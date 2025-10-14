Grande Fratello, Ventura annuncia la pace tra Israele e Hamas e Rasha sbotta: "Ma che pace che li avete ammazzati tutti" La gieffina di origini palestinesi ha avuto un duro sfogo dopo l'annuncio dell'accordo di pace: "La guerra è finita, certo, sono finite pure tutte le persone".

La Casa del Grande Fratello, si sa, è una bolla in cui le notizie dal mondo esterno non entrano, ma a volte ci sono delle eccezioni. Durante la diretta di ieri, lunedì 13 ottobre 2025, Simona Ventura e gli autori del reality di Canale 5 hanno ritenuto giusto avvisare i gieffini dell’accordo di pace tra Israele e Hamas: "Ragazzi ho una notizia importantissima per voi. Oggi 3 ottobre 2025, siamo stati testimoni di un grande evento che verrà ricordato nei libri di storia. È stato sancito un accordo di pace tra Israele e Hamas, la guerra in Palestina è finita", ha annunciato a inizio puntata la conduttrice.

Tra gli inquilini del loft, inoltre, c’è anche Rasha Younes, cittadina italiana di origini palestinesi, ed è proprio a lei che Ventura si è rivolta subito dopo aver dato la notizia della pace. La 32enne di Pomezia, però, è apparsa piuttosto fredda dopo l’annuncio, riuscendo solo a dire: "Abbiamo atteso tutti la pace, sono felicissima di questa cosa, ma la cosa che fa più male è che c’è stata tantissima distruzione". Il pubblico sui social non ha capito come mai proprio lei avesse avuto una reazione così pacata, e infatti nella prima pausa pubblicitaria Rasha ha ben spiegato i suoi sentimenti.

Rasha sbotta dopo l’annuncio della pace in Palestina: "Ridategli le madri e i padri che avete ammazzato"

L’annuncio della pace tra Israele e Hamas, con il rilascio dei rispettivi ostaggio, è stato accolto molto bene nella Casa del Grande Fratello anche se da Rasha Younes il pubblico si sarebbe aspettato qualcosa di più. La 32enne di origini palestinesi ha avuto una reazione piuttosto tiepida, tanto da lasciare interdetti i social, ma alla prima pausa pubblicitaria ha chiarito molto bene il suo pensiero:

La guerra è finita, certo, sono finite pure tutte le persone. Amo, quando lei ha detto della pace io le volevo dire ‘ma quale pace?’. Che gli avete tolto la terra e li avete ammazzati tutti. Ora voglio vedere a Gaza, quelli di Gaza cosa devono fare? Fare l’emozionata e felice era proprio falso, non ci riuscivo. Ridategli le madri e i padri che avete ammazzato.

Alle parole di Rasha ha replicato Omar Benabdallah, che ha aggiunto: "Se per fare la pace bisogna fare la guerra non se ne uscirà mai più". Lo sfogo della gieffina ha fatto capire chiaramente cosa ha pensato dopo aver saputo dell’accordo di pace: nonostante la felicità per la fine di un massacro il suo pensiero è andato a tutte le vittime e alla distruzione che ora regna nella terra dove è nata. Sui social, specie su X, tantissimi hanno apprezzato: "La giustissima risposta di Rasha alla buffonata di propaganda a cui abbiamo appena assistito!", "STANDING OVATION PER QUESTO DISCORSO DI RASHA".

