Grande Fratello, la rivelazione choc di Giulia Soponariu: "Sono stata rapita". Ma gli autori non apprezzano Poco dopo la diretta di ieri, la nuova inquilina della Casa ha svelato ai compagni un segreto del suo passato. Ma il sospetto è che abbia spoilerato anche troppo. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Il Grande Fratello ha debuttato ieri sera con ottimi risultati, grazie alla nuova conduzione ‘frizzante’ targata Simona Ventura. Ma a poche ore dalla diretta, a fare notizia sono state soprattutto alcune dichiarazioni clamorose rilasciate in Casa da una concorrente. Giulia Soponariu, gieffina più giovane di questa edizione, ha infatti svelato ai compagni alcuni segreti del suo passato. E stando alla reazione di produzione e autori, la ragazza potrebbe aver spoilerato dei dettagli-chiave al centro delle prossime puntate. Vediamo qui sotto tutta la storia.

Grande Fratello, le dichiarazioni choc di Giulia Soponariu

Poche ore dopo la diretta di ieri, Giulia Soponariu ha lasciato tutti senza parole con un retroscena familiare mai raccontato prima. Presentandosi agli altri coinquilini, la diciannovenne ha spiegato: "Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma viviamo in Italia da circa vent’anni. Sono stata anche rapita. Sì, da bambina. Non in Romania, ma qui in Italia". La rivelazione di Giulia ha gelato la Casa del Grande Fratello, suscitando reazioni immediate da parte dei concorrenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Donatella Mercoledisanto ha commentato incredula: "Pure rapita questa? Ma non ti è mancato nulla e hai solo 19 anni!". Mentre Simone De Bianchi ha redarguito la concorrente, invitandola a non svelare troppo: "Non dire troppo adesso, tanto poi lo racconteranno nelle clip. C’è tempo per parlarne".

E la confessione di Giulia non è passata inosservata nemmeno tra i telespettatori, che hanno commentato in diretta via social. "Ma ha appena detto che l’hanno rapita!", ha scritto un utente interdetto. E ancora, un altro fan ha aggiunto: "Forse non poteva dirlo, perché poi si è bloccata subito". Qualcuno ha poi notato la reazione immediata degli autori, che hanno chiamato tutti i concorrenti al cambio batterie, probabilmente per spostare l’attenzione ed evitare di anticipare contenuti che saranno oggetto delle clip delle prossime puntate.

Chi è la gieffina Giulia Soponariu

Giulia Soponariu, nata nel 2005, è una studentessa di Economia e Statistica all’Università di Torino. Vive con la famiglia a Carignano, in provincia di Torino, e si è subito presentata al pubblico con una personalità brillante e tanta autoironia. "Sono cringe, è vero e lo ammetto", ha detto la concorrente, "mi piace scherzare, ballare e far ridere gli altri. Ne combino sempre di ogni". Oltre allo studio, Giulia lavora da anni come modella e ha accumulato diverse esperienze come attrice in Romania, senza mai dimenticare la passione per il canto e per il ballo.

Estroversa, instancabile e autoironica, Giulia è pronta a conquistare la Casa del Grande Fratello con il suo modo di essere sincero, senza filtri e autentico. E l’ultima rivelazione sul suo passato, adesso, non potrà far altro che renderla ancora più interessante agli occhi degli appassionati.

Potrebbe interessarti anche