Grande Fratello, Rasha perde il controllo e si scaglia contro Dolce: “Non competo con una così” La gieffina si è scagliata contro la concorrente kosovara per la sua decisione di invitare a cena, nel tugurio, Omer Elomari. Ma i social non hanno apprezzato. Ecco i dettagli.

Una cena nel tugurio ha scatenato il putiferio all’interno della Casa del Grande Fratello. Dolce, nuova inquilina arrivata dal Big Brother VIP Kosova, è stata chiamata dagli autori a scegliere tre compagni con cui condividere una serata speciale. E la sua decisione – apparentemente innocua – ha subito innescato la reazione piccata di Rasha, dato che uno dei concorrenti selezionati è stato proprio Omer Elomari. Vediamo qui sotto cos’è successo in dettaglio.

Grande Fratello, la scelta di Dolce e lo ‘zampino’ degli autori

Il Grande Fratello ha concesso a Dolce, nuova inquilina kosovara della Casa, di portare con sé in tugurio tre compagni. E senza esitazioni, la gieffina ha fatto i nomi di Omer Elomari, Jonas Pepe e Donatella Mercoledisanto. Peccato però che la sua scelta abbia subito scatenato reazioni pesanti negli altri concorrenti. Anita Mazzotta, già poco incline a simpatizzare con Dolce, non ha nascosto il suo fastidio, commentando con toni ironici e alimentando il malumore in Casa. Mentre Rasha ha colto immediatamente lo ‘zampino’ degli autori dietro a questa dinamica.

"Era scontato", ha detto infatti la Younes rivolgendosi a Omer, "almeno hanno la clip per lunedì! Tu non ti preoccupare, divertiti e magna". Poi però la gieffina si è lasciata andare a qualche commento più deciso.

La frase choc di Rasha su Dolce

Rimasta a parlare con Omer e Grazia Kendi, Rasha ha cambiato improvvisamente tono e si è scagliata contro Dolce: "Io, per come sono fatta, non andrei mai in competizione con una donna così. Con una donna che usa il suo corpo per…a me non mi fanno paura queste persone". Parole che molti hanno interpretato come un attacco, neanche troppo velato, al modo in cui Dolce si presenta e si muove nella Casa. In pochissimo tempo, la clip è diventata virale sui social, e ha scatenato reazioni contrastanti nel pubblico del reality Mediaset. Da un lato, c’è chi ha difeso Rasha parlando di semplice schiettezza e di un’opinione personale espressa a caldo. Ma altri hanno accusato la concorrente di essersi spinta oltre, con giudizi troppo personali e decisamente poco opportuni.

Insomma, ancora prima che la cena vera e propria avesse luogo in tugurio, gli autori sono riusciti a mettere zizzania tra i concorrenti. Tanto è bastato per scatenare gelosie sopite e insicurezze in Rasha, ed è già chiaro che se Dolce dovesse avvicinarsi molto a Omer, la situazione potrebbe sfuggire davvero di mano. Che è poi il risultato che gli appassionati del Grande Fratello stanno aspettando.

