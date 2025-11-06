Grande Fratello, perché è saltata la puntata di stasera: c'è la data della chiusura anticipata Salta la puntata di giovedì 6 novembre del Grande Fratello: ecco perché non va in onda, quando torna e cosa sappiamo sulla chiusura anticipata del reality..

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Brusca frenata per il Grande Fratello 2025. Dopo settimane di ascolti deludenti e un tentativo fallito di doppia programmazione, Mediaset ha deciso di cancellare la puntata prevista per stasera, giovedì 6 novembre. La conduzione di Simona Ventura, che avrebbe dovuto segnare una rinascita per il reality più longevo della televisione italiana, non è bastata a invertire la rotta. E mentre Canale 5 corre ai ripari con un cambio di palinsesto, spunta anche un’indiscrezione che getta un’ombra sul futuro dello show: la chiusura anticipata potrebbe essere ormai dietro l’angolo.

Grande Fratello stasera: perché non va in onda giovedì 6 novembre 2025

L’appuntamento del giovedì è stato ufficialmente cancellato dopo il flop di ascolti della puntata del 30 ottobre, che si è fermata a un modesto 13,1% di share e circa 1,6 milioni di spettatori. Un risultato ben al di sotto delle aspettative di Mediaset, che sperava in un recupero dopo un avvio di stagione sottotono. Da qui la decisione di eliminare il doppio appuntamento settimanale, lasciando in onda solo la puntata del lunedì sera.

Il ritorno del Grande Fratello è quindi fissato per lunedì 10 novembre, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Anche se l’orario di partenza resta incerto – dipenderà da quanto prolungherà la popolarissima Ruota della Fortuna di Gerry Scotti – è certo che Simona Ventura e i concorrenti torneranno a confrontarsi con il pubblico in una sola diretta settimanale. Al posto del reality, questa sera Canale 5 punta su un titolo sicuro: Il Conte di Montecristo, la celebre miniserie tratta dal romanzo di Alexandre Dumas, una produzione internazionale con protagonista un attore italiano molto amato. Un modo per garantire al pubblico un prodotto forte, capace di competere meglio nel prime time rispetto a un reality ormai in affanno.

Grande Fratello verso la chiusura anticipata: i motivi e la possibile data

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, l’edizione 2025 del Grande Fratello potrebbe chiudere con largo anticipo rispetto al previsto. Inizialmente il reality doveva proseguire fino a metà dicembre, ma le ultime voci parlano di una finale fissata per lunedì 24 novembre, con un mese di anticipo. Le ragioni sarebbero principalmente due: i risultati d’ascolto insoddisfacenti e la volontà di evitare il confronto diretto con Sandokan, la nuova serie evento di Rai 1 in arrivo il 1° dicembre. Una concorrenza che potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà un programma già in crisi d’identità.

Nonostante l’impegno di Simona Ventura, la formula "nip" – senza personaggi famosi – non sembra aver conquistato gli spettatori, che hanno progressivamente abbandonato il reality. Mediaset, per ora, mantiene il riserbo, ma le riflessioni interne sono in corso. Nel frattempo, si vocifera che Pier Silvio Berlusconi stia valutando un ritorno al passato con una versione "Gold" del Grande Fratello Vip, firmata da Alfonso Signorini e in onda tra gennaio e febbraio, prima del ritorno de L’Isola dei Famosi in primavera. Per il Grande Fratello 2025, insomma, potrebbe davvero essere arrivato il momento dei titoli di coda.

