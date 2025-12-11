Grande Fratello, Giulia svela: “Mattia mi ha buttata sul letto e…”, esplode la gelosia di Grazia (e lui fa un annuncio) A pochi giorni dal gran finale, la giovane Soponariu ha deciso di fare uno scherzo all’amica e inquilina della Casa: la sua reazione ha fatto il giro del web.

Manca davvero pochissimo alla finale del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 15 dicembre su Canale 5. In questi ultimi giorni in Casa, i concorrenti rimasti hanno giustamente deciso di divertirsi e, nelle ultime ore, Grazia Kendi è stata vittima di uno scherzo da parte dell’amica e inquilina Giulia Soponariu, la quale le ha fatto credere di aver avuto un momento di intimità con Mattia Scudieri, concorrente al quale Grazia si è particolarmente legata rivelando per lui anche un certo interesse. La reazione della gieffina è diventata subito virale. Scopriamo di più.

Grande Fratello, lo scherzo di Giulia a Grazia: "Mattia mi ha buttata sul letto"

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, Grazia Kendi non ha mai nascosto di provare un certo interesse per l’inquilino Mattia Scudieri. Nelle ultime ore, Giulia Soponariu ha quindi deciso di farle uno scherzo facendole credere di aver avuto un momento di particolare intimità proprio con Mattia all’interno dell’unica stanza privata della Casa. "Mi ha buttata sul letto. Mi ha preso sulla schiena, mi ha portato là, mi ha buttato sul letto e mi ha fatto vedere il bagno. Mattia è un bel ragazzo, non ho mai detto di no", ha raccontato Giulia con fare perfettamente credibile.

Mentre gli altri inquilini intorno hanno iniziato a ridere, comprendendo lo scherzo di Giulia, la reazione di Grazia è stata ben diversa. Davanti a questo racconto la gelosia di Grazia nei confronti di Mattia è letteralmente scoppiata, arrivando anche a rifiutare l’abbraccio di Giulia dopo le sue parole. Jonas ha poi fatto notare a Grazia di aver avuto una reazione un po’ troppo esagerata, essendo lei soltanto un’amica di Mattia. Gli inquilini non sono però a conoscenza di ciò che è accaduto fuori negli ultimi giorni, ovvero la separazione tra Mattia e la fidanzata Carlotta.

GF, Mattia Scudieri e la fidanzata Carlotta si sono lasciati

Proprio in questi giorni, Mattia Scudieri ha confermato la rottura con la fidanzata Carlotta Vendemmia. Dopo le ultime dichiarazioni rilasciate da Mattia, la bella Carlotta ha scritto un lungo post social annunciando la rottura e raccontando la sua verità. A seguire, anche Mattia ha quindi confermato la notizia sui social affermando: "Avrei preferito che questa situazione restasse nostra, che non uscisse fuori in questo modo… la relazione è finita, vi chiedo di non analizzarla più di tanto perché la cosa mi fa male. Vi chiedo anche di non attaccare lei in modo gratuito, lei ha deciso di non essere un personaggio pubblico. Se avete qualcosa da chiedere, chiedete a me".

