Grande Fratello, Simone De Bianchi ubriaco: confessioni d’amore choc, lite furiosa e tavolo ribaltato nella notte La notte di Halloween al Grande Fratello diventa un caso dentro e fuori la Casa. Ecco l'errore madornale di Simone, che ha rovinato il clima di festa dei gieffini.

La festa di Halloween nella Casa del Grande Fratello si è trasformata in una serata tutt’altro che tranquilla. Quello che doveva essere un momento di svago tra maschere e musica è degenerato in una notte di tensioni, tra bicchieri di troppo, dichiarazioni confuse e un gesto che ha lasciato i coinquilini senza parole. Al centro di tutto Simone De Bianchi.

Grande Fratello: Simone senza freni alla festa di Halloween

All’inizio sembrava una delle solite serate di festa: costumi, risate, musica e un’atmosfera leggera. Ma con il passare delle ore e qualche bicchiere di troppo, Simone ha iniziato a parlare a ruota libera, alternando momenti di riflessione a discorsi privi di senso. Davanti ai compagni ha improvvisamente confessato di provare un interesse per Anita Mazzotta, spiazzando tutti. "Il mio pensiero è che io posso uscire domani, perché tanto le risposte che dovevo avere nella vita le ho avute. Qui dentro a me interessa di Anita, ma a lei interessa Jonas e a lui interessa lei. A me è bastato uno sguardo per capire se mi interessava", ha detto con tono accalorato. Le parole di Simone hanno subito fatto il giro dei social, dove molti spettatori hanno notato quanto apparisse confuso e arrabbiato, ma anche sincero nel mostrare un lato di sé finora nascosto. Anita, dal canto suo, è rimasta in silenzio, mentre Jonas Pepe, il diretto interessato, ha preferito non reagire.

GF: Simone e la lite con Grazia Kendi

Dopo la confessione, l’atmosfera si è ulteriormente surriscaldata. Tutto è cominciato da un confronto tra Grazia Kendi e Domenico D’Alterio, accusato insieme a Valentina Piscopo di essersi messo d’accordo per creare dinamiche. Simone è intervenuto nella discussione e da lì è scoppiato il caos. Le accuse di Grazia hanno innescato un effetto domino: in pochi minuti ha litigato anche con Francesca Carrara e perfino con suo figlio, mentre la Casa si divideva tra chi cercava di calmare gli animi e chi alimentava la polemica. "Sei ossessionato, sei il mio pensiero fisso! A me di quello che pensi tu e tua madre non importa nulla!", ha urlato Grazia, esasperata.

Il gesto che ha spiazzato tutti

Nel culmine della lite, Simone ha perso la calma e ha ribaltato un tavolino in giardino, sotto gli occhi scioccati dei presenti. Un gesto improvviso e rabbioso che ha cambiato completamente il tono della serata. Omer Elomari ha subito reagito, urlando: "Ma che cavolo stai facendo? Come ti permetti? È un’ora che dici cavolate e adesso fai questo?", mentre gli altri coinquilini restavano increduli. A quel punto è intervenuta Rasha Younes, che ha cercato di farlo ragionare: "Hai parlato per venti minuti e non hai detto niente. Hai spaccato un palloncino e poi hai ribaltato il tavolo. Ti rendi conto? Hai esagerato". Simone, ancora scosso, ha provato a giustificarsi, dicendo: "Ok, ho ribaltato il tavolo, amen. Mi prendo la responsabilità del gesto che ho fatto. In una maniera mia ho sfogato la rabbia". La produzione non si è ancora espressa su eventuali provvedimenti, ma quella di Halloween resterà una delle serate più discusse di questa edizione.

