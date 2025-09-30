Grande Fratello, social divisi sul cast di 'casalinghi', ma Simona Ventura piace: "Aria fresca" La prima puntata del reality ha spopolato sul web dove oltre agli applausi per Super Simo, qualcuno ha avuto da ridire sui nip: "Hanno le agenzie".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Pubblico diviso sul debutto del Grande Fratello targato Simona Ventura. Ieri, lunedì 29 settembre 2025, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del reality in versione nip, con concorrente (quasi) sconosciuti. I dati degli ascolti sono buoni ma non entusiasmanti: l’esordio dei casalinghi e delle casalinghe (così ha soprannominato i concorrenti la conduttrice) nella Casa più spiata d’Italia ha radunato 2 milioni e 813mila spettatori, registrando il 20,4% di share, battuto dal ritorno su Rai 1 di Blanca 3 vista da 3 milioni e 806mila spettatori, e il 23% di share. Lo scorso anno il GF di Alfonso Signorini registrò il 21,28% di share e poco più di due milioni e mezzo di spettatori, un dato leggermente più alto ma che molti attribuiscono alla maggiore durata del programma. Sui social, invece, il reality show è stata seguitissimo e commentatissimo.

Social divisi sul nuovo GF, bene Simona Ventura ma il reality non convince tutti

Il ritorno alle origini del Grande Fratello con la conduzione di Simona Ventura ha diviso il pubblico sui social. Tantissimi telespettatori sono rimasti entusiasti del ritorno di Super Simo al timone di un programma, dove ha portato una ventata di freschezza, rammaricandosi poi dei dati degli ascolti perché avrebbe meritato di più. Qualcuno ha sentito la mancanza di Alfonso Signorini, mentre in molti hanno avuto da ridire sulla scelta del cast di concorrenti, dato che pare che alcuni non siano poi così sconosciuti ("Lo so ma devi mettere cmq che molti non lo hanno guardato perché non si fidano più e un po’ hanno ragione perché qualcuno di onlyfans influencer è entrato tipo Anita e guarda caso i video che hanno fatto vedere prima erano quelli di Anita perché hanno le agenzie", "Persone sconosciute…. Simone De Bianchi ha recitato nel film ‘Come un gatto in tangenziale’… con Antonio Albanese e Paola Cortellesi…."). La stragrande maggioranza, infine, pensa che il Grande Fratello abbia proprio stancato come tipo di format, e che la delusione degli anni precedenti penalizzi molto questa nuova edizione ("Ricordatevi che il pelato in questi anni, ha completamente distrutto il gf . I fandom hanno dato la mazzata finale, con il fanatismo . Simona è stata brava diamole tempo , deve far riavvicinare le persone a un programma distrutto").

Su X l’hashtag del programma è entrata in trend e i commenti sono stati tantissimi: "@Simo_Ventura ha dato aria fresca in un canale che da tempo era diventato stagnante, e ha dato una lezione magistrale di conduzione a moltissimi…grazie #GrandeFratello", "Io credo che sia assurdo come una come Simona Ventura non abbia condotto programmi in prima serata per così tanti anni col talento che ha, contento che sia tornata", "Non sono fan di Simona ma non sto proprio sentendo la mancanza di Signorini, anzi, trovo lei ieri abbia portato una ventata d’aria fresca e ritmo, ho spesso criticato le ultime edizioni del Gf per me totalmente snaturate, questa spero mi faccia cambiare parere", "Ieri Simona è stata bravissima e meritava decisamente di più", "Se avessi studiato sapresti che se la Ventura avesse chiuso più tardi avrebbe aumentato lo share ma diminuito il valore assoluto. Quindi probabilmente sarebbe salita al 21% con V.A più bassi verso i 2,5 milioni. Identico a Signorini".

