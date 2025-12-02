Grande Fratello, social furiosi per il provvedimento contro Simone: "Perdete credibilità" Dopo le frasi agghiaccianti di De Bianchi il pubblico si aspettava la squalifica: "Dovete fallire".

La puntata numero 11 del Grande Fratello di Simona Ventura ha fatto infuriare i social. Ieri sera, lunedì 1° dicembre 2025, nel corso della diretta con il reality di Canale 5 è stato eletto il secondo finalista: ad unirsi a Giulia Soponariu, scelta dal pubblico la settimana precedente, è stato Jonas Pepe. A dover lasciare definitivamente la Casa, invece, è stato Mattia Scudieri, concorrente che ha ricevuto meno preferenze al televoto. A sollevare le numerose polemiche sul web, però, è stato il provvedimento preso dalla produzione del GF nei confronti di Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio.

Il primo, mentre giorni fa era in giardino in compagnia del coinquilino, della madre Francesca e di Benedetta, ha fatto delle affermazioni agghiaccianti sull’arrivo nel loft di Dolce Dona, concorrente del GF Kosovo in visita nel programma italiano. "La faccio ubriacare e ci metto pure la melatonina di mezzo", aveva detto spavaldo, ipotizzando di poter passare una serata in suite con la donna, in barba ad ogni cultura del consenso e alla drammatica realtà dei femminicidi e della continua violenza di genere. I presenti a tale frase si limitarono a ridere e ieri sera la produzione ha scelto di mandare in nomination d’ufficio sia Simone che Domenico, mentre per Francesca e Benedetta c’è stata solo una romanzina.

Social in rivolta per il provvedimento troppo blando contro Simone

Per il pubblico sui social, il provvedimento contro Simone De Bianchi e le sue tremende parole, è stato troppo blando. I telespettatori si aspettavano una squalifica, reputando le affermazioni del gieffino troppo pesanti, specie in un momento storico dove le donne muoiono di continuo per mano di uomini che non hanno minimamente idea (tra le altre cose) di cosa sia la cultura del consenso. Affermare, giustificandosi poi con la goliardia, che per passare un serata con una donna serva farla bene e darle ‘sonniferi’, è agghiacciante, e detto in Tv di fronte a milioni di persone è un’aggravante.

Su X, infatti, i commenti scioccati per il provvedimento del GF sono stati tantissimi: "Ma che provvedimento di mer*a!", "Solo nomination … MA QUANTO FATE CA*ARE ?? negli anni hanno eliminato Persone per mooooolto meno . DOVETE FALLIRE", "Mi sveglio stamattina e scopro (lo sapevo già) che il PROVVEDIMENTO come al solito lo dobbiamo dare noi al piccolo Simone, perché il GF si è limitato ad una nota disciplinare sul registro elettronico…", "Avete buttato fuori gente per mezza bestemmia, qui facciamo il funerale ad una donna al giorno per violenza di genere e mi mandate questi in nomination e ne parlate quasi a fine serata. DOVETE FALLIRE MALE!", "Mettere due persone in nomination a paragone con altri che non hanno fatto niente é squallido come il loro commento, poi si chiedono perché non lo si guarda più.

@GrandeFratello ogni giorno perdete sempre di più quel briciolo di credibilità".

