto sul podio. Anita, infatti, è stata scelta come superfinalista dai suoi coinquilini e di lei in questa edizione si è parlato (quasi solo) per la morte della madre (è uscita e rientrata dalla Casa) e per la love story con Jonas, ma non è mai stata al centro di dinamiche o polemiche. Non sono neanche mancate le critiche anche alla finale, da molti definita la più noiosa della storia del GF.

E così su X, con l’hashtag in trend del reality, i commenti negativi non si contano: "La vincitrice più ingiusta di tutte le edizioni del Grande Fratello", "Siamo noi gli stupidì che crediamo ai televoti e a tt il resto! Si meritano il flop di quest’anno e degli altri a venire!", "Era scontato vincesse Anita, come è stata scontata tutta questa noiosissima edizione", "Diciamo che la vittoria di Giulia avrebbe potuto salvare un pochino questa edizione, che finirà sicuramente nel dimenticatoio", "La finale meno sentita della storia…2 comodini…la noia anche mentre escono", "La finale meno emozionante della storia", "Mai vista finale peggiore di questa". Ovviamente, c’è anche stato chi invece ha esultato: "Ninni, te la meriti tutta questa vittoria, "Anita travolta dall’affetto delle persone che l’hanno capita. È tutto così giusto".

