Grande Fratello, la semifinale scalda i social e tutti criticano Rasha: "Falsaaa"
La gieffina è stata eliminata al televoto flash e sul web è una pioggia di commenti negativi: "Il karma ti ha presa in pieno".
Semifinale piena zeppa di colpi di scena e tensioni, quella del Grande Fratello di Simona Ventura. Ieri sera, lunedì 8 dicembre 2025, su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata del reality e, in vista della finalissima, è anche arrivata la resa dei conti per molti concorrenti. Undici i gieffini ancora nella Casa più spiata di Italia, passati subito a nove dopo l’esito del primo televoto che ha visto eliminati Simone De Bianchi e Francesca Carrara. Poi, una serie di meccanismi hanno fatto uscire dal gioco anche Donatella e Benedetta, seguite da Rasha fatta fuori all’ultimo televoto flash che l’ha vista in sfida con Grazia.
L’estetista romana nata in Giordania, però, non è certo uscita nel silenzio generale, anzi. Prima di andare via è stata protagonista di un confronto con Omer, il coinquilino con cui sembrava potesse nascere qualcosa di romantico: i due si sono allontanati recentemente e ora è lei a dover fare i conti con chi l’accusa di aver solo giocato di strategia. Sui social, infatti, in molti hanno criticato Rasha che, oltretutto, al momenti di nominare un possibile finalista si è auto votata salvo poi dire di essersi pentita per non aver fatto il nome di Omer, mentre lui ha scelto lei, rimanendo coerente ("Vorrei essere in finale con lei").
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Semifinale del GF, Rasha criticata dai social: "Il karma ti ha presa in pieno"
I social si sono scatenati contro Rasha Younes. La concorrente del Grande Fratello è stata eliminata al televoto flash nel corso della semifinale del reality, ma poco prima il suo faccia a faccia con Omer Elomari non ha convinto nessuno. I due si sono allontanati nei giorni scorsi, per un cambiamento repentino di lei, e ora sono tanti a pensare che l’estetista abbia giocato solo con strategie. Su X tantissimi i commenti negativi e sarcastici: "Rasha il karma ti ha presa in pieno. Unico che ci teneva veramente a te, lo hai massacrato e trattato di mer*a per 2 mesi", "Rasha è uscita facendo la cosa più giusta da fare RIDICOLIZZARSI", "SE QUALCUNO LE CREDE SIAMO MESSI PROPRIO MALISSIMO. È USCITA E HA SEMPLICEMENTE CAPITO CHE SENZA OMER NON LA CA*ANO MANCO I SASSI", "Ciao rasha SALUTA ANITA IN FINALEEE A FALSAAA", "Rasha non riesce ad essere una persona onesta prima scrive il suo nome poi dice che vuole cambiare e mettere Omer poi Omer nomina lei e lei gli dice ‘vuoi passare per il buon samaritano'".
Potrebbe interessarti anche
Crisi d’amore al Grande Fratello, Omer scarica Rasha: la reazione (gelida) di lei
Tensione alle stelle tra i due concorrenti del reality show di Simona Ventura, Eloma...
Grande Fratello, sondaggi choc per Rasha, Giulia e Omer. Il pubblico ha scelto, chi è il primo finalista
La decima puntata del reality show di Simona Ventura su Canale 5 decreterà il primo ...
Grande Fratello (8 dicembre), riassunto semifinale: Grazia e Anita in finale, Rasha fuori tra le accuse, due concorrenti in bilico
La semifinale del Grande Fratello di lunedì 8 dicembreè stata densa di colpi di scen...
Grande Fratello, parla l’amica di Rasha: “Omer? Ecco perché è finita”, rivelazioni e polemiche sul web
Tra Omer e Rasha finisce male. Su Instagram interviene l’amica del cuore della gieff...
Grande Fratello, Rasha perde il controllo e si scaglia contro Dolce: “Non competo con una così”
La gieffina si è scagliata contro la concorrente kosovara per la sua decisione di in...
Grande Fratello (1 dicembre), cosa è successo: Jonas trionfa, Omer in lacrime e Simona Ventura furiosa. Chi è in nomination
Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello del 1 dicembre 2025: risultato del...
Grande Fratello, televoto per la finale: Rasha vs Giulia ma attenzione a Donatella. Chi sarà la finalista? Il sondaggio
Nella puntata del 24 novembre sapremo chi sarà il primo finalista: Omer, Rasha, Dona...
Grande Fratello, anticipazioni semifinale: terremoto al televoto, sei eliminati e pioggia di polemiche
Oggi lunedì 8 dicembre 2025 va in scena la penultima puntata del Grande Fratello: pi...