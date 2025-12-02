Grande Fratello (1 dicembre), cosa è successo: Jonas trionfa, Omer in lacrime e Simona Ventura furiosa. Chi è in nomination Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello del 1 dicembre 2025: risultato del televoto, nomination, Jonas secondo finalista e l'eliminazione di Mattia.

Terzultima puntata del Grande Fratello e verdetti a raffica. A un tiro di schioppo della finalissima del 15 dicembre, il reality di Simona Ventura svolta verso il suo rettilineo conclusivo. La diretta in onda oggi – 1 dicembre 2025 – ha sancito il secondo finalista di questa edizione e un nuovo eliminato, oltre a mettere tanta carne al fuoco tra scontri, flirt, punizioni e polemiche. Com’è andata? Chi ha raggiunto Giulia in finale? E chi invece ha dovuto lasciare la Casa per sempre? Ecco cosa è successo.

Risultato Televoto Grande Fratello, le percentuali: Mattia eliminato

I concorrenti al televoto Grande Fratello erano quattro, in corsa per il titolo di secondo finalista (assegnato al concorrente più votato) e per evitare l’eliminazione: Omer, Jonas, Mattia e Grazia. Simona Ventura ha sfrondato il gruppone a inizio puntata annunciando i primi due concorrenti salvi, ovvero Omer e Jonas. Poi è arrivato il primo verdetto del televoto: il concorrente meno votato è stato Mattia, che dunque lascia definitivamente il programma.

Secondo finalista del Grande Fratello: trionfa Jonas Pepe

Successivamente, è arrivato anche il risultato completo della votazione. Il gieffino più votato dal pubblico è stato Jonas Pepe, che dunque è il secondo finalista del Grande Fratello 2025. La Ventura ha annunciato il risultato dopo aver fatto entrare nella Casa la mamma del modello romano, che ne ha approfittato per conoscere Anita, la concorrente che ha conquistato il cuore del figlio. Il risultato del televoto ha visto trionfare Jonas con percentuali larghissime e ha sovvertito totalmente quelli che erano i sondaggi della vigilia, che indicavano Omer come concorrente destinata alla vittoria.

La domanda alla quale hanno risposto i telespettatori è stata: "Chi vuoi in finale?". Ecco le percentuali della votazione:

Grande Fratello, riassunto puntata 1 dicembre: cosa è successo

Triangolo Domenico-Bendetta-Benedetta. La puntata del 1 dicembre si è aperta con l’ennesimo capitolo della soap tra Domenico la compagna Valentina, con Bendetta terza incomoda. Simona Ventura ha prima tastato le sensazioni dei due concorrenti riguardo all’amicizia speciale. "C’è chimica, inutile negarlo", ha detto Benedetta. Anche Domenico si è sbilanciato: "Lei mi ha fatto fare un salto indietro di 10 anni: è dolce e mi completa". Poi, l’ormai visita di prassi di Valentina nella Casa. La compagna (forse ex) di D’Alterio gli ha restituito l’anello con un gesto plateale: "Ho capito che non sono la persona che ti completa. Non mi hai tutelato come madre, donna, compagna. Tra me e te non c’è più niente, mi ha umiliato davanti a tutta Italia". "Tu mi stai infangando solo", ha replicato Domenico. Chiosa di Simona Ventura: "Mi sempre che in questo rapporto vi facciate male a vicenda". Sante parole.

Omer rivede il fratello: lacrime al Grande Fratello

Tra i blocchi più intensi della serata, quello dedicato a Omer. In studio è stato trasmesso un video toccante in cui il concorrente ha raccontato i momenti più drammatici della guerra in Siria: "Abbiamo vissuto un inferno. Avevo sulle mie spalle la vita di mia madre e delle mie sorelle: dovevo sopravvivere". In studio quindi è arrivato suo fratello maggiore, Morshed, che vive e lavora in Turchia. Tra i due c’è stato un abbraccio lunghissimo e commovente dopo oltre un anno di lontananza: "Sono venuto per te, per te ci sarò sempre, fino alla fine del mondo", gli ha detto Morshed. "Lui è mio fratello, la mia famiglia, la mia guida", ha ammesso Omer con le lacrime agli occhi prima di ricevere un regalo da parte della madre.

Simone sotto accusa: il provvedimenti disciplinare

Uno dei momenti più tesi della serata ha riguardato Simone, pizzicato dalle telecamere del Gf mentre ironizzava in modo pesante su Dolce, la concorrente del Gf Kosovo attesa nella casa. La Ventura ha mostrato una clip in cui il giovane concorrente, in un eccesso di goliardia con Domenico, ha oltrepassato il limite ipotizzando una serata in suite con 10 bottiglie di vino e melatonina per far breccia nel cuore dell affascinante kosovara. "Non si dice una cosa del genere, avete detto cose gravissime. Questa cosa che uno punta ad andare con una ragazza facendola bere non si può sentire", ha detto furiosa la conduttrice. "Da uomo, mi hai fatto vergognare", ha aggiunto l’opinionista Ascanio. Simone ha prima azzardato una blanda auto-difesa ("Era una cosa uscita per scherzare", poi ha alzato le mani facendo un mea culpa totale: "Chiedo scusa, mi prendo tutte le conseguenze". Dopo aver preteso a ruota le scuse di Benedetta, Francesca e Domenico – che hanno assistito a quel siparietto senza intervenire – la Ventura ha comunicato il provvedimento preso dal Grande Fratello. Simone e Domenico finiscono in nomination punitiva, solo una ramanzina per Benedetta e Francesca.

Arriva Dolce Dona dal Gf Kosovo

La diretta Gf del 1 dicembre ha visto anche l’entrata in scena di Dolce Dona, concorrente del Grande Fratello Kosovo. Cresciuta in Italia da una famiglia albanese, l’affascinante Dolce è stata spedita dagli autori per qualche giorno nella Casa romana per movimentare le acque e – chissà – magari per far traballare qualche coppia ormai consolidata. Omer e Jonas, ad esempio, hanno subito ammesso di essere rimasti particolarmente colpiti dall’avvenenza della ragazza. E Rasha con un pizzico di perfidia ha detto alla Ventura: "Se ci avvisavate l’accoglievamo col tappeto rosso".

Nomination Gf 1 dicembre: chi ha nominato chi, voti e motivazioni

A fine puntata, Simona Ventura ha finalmente fatto partire l’immancabile rito delle nomination. Ecco chi ha votato chi e le motivazioni offerte dai singoli concorrenti:

Giulia ha nominato Omer: "Non lo capisco";

Anita ha nominato Rasha: "Non mi è piaciuta una sua frase";

Omer ha nominato Benedetta: "È stata incoerente con me";

Francesca ha nominato Rasha: "Non la sopporto";

Benedetta ha nominato Omer: "Con me è stato incoerente";

Jonas ha nominato Benedetta: "Si tira indietro nel flirt con Domenico";

Donatella ha nominato Francesco: "Le sue risatine non mi piacciono";

Domenico ha nominato Rasha: "È la persona più distante da me";

Rasha ha nominato Francesca: "Ha le manie di persecuzione";

Simona ha nominato Rasha: "È stata falsa nei miei riguardi";

Grazia ha nominato Francesca: "Non mi piace come difende Simone";

Chi è al televoto Grande Fratello

Al televoto Gf sono finiti Rasha e Francesca, oltre ai nominati d’ufficio Simone e Domenico. Il pubblico dovrà decidere chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata del Grande Fratello, in programma lunedì 8 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5.

