Grande Fratello, Rasha Younes smascherata dall'ex fidanzato: "A lei non piace Omer, è un'arrivista" Accuse, retroscena taciuti e un passato che torna a bussare alla porta della Casa: l’ex di Rasha ribalta completamente la narrazione della gieffina.

Attorno alla figura di Rasha Younes si è creato un vortice di attenzioni, tra dinamiche di gioco, flirt e discussioni che la vedono sempre al centro dei commenti dentro e fuori la Casa del Grande Fratello. Ora è intervenuto a sorpresa il suo ex fidanzato Manuel Milano, deciso a raccontare un volto di Rasha che, secondo lui, il pubblico non ha ancora davvero visto.

Grande Fratello: Rasha secondo il suo ex fidanzato

Il racconto di Manuel non lascia spazi a interpretazioni: "Quando l’ho conosciuta non era com’è oggi. Lavorava come commessa. È diventata arrogante dopo". E aggiunge che la versione della gieffina vista oggi sarebbe solo una parte del quadro: "Una intelligente arrivista. Ha capito che potere ha la sua bellezza e oggi la usa come un’arma". Descrive anni di relazione fatta di ritorni improvvisi, litigi, riavvicinamenti e decisioni drastiche, sostenendo di averle dato molto: "Le ho ristrutturato casa, comprato una macchina, aperto un’attività. E non parliamo dei regali, degli oggetti preziosi". Il momento di rottura, racconta, sarebbe arrivato con un tradimento scoperto da lei, che avrebbe scelto di voltare pagina lasciando dietro di sé investimenti ingenti: "Aveva scoperto un mio tradimento e ha deciso di andarsene, bruciando i 450 mila euro che avevo investito". Un gesto che, nelle sue parole, sintetizza il modo in cui descrive il carattere di Rasha.

GF, il presunto gioco di Rasha con Omer

A pesare maggiormente è però la convinzione di Manuel che la storia con Omer Elomari non abbia alcuna base reale. Racconta di riconoscere immediatamente determinati atteggiamenti e di non avere dubbi sulle intenzioni della sua ex: "Omer non le interessa, la conosco bene e so che non le piace. È troppo accondiscendente". E prosegue sostenendo che ciò che si vede nel programma non corrisponde affatto alla verità: "Nella Casa sta giocando. Finge e prende in giro tutti: Omer, i coinquilini, il programma e gli spettatori". Secondo la sua versione, ogni passo sarebbe calcolato: perfino il momento del bacio arrivato dopo il passaggio dell’aereo. "Lo aveva già programmato" afferma, aggiungendo un dettaglio ancora più pungente: "Quando appoggia le labbra sulle sue, ha l’espressione di una che sta toccando una tazzina sporca".

Strategie e silenzi nella Casa

A dare ancora più peso alle sue parole è la rivelazione che, per anni, Rasha avrebbe tentato di entrare nel Grande Fratello senza mai raccontarglielo, tanto da aver fatto provini per quattro anni consecutivi. "Non mi aveva detto nulla. Ha preferito non dirmi niente" racconta Manuel, spiegando che lui stesso avrebbe scoperto tutto solo dopo. E aggiunge che nella Casa lei avrebbe parlato di lui definendolo "Uno stronzo e un violento", descrizione che respinge completamente: "Non sono mai stato violento, nemmeno verbalmente". Manuel sostiene che ogni gesto della concorrente abbia un fine preciso: "Ogni mossa è calcolata. Lei è tutta testa: il cuore è gelato". E arriva perfino a raccontare un episodio recente: "Sua madre mi ha chiamato per dirmi che, se il GF mi avesse cercato, non avrei dovuto rispondere".

Il vero obiettivo di Rasha secondo Manuel Milano

Il quadro che emerge dalle sue parole è quello di una donna determinata a ottenere visibilità: "Vuole diventare famosa. Più per la popolarità che per i soldi". Ma anche il denaro ha comunque un peso nella sua ricostruzione: "Le ho fatto l’ultimo bonifico 15 giorni prima che ci lasciassimo". Ricorda regali, borse di lusso, spese per l’auto, aiuti economici continui: "Nell’ultimo periodo avrò speso per lei circa 20 mila euro". Una storia lunga, complessa e spesso tormentata, che si intreccia oggi con il percorso televisivo di Rasha e che, inevitabilmente, potrebbe influenzare l’immagine che il pubblico si è fatto di lei. Manuel chiude senza esitazioni: "La vera Rasha è quella che emerge quando si arrabbia davvero: perde il controllo ed esce fuori per la strega che è". Parole che lasciano il segno e che potrebbero avere un peso nelle prossime dinamiche del Grande Fratello.

