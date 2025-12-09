Grande Fratello (8 dicembre), le pagelle: Rasha sbaglia tutto (4), Omer e Domenico 'sospesi' ingiustamente (7) Promossi e bocciati della semifinale del GF dell'8 dicembre: Grazia tradisce Rasha (eliminata), Jonas e Giulia 'bruciano' 40mila euro.

Si è conclusa la semifinale del Grande Fratello 2025, in onda lunedì 8 dicembre, a una settimana di distanza dalla finalissima che decreterà il vincitore di questa edizione. La penultima puntata stagionale è stata una girandola di emozioni e colpi di scena spalmati nell’arco di quasi 4 ore di diretta. Tanti i verdetti emessi, tra cui cinque eliminazioni: Rasha, Simone, Francesca, Benedetta e Donatella. Anita e Grazia, invece, hanno raggiunto in finale Giulia e Jonas, mentre il destino di Omer e Domenico rimane sospeso: si giocheranno al televoto il quinto e ultimo posto da finalista. Ecco le nostre personalissime pagelle della puntata del Grande Fratello dell’8 dicembre 2025 (QUI il riassunto completo della diretta).

Grande Fratello, le pagelle della dodicesima puntata (8 dicembre 2025)

Omer 7. Nel suo percorso al "Grande Fratello" si è dimostrato l’uomo che tutte vorrebbero, con grandi principi e sempre rispettoso, basti pensare a quando ha addirittura manifestato alla mamma di Rasha il suo interesse prima di farsi avanti esplicitamente. In più di un’occasione si è trovato a tenere a bada gli atteggiamenti sopra le righe di Jonas, senza mai scomporsi troppo, cosa tutt’altro che facile, quindi chapeau. Lui sembrava davvero credere nel sentimento per Rasha, lei ha invece ridimensionato tutto, mentre lui aveva votato per lei sottolineando di volerla in finale. Peccato, perché Omer avrebbe meritato il pass diretto per l’ultimo capitolo del Gf, essendo stato forse il concorrente più rappresentativo di questa edizione. Invece dovrà tribolare fino a lunedì prossimo a causa del televoto complicatissimo con Domenico.

Domenico 7. Anche lui si è conquistato la promozione sul campo, perché tutto si può dire tranne che il suo percorso al Grande Fratello non sia stato tormentato. L’operario napoletano aveva detto subito di considerare questa esperienza come la realizzazione di un sogno, arrivato dopo anni di sacrifici e di duro lavoro e di essere intenzionato a godersela il più possibile. Non aveva però fatto i conti con la sua compagna Valentina, che si è presentata più volte per manifestare il suo disappunto per il suo avvicinamento a Benedetta, sottolineando di essere stata additata come "cornuta" da chi vive nelle loro zone. Il napoletano ha comunque provato a non andare oltre, anzi si è fatto anche apprezzare da diversi suoi compagni di avventura, segno di come la sua vicinanza sia stata piacevole per gran parte di loro. Forse questo gli costerà il rapporto con la mamma di sua figlia, anche se dall’esterno sembrava essere già minato in partenza. Insonna, Domenico è un altro che ha tenuto sulle spalle un Grande Fratello mai come stavolta povero di dinamiche. Per questo anche lui meriterebbe di andare in finale, un peccato che si giochi questa possibilità con Omer, altrettanto meritevole.

Benedetta 7. Un’altra concorrente che non ha esitato a mettersi in gioco, pur essendo stata costretta a subire in più occasioni le rimostranze di Valentina, la compagna di Domenico, che non apprezzava la loro vicinanza. Lei si è difesa sottolineando di avere agito in maniera rispettosa, anche se chi eventualmente avrebbe dovuto mettere dei confini tra loro sarebbe dovuto essere Domenico. E dopo la sua eliminazione sono arrivate da lei quelle parole che forse non erano poi così inaspettate nei confronti del napoletano: "Da parte mia c’è amore, quando ti vedo mi batte forte il cuore – ha detto mentre lui si trovava in confessionale -. Spero che ci riusciremo a vedere fuori da qui". Lui ha ammesso di avere avvertito le classiche farfalle nello stomaco pensando a lei, pur sottolineando di volerle solo bene. Non è detto però non siano parole di circostanza in attesa del chiarimento, l’ennesimo, con Valentina, anche se ormai quel rapporto non sembra avere più ragione di esistere.

Donatella 6. La vulcanica pugliese è stata certamente una presenza importante nella ‘Casa’ del Grande Fratello, impossibile negarlo, soprattutto per la capacità di vedere sempre con estrema maturità le situazioni, anche quelle scomode. Donatella non ha esitato a mettersi al servizio degli altri in cucina, sempre pronta a dare una parola buona quando qualcuno ne aveva bisogno, ma anche a bacchettare se necessario, forte dei principi in cui lei crede fermamente. Peccato che non sia finita in finale, se lo meritava certamente, probabilmente anche più di Giulia, la prima a ottenere l’ambito pass in un televoto in cui le due si erano sfidate.

Jonas e Giulia 5. Entrambi hanno avuto il merito di guadagnarsi la finale in anticipo, mentre tutti i loro compagni di avventura sono costretti stare in tensione quasi fino all’ultimo per conoscere il loro destino. In semifinale però hanno avuto l’occasione per essere protagonisti, lasciandosela sfuggire. Messi davanti alla scelta di poter aumentare il montepremi (da 110mila a 150mila euro) a patto di rimettersi in gioco rinunciando al pass da finalisti, i due non hanno però avuto dubbi: una cifra aggiuntiva non valeva questo rischio. Insomma, i due finalisti (paurosi) hanno applicato il detto "meglio un uovo oggi che una gallina domani": per loro, 40 mila euro in più non valevano il rischio.

Grazia 4. Pur avendo staccato il biglietto per l’ultima puntata, Grazia non è uscita benissimo dalla semifinale del Grande Fratello. Nel corso delle settimane si è fatta certamente amare dai suoi compagni di avventura, e questo non può che essere un merito, ma c’è un ma. Essere finita in finale a discapito di Rasha, che considerava una grande amica, non è infatti piaciuto a molti, visto che ha preso lei questa decisione, mettendo a rischio se stessa ma anche la compagna di avventura. Il verdetto del televoto le ha alla fine dato ragione in maniera schiacciante, ma forse poteva agire diversamente e in maniera più corretta. Non a caso Sonia Bruganelli, una che non ha mai avuto peli sulla lingua non si è posta alcun freno e lo ha fatto presente faccia a faccia: "Secondo me la più grande giocatrice è stata Grazia. Sono state amiche fino alla fine e ha sacrificato lei" – sono state le parole dell’opinionista, che probabilmente ci ha visto giusto.

Rasha 4. La coerenza non possiamo dire che sia una sua dote, anche se non possiamo sapere se i suoi continui cambi di idee siano frutto di un’incertezza reale o della volontà di non inimicarsi qualcuno pensando di guadagnare il favore del pubblico. In realtà, questo modo di agire ottiene esattamente l’effetto contrario, pochi la ritengono sincera, ma soprattutto attenta al gioco, pensiero che è condiviso da Omer, che sembrava essere davvero pronto a costruire con lei un rapporto sentimentale lontano dalle telecamere. La scelta di votare sé stessa per l’ultimo televoto in vista della finale è un’ulteriore conferma di questo atteggiamento. Peccato per l’eliminazione, perché per quanto fatto in questi mesi avrebbe meritato di arrivare almeno alla puntata conclusiva. Ma è evidente che la concorrente italo-palestinese ha perso lucidità, commettendo troppi errori che hanno compromesso la sua avventura al Grande Fratello.

