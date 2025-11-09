Grande Fratello, scherzo finisce malissimo: il gestaccio di Donatella, Francesca furiosa Scherzo tra coinquilini finisce in lite: Francesca accusa Donatella, tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello.

Un semplice scherzo tra coinquilini del Grande Fratello è degenerato in un acceso confronto tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara. Nonostante le scuse iniziali, la tensione è esplosa tra le due protagoniste, dando luogo a uno scontro verbale intenso che potrebbe avere strascichi anche nella prossima diretta in programma domani, lunedì 10 novembre, su Canale 5. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, scherzo finisce malissimo: scontro tra Donatella e Francesca

La vicenda è iniziata venerdì sera, quando Jonas Pepe, Giulia Soponariu e Francesca hanno deciso di organizzare uno scherzo ai danni di Donatella, puntandole contro un phon acceso. Il loro scopo era creare un momento di ilarità leggera, ma le cose sono subito finite fuori controllo. Donatella, che soffre di claustrofobia, ha infatti reagito male, andando in panico e afferrando i capelli di Francesca nel tentativo di liberarsi dalla situazione.

Spaventata, Donatella ha chiesto aiuto: "Ci facciamo male, ragazzi dovete smetterla, soffro di claustrofobia", ma l’episodio è presto degenerato in un confronto fisico. Il giorno successivo, la gieffina pugliese ha evitato accuratamente ogni contatto con chi era coinvolto nel tiro mancino ai suoi danni, in particolare Francesca. Ma nella notte il faccia a faccia tra le due è stato inevitabile, con tanto di discussione scoppiata davanti agli altri inquilini.

Il confronto e la rabbia di Francesca: "Non lo accetto"

A far partire il confronto è stata Francesca, che ha rimproverato Donatella accusandola di aver avuto una reazione troppo violenta allo scherzo: "Da donna adulta guardami, mi hai tirato il cancellino, mi hai presa per i capelli. Seria, se io ti avessi tirata per i capelli, tu come avresti reagito? Un conto è giocare senza mani, un altro è reagire usando le mani. Sei permalosa e secondo me hai avuto una reazione davvero troppo forte. Tu non puoi prendere una persona per i capelli, quello è mettere le mani addosso a una persona, tu questo non lo puoi fare!".

La concorrente romana ha poi continuato nella sua invettiva contro la concorrente di Bari vecchia: "Io non mi permetterei mai di prenderti per i capelli, hai fatto una pessima figura. Abbiamo capito che con te non si può giocare. Questa mattina non ti ho salutata perché mi hai preso per i capelli. Per me è davvero folle quello che hai fatto. Sono gesti brutti che non accetto".

Davanti alle accuse di Francesca, Donatella ha replicato difendendo la sua reazione come involontaria e dettata dal panico: "Tu mi hai puntato il phon in faccia. Ti ho tirato prima il braccio, tu non mi hai aiutato e dopo magari ti ho tirato i capelli. Magari ho sbagliato e forse sono molto permalosa. Comunque ho sbagliato, ti chiedo scusa per il gesto dei capelli. Però mi mancava l’aria, soffro di claustrofobia, mentre tu mi puntavi il phon in faccia."

