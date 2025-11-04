Grande Fratello, le pagelle: la pesantezza di Jonas (5), il flirt falsissimo di Rasha e Omer (4), solo noia e teatrini (3) Promossi e bocciati della puntata del 3 novembre 2025 del Grande Fratello: Valentina urla contro tutti, il ballo tra Donatella e Claudio Amendola

Lunedì 3 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il celebre reality di Canale 5 firmato Endemol Shine Italy. Alla guida della conduzione una frizzante Simona Ventura, affiancata in studio dagli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e dall’ospite speciale Sonia Bruganelli. La puntata si è aperta con uno scontro tra Valentina e Benedetta per la situazione che si è creata nella casa con Domenico, poi l’eliminazione della serata che ha riguardato Francesco Rana (QUI il recap della puntata). Ecco i momenti salienti di questa puntata e le pagelle ai protagonisti.

Grande Fratello, le pagelle della puntata del 3 novembre

Simona Ventura on fire (voto: 8). Simona Ventura è tornata in piena forma, sfoderando quella grinta e autorevolezza che l’hanno resa un’icona della televisione italiana. Durante la puntata, la conduttrice non ha esitato a riprendere Valentina con fermezza, imponendo ordine in un clima ormai fuori controllo. "Valentina non puoi parlare sempre tu, devi stare anche zitta", quanto ha ragione.

Valentina, Benedetta e Domenico teatrino da Beautiful (voto: 3). Altro che Temptation Island: siamo al Grande Fratello, dove la Ventura, nel tentativo di rincorrere gli ascolti, ha cercato di riproporre le stesse dinamiche del reality di Maria De Filippi, persino con protagonisti simili. Il risultato, però, è tutt’altro che esplosivo: il presunto triangolo amoroso si è rivelato una linea piatta e prevedibile. Anche nel corso di questa puntata Valentina ha alzato i toni scegliendo la via dello scontro con Benedetta e usando parole poco eleganti. Anche il continuo riferimento al proprio ruolo di madre e donna di famiglia, pur comprensibile sul piano umano, è sembrato quasi un escamotage difensivo per spostare l’attenzione dalle proprie responsabilità. Domenico, pur avendo ammesso i propri errori e chiesto scusa, è apparso poco coerente e troppo tardivo nelle sue scuse. Il suo atteggiamento altalenante ha contribuito a creare confusione e malintesi, dando l’impressione di voler riparare i danni solo quando la situazione era ormai fuori controllo. Benedetta, invece, ha mostrato scarsa consapevolezza del proprio ruolo nel caos generale: le sue difese sono apparse deboli e a tratti forzate, alimentando ulteriori sospetti.

Claudio Amendola porta una ventata di allegria (voto: 8). Il suo ingresso nella Casa è stato una boccata d’aria fresca, capace di stemperare le tensioni accumulate tra i concorrenti. Sempre sorridente e spontaneo, Amendola ha saputo coinvolgere tutti con naturalezza, regalando momenti di leggerezza e simpatia. Il ballo con Donatella è stato il simbolo perfetto del suo spirito: ironico, caloroso e profondamente umano. La sua capacità di creare armonia senza forzature dimostra la grande esperienza e sensibilità di un artista che sa come leggere l’atmosfera e restituire energia positiva.

Donatella ‘Cesarona’ mancata (voto: 7). Di fronte al fascino di Claudio Amendola, la concorrente ha sfoderato tutta la sua ingenuità e il suo carattere schietto, rifiutando con pudore la proposta del "bagno insieme" e replicando con una battuta degna di una vera romana: "Ma perché non mi porti a Garbatella e mi fai fare I Cesaroni?". Il suo imbarazzo tenero, unito alla disarmante spontaneità, ha conquistato il pubblico e lo stesso Amendola, che si è divertito a stuzzicarla con galanteria. Persino Simona Ventura non ha resistito a commentare, rendendo la scena ancora più gustosa.

Rasha e Omer falsi come le banconote del Monopoli (voto: 4). In un’edizione piuttosto povera di contenuti, alcune dinamiche vengono costruite appositamente per attirare l’attenzione. È il caso di Omer e Rasha, che provano a mostrarsi come "amici speciali", ma è chiaro fin da subito che tra loro non c’è alcuna reale intesa romantica. Nonostante la finzione sia evidente, riescono comunque a ritagliarsi un blocco di puntata tutto per loro, approfittando della scarsità di eventi rilevanti. Per loro, questo basta a ottenere visibilità, mentre per il pubblico il risultato appare forzato e poco credibile. Il tentativo di creare tensione o curiosità funziona solo a metà, e alla fine risulta più artificioso che coinvolgente.

La dolcezza della mamma di Rasha (voto: 8). Basima si è distinta per calore, eleganza e saggezza durante l’incontro con Omer. Accogliente e rispettosa, ha saputo trasmettere subito una sensazione di fiducia e apertura, rendendo il momento sereno e autentico. Il gesto dei datteri, simbolo di prosperità, ha dimostrato attenzione ai dettagli e cura nel creare un’atmosfera positiva. Con le sue parole, ha espresso stima e ammirazione per Omer, pur sottolineando l’importanza del rispetto verso la figlia e la famiglia, confermando un equilibrio tra affetto e prudenza.

Jonas Pepe più pesante di Giacomo Leopardi (voto: 5). Il modello Jonas Pepe si distingue anche stavolta per un atteggiamento eccessivamente riflessivo e introspettivo, che spesso appesantisce le conversazioni nella Casa. Ogni parola viene analizzata e rimuginata, rendendolo poco spontaneo e difficile da seguire per il pubblico. La sua serietà continua lo fa apparire meno dinamico e coinvolgente rispetto agli altri concorrenti.

