Grande Fratello, scocca l’amore ai provini tra due (futuri) concorrenti. L’indiscrezione clamorosa Secondo un'indiscrezione dell'ultim'ora, diffusa via social, potrebbe esserci già del tenero tra due gieffini selezionati per l'edizione in arrivo. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Potrebbe essere un record. Ancora prima dell’inizio del nuovo Grande Fratello, previsto per il 29 settembre prossimo, due concorrenti selezionati nei casting potrebbero essere già ‘in odore’ di flirt. Lo ha rivelato una clamorosa indiscrezione social, che parla di un vero e proprio colpo di fulmine tra i Nip in questione. Mentre Simona Ventura, nuova conduttrice del reality Mediaset, si prepara a debuttare tra rivoluzioni nel format e un ritorno alle origini che promette scintille. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, l’indiscrezione clamorosa sul flirt ai provini

A poche settimane dal debutto del Grande Fratello 2025, ecco che spunta il rumor inatteso. Secondo i social, due futuri concorrenti del reality più seguito d’Italia sarebbero già impegnati in un vero e proprio flirt. Galeotti i provini, in questo caso, dove sarebbe scoccata la scintilla tra i due. Ancora prima che entrambi – segno del destino, evidentemente – fossero scelti per partecipare all’edizione guidata da Simona Ventura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A raccontare il retroscena è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che (come al solito) ha fornito parecchi particolari all’interno di una delle sue ultime storie Instagram. "Due nuovi concorrenti del prossimo Grande Fratello", ha scritto la Marzano, "sono già finiti nel mirino del gossip. Sapete perché? Pare che lui e lei si siano beccati ai provini e scintille subito! Coincidenza vuole che siano stati scelti entrambi e adesso, a quanto mi dicono, i due si stanno già sentendo in gran segreto".

Poi la conclusione dell’esperta: "Chissà se entreranno già con una love story in partenza o se faranno finta di niente davanti alle telecamere". In effetti, ormai che la notizia ha iniziato a circolare, i due misteriosi concorrenti faranno fatica a varcare la porta rossa senza scoprire le proprie carte. Mentre immaginiamo già dinamiche esplosive, tra gelosie e scenate varie, una volta che i due gieffini saranno usciti allo scoperto.

La nuova edizione del Grande Fratello guidata da Simona Ventura

Nel frattempo, la padrona di casa Simona Ventura si prepara a dare il via a un’edizione piena di sorprese. Il Grande Fratello 2025 tornerà alle origini, dato che i concorrenti coinvolti saranno tutti Nip (persone non conosciute insomma). E anche la durata del reality sarà accorciata (non dovrebbe superare i 100 giorni). Per stessa ammissione della Ventura, il cast dovrebbe essere ormai al completo. Ma solo le prime puntate ci diranno se la conduttrice riuscirà a non fare rimpiangere l’uscente Alfonso Signorini. Impresa non semplice, è vero. Ma decisamente alla portata di Simona.

Potrebbe interessarti anche