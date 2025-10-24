Grande Fratello, perché Donatella è uscita dalla Casa. Esplodono le polemiche: "Chiudiamola qui" Dontella Mercoledisanto è la terza concorrente a uscire temporaneamente dopo Anita e Francesca, fan contro le ‘porte girevoli’ nella Casa del Gf: "Ormai è un albergo""

Non si ferma il via vai di concorrenti al Grande Fratello 2025. Dopo Anita Mazzotta e Francesca Carrara, un’altra gieffina ha lasciato temporaneamente la Casa. Si tratta di Donatella Mercoledisanto, l’iconica pugliese che, nelle prime settimane del reality, ha conquistato il pubblico con i suoi modi ruspanti e diretti. Anche nel suo caso si tratta di un’assenza momentanea: Donatella tornerà nel loft del GF dopo aver risolto i problemi che richiedevano la sua presenza all’esterno. Ma essendo il terzo caso in pochi giorni di una concorrente che abbandona l’isolamento imposto dal programma, sul web non mancano le proteste dei fan.

Grande Fratello, perché Donatella Mercoledisanto è uscita dalla Casa

Non si conoscono i motivi precisi della sua uscita. Il profilo ufficiale del Grande Fratello, nella serata di giovedì 23 ottobre, ha annunciato solo che "Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali", senza fornire ulteriori dettagli per rispettare la privacy della concorrente. Quel che è certo è che si tratta di un evento importante, tale da richiedere un’uscita temporanea, senza però compromettere definitivamente la sua partecipazione al gioco. Resta da capire quando la 46enne originaria di Bari Vecchia potrà rientrare e se sarà presente per la quinta puntata del GF, in programma lunedì 27 ottobre.

I precedenti di Anita Mazzotta e Francesca Carrara

Donatella Mercoledisanto è la terza concorrente a uscire temporaneamente dal loft in poco più di tre settimane. Prima di lei era toccato ad Anita Mazzotta, colpita dal lutto della madre, e a Francesca Carrara, anch’essa uscita per problemi familiari imprevisti. Entrambe sono rimaste fuori alcuni giorni prima di rientrare in gioco. Se da un lato la solidarietà verso chi affronta problemi seri è naturale, le "porte girevoli" nella Casa del Grande Fratello stanno suscitando polemiche tra i fan. Interrompere l’isolamento e confrontarsi anche solo temporaneamente con il mondo esterno rischia di alterare lo spirito originale del format, nato come esperimento sociale in cui i concorrenti convivono in totale isolamento. Senza contare che chi esce può consultare i social e conoscere le preferenze del pubblico, ottenendo un vantaggio rispetto agli altri.

Gf, le polemiche del web: "Chiamatelo Grande Hotel"

Afflitto da ascolti molti deludenti, il Grande Fratello di Simona Ventura deve ora fare i conti anche con l’ondata di malcontento sul web. L’uscita di Donatella ha infatti scatenato commenti critici: gli utenti lamentano che quello delle uscite momentanee è un fenomeno ormai troppo frequente che altera il senso stesso del reality. C’è chi ha scritto su ‘X’: "Io voglio bene a Donatella, ci mancherebbe, ma qui ogni 3 giorni qualcuno esce per "motivi personali", si va a fare un giretto sui social e rientra. A parte Anita e ok, ma pure Francesca l’altro giorno, oggi Donatella, è sempre il solito circo", oppure: "Anita lascia la casa e ritorna, ora Donatella, ma si ma fate uscire tutti una volta a settimana e chiudiamola qui", e ancora: "Un porto di mare sta casa. Non mi frega il motivo, chi esce fuori deve rimanere".

Le polemiche impazzano, dunque, tanto da far diventare il post ufficiale del Gf su Donatella un palcoscenico dove gli utenti dei social hanno manifestato il loro malumore. "Entrano ed escono come niente fosse. E si doveva tornare alle origini senza sapere nulla dall’esterno. Che buffonata", ha scritto qualcuno. E altri ironizzano: "Ormai è un albergo. Ormai è un esci ed entra, esci ed entra, bho. Per me, chi esce per motivi personali o meno non rientra". "Grande Hotel dovevate chiamarlo", "Sto via vai è barzelletta. Se si poteva per certi versi capire dopo mesi di "reclusione" direi inaccettabile dopo 1 mese! Si lascia punto. Eppure lo share non vi suggerisce niente?".

