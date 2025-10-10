Grande Fratello in rivolta, tutti contro Omer: “Vittima sacrificale”. Cosa sta succedendo Secondo alcuni utenti web il concorrente siriano del reality Mediaset sarebbe sempre più escluso dai suoi compagni. Ma il supporto social per lui resta alto. Ecco i dettagli.

Nella Casa del Grande Fratello si respira aria di tensione. Nelle ultime ore, infatti, i social hanno notato atteggiamenti sospetti nei confronti del concorrente siriano Omer Elomari, che sembra sempre più isolato dagli altri inquilini. Su X circolano immagini e video che testimonierebbero questa dinamica, mentre il pubblico da casa si sta schierando in massa dalla parte del giovane gieffino. Anche perché, va detto, non sono per nulla chiare le motivazioni che avrebbero spinto i concorrenti a escludere Omer. Vediamo qui sotto tuti i dettagli.

Grande Fratello, la rivolta contro Omer Elomari scatena i social

Decine e decine di account social, soprattutto su X, stanno restituendo agli appassionati del Grande Fratello le stesse immagini inequivocabili. Foto o video di Omer Elomari isolato, cene in solitaria, conversazioni che si interrompono appena lui si avvicina. L’ipotesi, al momento, è che per qualche motivo i gieffini stiano facendo terra bruciata attorno al concorrente di origini siriane. Ma come spesso accade quando qualcuno viene ingiustamente ‘abusato’, il pubblico da casa si è schierato prontamente dalla parte della vittima.

"Mi dite perché trattano Omer così?", ha scritto un utente indispettito, "non mi pare si comporti male con loro, anzi mi sembra abbastanza educato e misurato con tutti". E un altro ha rimarcato: "Non sto seguendo, però da quello che ho visto su X, hanno trovato la vittima sacrificale da bullizzare e isolare". E ancora: "Io sto salvando solo lui. Fino a oggi non seguivo ed ero annoiata da tutti. Vedendo un paio di queste scenette squallide mi è scattato l’istinto di protezione per Omer, che oltre a essere figo ha pure molta classe".

La situazione tuttavia è complessa. Non tutti i concorrenti, infatti, sembrano ignorare Omer. Alcuni, come Giulia, lo coinvolgono e lo chiamano in causa, segno che la Casa non è del tutto ostile. C’è poi il capitolo Rasha Younes, che a quanto pare avrebbe un debole per Elomari, come ha ammesso lei stessa in una recente conversazione con Flaminia Romoli: "Non so se fuori di qui lo guarderei, ma quell’atteggiamento a me fa impazzire. Così uomo, composto…Il fatto che sia così chiuso non mi spaventa".

Il rischio eliminazione per Omer Elomari

Nel frattempo, Omer Elomari è finito in nomination insieme a Giulio e all’ex pugile Matteo Azzali. I pronostici sembrano penalizzare soprattutto Giulio, ma tutto è ancora da decidere. Stando a quanto sta succedendo nella Casa, dove Omer appare sempre più isolato e quasi ostracizzato dai compagni, verrebbe da ipotizzare una sua uscita di scena prematura. Ma il supporto che sta raccogliendo online dimostra che il siriano è riuscito ad aprire una breccia nei cuori dei telespettatori. E questo dettaglio, non trascurabile, potrebbe giocare molto presto a suo favore.

