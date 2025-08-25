Grande Fratello 2025, la rivoluzione di Simona Ventura per scongiurare un nuovo flop: basta VIP
La data di inizio si avvicina e il reality è pronto a tornare alle origini: ma basteranno i concorrenti nip e super Simo a salvare il GF da un nuovo flop?
Simona Ventura è pronta a tornare in grande stile, alla guida del Grande Fratello Nip, al via (probabilmente) il 15 settembre 2025 su Canale 5. Dopo anni come regina dei reality, da L’Isola dei Famosi a opinionista, Mediaset ha scelto lei per rilanciare la versione con concorrenti non famosi. L’obiettivo? Riportare il GF alle origini: niente influencer o tiktoker ma solo persone comuni, per un reality autentico, con storie vere e dinamiche genuine. La stagione potrebbe durare 100 giorni, fino al 22 dicembre, con puntate più brevi e dirette che chiuderanno verso mezzanotte e mezza, seguendo il modello snello di Temptation Island.
Una vera rivoluzione dato che Mediaset sta puntando su due Grande Fratello distinti. Il Nip di Ventura in autunno, e il Vip/Gold di Alfonso Signorini da gennaio 2026, per celebrare i 25 anni del reality. I fan sui social sono entusiasti, ma c'è chi teme un flop, visti i recenti insuccessi dei reality in casa del biscione. Simona sarà la chiave per un nuovo successo?
