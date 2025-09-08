Grande Fratello, Simona Ventura cambia tutto: televoto, cast, squalifiche. L’annuncio della conduttrice Grandi novità per la prossima edizione del reality show di canale 5, che sarà un vero e proprio ritorno alle origini: ecco nel dettaglio cosa vedremo.

La prossima edizione del Grande Fratello si prospetta un attesissimo ritorno alle origini voluto dalla stessa conduttrice Simona Ventura che, per il suo debutto al timone del reality show di Canale 5, ha deciso di apportare importanti novità. Dal cast al televoto, all’interno della Casa più spiata d’Italia cambierà tutto, proprio come affermato dalla stessa conduttrice: ecco le sue parole.

Grande Fratello, Simona Ventura annuncia grandi novità

Ebbene sì, Simona Ventura è pronta a stravolgere tutto ciò che abbiamo visto al Grande Fratello negli ultimi anni. Da quanto annunciato dalla stessa conduttrice, la prossima edizione del reality vedrà infatti sostanziali novità, per un ritorno alle origini che gli spettatori attendevano da tempo. La prima novità riguarderà proprio il cast del reality, che vedrà partecipare solo persone comuni. In sostanza: nessun influencer, personaggio semi-famoso o parente di volti noti, ma solo persone sconosciute al mondo della televisione che porteranno all’interno del reality le loro storie.

In aggiunta a questo, Simona Ventura ha rivelato tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni grandi novità anche per ciò che riguarda i social. Se negli ultimi anni è stato dato molto spazio al web e ai social, con una rubrica appositamente dedicata e condotta prima da Giulia Salemi e poi da Rebecca Staffelli, nella nuova edizione non vi sarà invece alcuno spazio dedicato ai social. Una scelta fatta per evitare che i concorrenti possano essere influenzati dalle opinioni del webl, con gli aerei che passeranno sopra la casa come unico legame con l’esterno. Una decisione che andrà inoltre ad influenzare la votazione, la quale avverrà solo ed esclusivamente tramite sms, proprio come un tempo. Questo per evitare l’enorme peso dei fandom online e tenere maggiormente sotto controllo tutti i voti che arriveranno.

Grande Fratello, ritorno alle origini: concorrenti squalificati banditi dallo studio

Ma tra i grandi cambiamenti voluti da Simona Ventura per tentare di ritornare al Grande Fratello degli inizi, troviamo anche una regola ferrea che riguarderà gli eventuali concorrenti squalificati, i quali in virtù della loro espulsione dal programma non potranno essere presenti in studio, proprio come accadeva un tempo. In altre parole, chi verrà allontanato dal reality per comportamenti fuori luogo o contro le regole, non passerà nemmeno per lo studio, ma dovrà tornare a casa senza più l’occasione di apparire nel reality.

Questo sottolineando anche la presenza di un regolamento molto più rigido e meno permissivo che, come rivelato dalla stessa Ventura, non permetterà ai concorrenti di avere comportamenti eccessivi o violare le regole senza rischiare severi provvedimenti, compresa la stessa squalifica. Insomma, Simona Ventura sembra avere le idee molto chiare, e non rimane allora che attendere ancora un po’ per poter vedere tutto questo e molto di più in prima serata su Canale 5.

