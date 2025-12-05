Crisi d’amore al Grande Fratello, Omer scarica Rasha: la reazione (gelida) di lei Tensione alle stelle tra i due concorrenti del reality show di Simona Ventura, Elomari stufo e la Younes lo provoca: “Le Rashmer ci resteranno malissimo”

C’è aria di burrasca al Grande Fratello. A pochi giorni giorni dalla semifinale del reality show condotto da Simona Ventura, infatti, nella casa più spiata d’Italia regna il caos e le tensioni tra Rasha Younes e Omer Elomari sono alle stelle. Il gieffino ha deciso di prendere le distanze dall’estetista e i due sembrano ormai a un passo dalla rottura: come andrà a finire? Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello, la lite tra Omer Elomari e Rasha Younes

Nonostante la 19esima edizione del Grande Fratello non sia mai effettivamente decollata negli ascolti tv anche quest’anno non sono mancate coppie e ship chiacchieratissime, e in particolare i ‘Jonita’ (Jonas Pepe e Anita Mazzotta) i ‘Rashmer’, Rasha Younes e Omer Elomari. I due hanno fatto sognare molti fan ma, nelle ultime ore, sono giunti ai ferri corti. La cena tra la nuova ospite Dolce e Omer ha scatenato il caos nella coppia e nella casa più spiata d’Italia, facendo precipitare rapidamente la situazione. Stufo di alcuni atteggiamenti, il gieffino ha preso le distanze da Rasha. "Per cinquanta giorni sono stato l’unico a supportarla nella Casa e a sopportare i suoi continui sbalzi d’umore (…) Spero che lei trovi il suo percorso da sola. Litigare è normale ma quando arrivi al punto di mancare rispetto all’altro, tutto crolla. Io non le ho mai mancato di rispetto" si è sfogato Omer parlando con Donatella Mercoledisanto, la quale ha spinto il coinquilino a cercare una riconciliazione: "Stare insieme significa anche capire quando l’altro è in difficoltà".

Lo sfogo di Rasha e la reazione di Omer: com’è finita

Il clima di tensione, ovviamente, non è sfuggito né andato giù a Rasha Younes, che ha deciso di affrontare una volta per tutte Omer, criticando soprattutto il recente mutismo selettivo nei suoi confronti: "Se tu per una frase ti chiudi un giorno e mezzo, io cerco di smorzare e poi è normale che l’ho provocato perché c’era una chiusura totale. Poi che facciamo nella vita reale?". Il tutto è degenerato quando il gieffino ha confessato a Donatella: "Era una fase di conoscenza che non è andata bene…". Naturalmente Rasha non ha preso bene le parole di Omer e l’ha provocato: "Ah, quindi ci siamo lasciati?". Poi il riferimento ai fan del Grande Fratello: "Pensa alle Rashmer, ci rimarranno malissimo".

