Grande Fratello, la semifinale scalda i social e tutti criticano Rasha: "Falsaaa" La gieffina è stata eliminata al televoto flash e sul web è una pioggia di commenti negativi: "Il karma ti ha presa in pieno".

Semifinale piena zeppa di colpi di scena e tensioni, quella del Grande Fratello di Simona Ventura. Ieri sera, lunedì 8 dicembre 2025, su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata del reality e, in vista della finalissima, è anche arrivata la resa dei conti per molti concorrenti. Undici i gieffini ancora nella Casa più spiata di Italia, passati subito a nove dopo l’esito del primo televoto che ha visto eliminati Simone De Bianchi e Francesca Carrara. Poi, una serie di meccanismi hanno fatto uscire dal gioco anche Donatella e Benedetta, seguite da Rasha fatta fuori all’ultimo televoto flash che l’ha vista in sfida con Grazia.

L’estetista romana nata in Giordania, però, non è certo uscita nel silenzio generale, anzi. Prima di andare via è stata protagonista di un confronto con Omer, il coinquilino con cui sembrava potesse nascere qualcosa di romantico: i due si sono allontanati recentemente e ora è lei a dover fare i conti con chi l’accusa di aver solo giocato di strategia. Sui social, infatti, in molti hanno criticato Rasha che, oltretutto, al momenti di nominare un possibile finalista si è auto votata salvo poi dire di essersi pentita per non aver fatto il nome di Omer, mentre lui ha scelto lei, rimanendo coerente ("Vorrei essere in finale con lei").

Semifinale del GF, Rasha criticata dai social: "Il karma ti ha presa in pieno"

I social si sono scatenati contro Rasha Younes. La concorrente del Grande Fratello è stata eliminata al televoto flash nel corso della semifinale del reality, ma poco prima il suo faccia a faccia con Omer Elomari non ha convinto nessuno. I due si sono allontanati nei giorni scorsi, per un cambiamento repentino di lei, e ora sono tanti a pensare che l’estetista abbia giocato solo con strategie. Su X tantissimi i commenti negativi e sarcastici: "Rasha il karma ti ha presa in pieno. Unico che ci teneva veramente a te, lo hai massacrato e trattato di mer*a per 2 mesi", "Rasha è uscita facendo la cosa più giusta da fare RIDICOLIZZARSI", "SE QUALCUNO LE CREDE SIAMO MESSI PROPRIO MALISSIMO. È USCITA E HA SEMPLICEMENTE CAPITO CHE SENZA OMER NON LA CA*ANO MANCO I SASSI", "Ciao rasha SALUTA ANITA IN FINALEEE A FALSAAA", "Rasha non riesce ad essere una persona onesta prima scrive il suo nome poi dice che vuole cambiare e mettere Omer poi Omer nomina lei e lei gli dice ‘vuoi passare per il buon samaritano'".

