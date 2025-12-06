Grande Fratello, parla l’amica di Rasha: “Omer? Ecco perché è finita”, rivelazioni e polemiche sul web Tra Omer e Rasha finisce male. Su Instagram interviene l’amica del cuore della gieffina: “Si è sentita controllata, lei vale di più”

Nel rettilineo finale del Grande Fratello, che chiuderà i battenti con la finale in programmma lunedì 15 dicembre, a tenere banco nella Casa è soprattutto la rottura tra Omer Elomari e Rasha Younes. Dopo aver trascorso fianco a fianco gran parte del reality, i due gieffini hanno ufficialmente terminato il loro flirt nelle scorse ore, con un colpo di scena che ha lasciato spiazzati gli altri concorrenti e il pubblico dei social. La scelta di troncare la love story è stata di Omer, stufo degli atteggiamenti freddi della 32enne italo-palestinese, che nelle scorse ore è stata difesa pubblicamente dalla sua migliore amica.

Grande Fratello, parla l’amica di Rasha: "Perché è finita con Omer"

"Per cinquanta giorni sono stato l’unico a supportarla nella Casa e a sopportare i suoi continui sbalzi d’umore. Spero che lei trovi il suo percorso da sola. Litigare è normale ma quando arrivi al punto di mancare rispetto all’altro, tutto crolla. Io non le ho mai mancato di rispetto". Con queste parole ieri Omer ha motivato agli altri coinquilini la sua decisione di allontanarsi da Rasha, la cui reazione è stata a dir poco gelida. "Ah quindi ci siamo lasciati?", ha detto con tono ironico. Per poi rivolgersi a Omer con parole cariche di delusione: "Se tu per una frase ti chiudi un giorno e mezzo, io cerco di smorzare e poi è normale che l’ho provocato perché c’era una chiusura totale. Poi che facciamo nella vita reale?".

La loro rottura ha subito scatenato il web, che si è spaccato in due parti tra chi ha preso le difese di Omer e chi invece ha solidarizzato con Rasha. Tra questi ultime c’è anche Clarissa, l’amica del cuore della concorrente del Grande Fratello, che con un lungo post su Instagram ha espresso il suo punto di vista sul crac sentimentale della coppia: "Voglio chiarire una cosa con rispetto, ma con assoluta sincerità. In questa situazione Rasha si è sentita trattenuta, giudicata e messa sotto pressione per dei comportamenti che fanno parte della sua persona e del contesto in cui vive (televisivo e di convivenza). Lei è una che parla, si confronta, interagisce, dà consigli. È la sua natura e anche il modo di sentirsi libera e coerente".

Le difficoltà di Rasha nel rapporto con Omer

Clarissa, quindi, ha provato a motivare la causa scatenante del malessere dell’amica riguardo alla relazione con il coinquilino: "Quando viene chiesto a lei di limitarsi, di non parlare con certe persone o di muoversi con paura, non si sente protetta: si sente controllata. E questo la fa chiudere, perché una relazione – qualunque tipo di relazione – può funzionare solo se c’è fiducia, non se ci sono confini imposti. A un certo punto il peso emotivo è diventato troppo. Non può colmare da sola il silenzio, né inseguire qualcuno che ogni volta si ritrae. (Derivato anche dal contesto)". Da qui, secondo l’amica, la decisione di Rasha di allontanarsi da Oner: "Per questo oggi dice un NO grande e chiaro. Non perché non valga nulla, ma perché lei, in questo momento, vale di più. (non pensa al gioco ma pensa alla sua persona e a saper convivere con tutti)Ha bisogno di rispetto, leggerezza e libertà. Se questi elementi non ci sono, allora si proteggere da sola.La verità sta nella vita vissuta fuori."

Le reazioni del web

In un Grande Fratello povero di spunti e dinamiche davvero interessanti, il tira-e-molla amoroso tra Omer e Rasha è diventato uno dei temi più commentati della parte finale del reality. Il pubblico si è letteralmente spaccato in due sul web. Molti solidarizzano con Omer, come questo utente che su X scrive: "A rasha di Omer nn gli è mai fregato niente ha giocato ora ha visto che è forte almeno crede così Omer nn gli serve più". E ancora: "Omer ha dato rilevanza a Rasha e lei lo sapeva benissimo. Lui si è fatto fregare in pieno", "Omer putroppo ha sempre messo Rasha prima del gioco. Adesso si è rotto e penserà solo al gioco". Non mancano però gli spettatori che parteggiano per Rasha: "Mi auguro che arrivi in finale per vedere rosicare tutti voi. É così stupido pensare che lei abbia usato Omer per il gioco perché se fosse veramente così sapendo che è al televoto e che potrebbe uscire non avrebbe questo atteggiamento", I due pesi due misure di questo Grande Fratello. Appena Rasha dice qualcosa partono con i forconi, lo dice Omer e tutti zitti".

