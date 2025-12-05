Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Crisi d’amore al Grande Fratello, Omer scarica Rasha: la reazione (gelida) di lei

Tensione alle stelle tra i due concorrenti del reality show di Simona Ventura, Elomari stufo e la Younes lo provoca: “Le Rashmer ci resteranno malissimo”

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

C’è aria di burrasca al Grande Fratello. A pochi giorni giorni dalla semifinale del reality show condotto da Simona Ventura, infatti, nella casa più spiata d’Italia regna il caos e le tensioni tra Rasha Younes e Omer Elomari sono alle stelle. Il gieffino ha deciso di prendere le distanze dall’estetista e i due sembrano ormai a un passo dalla rottura: come andrà a finire? Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello, la lite tra Omer Elomari e Rasha Younes

Nonostante la 19esima edizione del Grande Fratello non sia mai effettivamente decollata negli ascolti tv anche quest’anno non sono mancate coppie e ship chiacchieratissime, e in particolare i ‘Jonita’ (Jonas Pepe e Anita Mazzotta) i ‘Rashmer’, Rasha Younes e Omer Elomari. I due hanno fatto sognare molti fan ma, nelle ultime ore, sono giunti ai ferri corti. La cena tra la nuova ospite Dolce e Omer ha scatenato il caos nella coppia e nella casa più spiata d’Italia, facendo precipitare rapidamente la situazione. Stufo di alcuni atteggiamenti, il gieffino ha preso le distanze da Rasha. "Per cinquanta giorni sono stato l’unico a supportarla nella Casa e a sopportare i suoi continui sbalzi d’umore (…) Spero che lei trovi il suo percorso da sola. Litigare è normale ma quando arrivi al punto di mancare rispetto all’altro, tutto crolla. Io non le ho mai mancato di rispetto" si è sfogato Omer parlando con Donatella Mercoledisanto, la quale ha spinto il coinquilino a cercare una riconciliazione: "Stare insieme significa anche capire quando l’altro è in difficoltà".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Lo sfogo di Rasha e la reazione di Omer: com’è finita

Il clima di tensione, ovviamente, non è sfuggito né andato giù a Rasha Younes, che ha deciso di affrontare una volta per tutte Omer, criticando soprattutto il recente mutismo selettivo nei suoi confronti: "Se tu per una frase ti chiudi un giorno e mezzo, io cerco di smorzare e poi è normale che l’ho provocato perché c’era una chiusura totale. Poi che facciamo nella vita reale?". Il tutto è degenerato quando il gieffino ha confessato a Donatella: "Era una fase di conoscenza che non è andata bene…". Naturalmente Rasha non ha preso bene le parole di Omer e l’ha provocato: "Ah, quindi ci siamo lasciati?". Poi il riferimento ai fan del Grande Fratello: "Pensa alle Rashmer, ci rimarranno malissimo".

Potrebbe interessarti anche

Rasha Younes

Grande Fratello, Rasha perde il controllo e si scaglia contro Dolce: “Non competo con una così”

La gieffina si è scagliata contro la concorrente kosovara per la sua decisione di in...
Simona Ventura - Grande Fratello 19

Grande Fratello, sondaggi choc per Rasha, Giulia e Omer. Il pubblico ha scelto, chi è il primo finalista

La decima puntata del reality show di Simona Ventura su Canale 5 decreterà il primo ...
Grande Fratello, televoto per la finale: Rasha vs Giulia ma attenzione a Donatella. Chi sarà la finalista? Il sondaggio

Grande Fratello, televoto per la finale: Rasha vs Giulia ma attenzione a Donatella. Chi sarà la finalista? Il sondaggio

Nella puntata del 24 novembre sapremo chi sarà il primo finalista: Omer, Rasha, Dona...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello, anticipazioni 24 novembre: resa dei conti Omer-Jonas, sorpresa per Grazia e il nome del primo finalista

Stasera su Canale 5 va in onda la decima diretta stagionale del reality condotto da ...
Grande Fratello 19 - Simona Ventura

Grande Fratello, anticipazioni 1° dicembre: televoto (decisivo) nel caos con Mattia fuori, secondo finalista e polemiche

Stasera su Canale 5 va in onda l’undicesima diretta stagionale del reality condotto ...
Grande Fratello, eliminato 20 ottobre: la conduttrice Simona Ventura

Grande Fratello, anticipazioni 27 ottobre: la furia di Valentina contro Domenico e l'amore tra Omer e Rasha. Cosa vedremo stasera

Oggi lunedì 27 ottobre 2025 va in onda la quinta diretta stagionale del reality di C...
Grande Fratello cosa successo puntata 1 dicembre eliminato nomination finalista

Grande Fratello (1 dicembre), cosa è successo: Jonas trionfa, Omer in lacrime e Simona Ventura furiosa. Chi è in nomination

Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello del 1 dicembre 2025: risultato del...
Grande Fratello, riassunto 3 novembre: Francesco eliminato, scintille tra Valentina e Benedetta, Omer 'conquista' la madre di Rasha

Grande Fratello, riassunto 3 novembre: Francesco eliminato, scintille tra Valentina e Benedetta, Omer 'conquista' la madre di Rasha

Puntata di scontri ed emozioni al Grande Fratello: si sfiora la rissa tra Valentina ...
Domenico e Valentina

Grande Fratello, il reality sprofonda nel caos: risse sfiorate, flirt 'fasulli' e il giallo del passaggio segreto

Settimana di fuoco al GF: tra baci rubati, rivalità esplosive e momenti di pura emoz...

Ford

Design e tecnologia glamour

Il SUV che si presenta come un abito su misura

LEGGI

Personaggi

Rasha Younes

Rasha Younes
Francesco Rana, Grande Fratello

Francesco Rana
Omer Elomari del Grande Fratello

Omer Elomari
Giulia Soponariu

Giulia Soponariu

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963