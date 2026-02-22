Trova nel Magazine
Grande Fratello, Selvaggia Lucarelli esce allo scoperto sui social: l'indizio che non lascia dubbi

La giurata di Ballando con le Stelle ha pubblicato una storia Instagram che sembrerebbe confermare il suo ruolo nel reality in arrivo. Ma manca ancora l'ufficialità.

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Selvaggia Lucarelli si è tradita. E in pratica ha confermato (ma solo indirettamente) la sua imminente partecipazione al Grande Fratello Vip in veste di opinionista. Con una storia Instagram pubblicata nelle scorse ore, la giurata di Ballando con le Stelle ha infatti fornito un’indiscrezione piuttosto sospetta. Alimentando subito ulteriori speculazioni sul suo approdo nel reality Mediaset al fianco di Ilary Blasi. E adesso c’è chi attende soltanto l’ufficialità. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Grande Fratello, l’indizio social che smaschera Selvaggia Lucarelli

Il messaggio è apparso tra le storie social di Selvaggia con la naturalezza di un commento qualunque: "Nel cast del GF c’è un personaggio che vi farà sognare". Una sola frase stringata, ma sufficiente ad alimentare un dibattito immediato tra i followers e gli addetti ai lavori. Il ragionamento è infatti semplice: Mediaset non ha ancora ufficializzato i membri del cast di quest’anno, e le informazioni sui concorrenti sono custodite con la massima riservatezza. Il fatto che Lucarelli ne sappia qualcosa, quindi, e che abbia scelto di condividerlo pubblicamente, è parso a molti come un segnale difficile da ignorare. Perché solo chi è coinvolto internamente nelle dinamiche del programma può conoscere dettagli del genere.

Secondo le indiscrezioni che circolano da settimane, Selvaggia Lucarelli non dovrebbe arrivare nella Casa come concorrente, ma in veste di opinionista al fianco della collega Cesara Buonamici. Un’accoppiata che sulla carta promette scintille, con due donne di carattere ma stili comunicativi diametralmente opposti, pronte a dare del filo da torcere ai vipponi che varcheranno a marzo la porta rossa del GF. La Lucarelli, in particolare, sarebbe una garanzia in termini di polemiche e hype social, abituata com’è ad aizzare la folla del web con commenti e frecciatine al veleno.

Il futuro di Selvaggia a Ballando con le Stelle

Grande Fratello a parte, resta per Selvaggia l’incognita del futuro in Rai. La sua avventura sulle reti Mediaset non esclude ovviamente un ritorno a Ballando con le Stelle, nella stagione autunnale. Tuttavia, secondo quanto anticipato di recente da Fanpage.it, il Biscione avrebbe ambizioni di lungo termine sulla giurata. L’intenzione sarebbe quella di legare Lucarelli all’azienda con un contratto che vada oltre questa singola esperienza, puntando su di lei anche per i programmi futuri. E se tale accordo dovesse includere una clausola esclusiva, Milly Carlucci si troverebbe a dover fare a meno della sua stella più controversa nella prossima edizione del dance show di Rai 1. Un’eventualità che cambierebbe sensibilmente gli equilibri di Ballando.

