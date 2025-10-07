Grande Fratello, le pagelle: Giulio e Anita cuori confusi (6), Simona Ventura psicologa (9), Floriana è un uragano (8) Promossi e bocciati e top e flop della seconda puntata della venticinquesima edizione del più longevo reality della tv italiana

Dopo il buon debutto della scorsa settimana, lunedì 6 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Un’edizione che segna un ritorno alle origini, completamente rinnovata rispetto all’anno precedente, non solo per quanto riguarda la conduzione, ma anche per la composizione del gruppo di opinionisti, ora formato da tre ex concorrenti storici del programma (Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi). Inoltre, c’è una novità nella selezione dei partecipanti, tutti individui comuni con esperienze di vita particolarmente intense. Com’è andata la seconda puntata? Andiamo a scoprirlo insieme con le pagelle dei protagonisti.

Grande Fratello, le pagelle di lunedì 6 ottobre 2025

Francesca e Simone, la tenerezza (voto: 10) Francesca si distingue per la sua forza interiore e la sua capacità di reinventarsi dopo un matrimonio difficile e una separazione dolorosa. Nonostante le difficoltà economiche e familiari, ha cercato di rimanere un punto di riferimento stabile per i suoi figli, mantenendo la serenità e riscoprendo la propria identità. La sua determinazione e la sua crescita personale sono ammirevoli, ma il dolore legato alla separazione dalla famiglia è ancora un peso che la accompagna. Simone, dal canto suo, è un figlio che si dimostra molto affettuoso e riconoscente nei confronti della madre. La sua ammirazione per Francesca emerge chiaramente, soprattutto nel suo desiderio che lei sia felice, ma anche nel rispetto e nell’amore che prova per il legame che entrambi hanno costruito. La loro storia è stata una bella pagina di televisione.

Simona Ventura padrona di casa perfetta (voto 9). Nella seconda puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha mostrato una padronanza ancora più evidente del suo ruolo di padrona di casa. Mettendo da parte l’emozione, si è presentata con grande sicurezza e naturalezza, riuscendo a gestire le dinamiche della Casa con una postura solida e materna. Il suo approccio empatico, in particolare con Grazia Kendi, quando ha trattato esperienze dolorose del passato, e con Francesca, che si è commossa parlando delle difficoltà post-separazione, ha dimostrato un lato umano e sensibile che rende il suo stile di conduzione unico. La sua capacità di essere vicina ai concorrenti senza mai perdere la professionalità è uno degli aspetti che la rende un punto di riferimento nel programma.

Grazia Kendi vittima di violenza (voto: 9). Parlare di determinate tematiche in tv non mai facile soprattutto in un reality. Simona Ventura ci va con i piedi di piombo, ripete di non avere gli strumenti ma le fa da psicoterapeuta. Le fa notare che la sua rabbia nasconde qualcosa, che fino a quel momento ha messo un macigno sopra il suo dolore per non affrontarlo di petto. Nonostante i suoi limiti, la sua vulnerabilità è emersa nei momenti di confronto, mostrando una persona che sta cercando di migliorarsi. La sua storia personale la rende un personaggio complesso e interessante, ma dovrà imparare a trovare un equilibrio tra la sua forza e la sua fragilità.

Floriana frizzante (voto: 8) L’opinionista Floriana Secondi, al contrario dei colleghi Ascanio e Cristina, è un’esplosione di energia e vivacità. Frizzante e sempre pronta a inserirsi nelle dinamiche della Casa, è una presenza che non passa inosservata. Con il suo spirito deciso e la voglia di far sentire la sua opinione, riesce a ravvivare l’atmosfera, portando un po’ di colore in mezzo a situazioni più tranquille. La sua positività è contagiosa, anche se qualche volta potrebbe essere utile moderare un po’ la sua esuberanza per non risultare eccessiva.

Giulio e Anita, cuori confusi (voto: 6): La loro dinamica è caratterizzata da alti e bassi, con entrambi che sembrano essere in continua oscillazione tra sincerità e strategie di gioco. Giulio, pur ammettendo di aver accelerato troppo, appare spesso come un abile manipolatore, ma fatica a suscitare empatia genuina. Benedetta, dal canto suo, ha una forte personalità e non ha paura di dire ciò che pensa, ma la sua schiettezza rischia di metterla in contrasto con gli altri. Insieme, creano un mix di passione e incomprensioni che potrebbe evolversi o svanire rapidamente, a seconda delle dinamiche future. Entrambi sembrano cercare qualcosa di autentico, ma il loro modo di agire potrebbe essere troppo conflittuale per costruire qualcosa di duraturo all’interno della Casa.

Matteo ordine e disciplina (voto: 5). Non ha ancora capito che si trova nella casa del Grande Fratello. Non si diverte ma detta solo le regole pretendendo il rispetto da parte degli altri. Matteo è un concorrente equilibrato e riflessivo, ma il suo desiderio di ordine potrebbe entrare in contrasto con l’atmosfera più disinvolta e caotica che talvolta emerge nella casa. Nel corso della puntata parla di un incidente che gli ha cambiato la vita spezzando il sogno di fare pugilato ma non riesce a trasformare il peso della storia personale in forza e motivazione, bensì sembra viverla come un ostacolo. Dichiarazioni come "nominatemi" o "questo non è il mio posto" danno l’impressione di una persona che si arrende o si auto-esclude, invece di combattere davvero.

Ascanio e Cristina tiepidi (voto: 5) Ascanio e Cristina sembrano non riuscire a decollare, restando in una sorta di zona grigia. Parlano poco e quando lo fanno, sembrano sempre lontani dal prendere posizioni nette. La loro partecipazione è per lo più passiva, senza grandi spunti di discussione o conflitti, il che li rende figure un po’ invisibili. Mancano di quella verve o di un carattere deciso che potrebbe permettere loro di emergere tra i compagni. Un po’ più di coinvolgimento e di personalità sarebbe apprezzato.

