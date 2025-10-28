Grande Fratello, pagelle (27 ottobre): Domenico come Alex Belli (5), Benedetta ingenua (6), l'arroganza di Jonas Pepe (5) Promossi e bocciati della quarta puntata di lunedì 27 ottobre 2025: scontro infuocato tra Valentina e Domenico, Donatella commuove, Rasha indecifrabile con Omer.

Lunedì 27 ottobre è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 prodotto da Endemol Shine Italy. A condurre come sempre Simona Ventura, affiancata in studio dagli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi, e Sonia Bruganelli, ospite d’eccezione. La puntata si è aperta con uno scontro infuocato tra Valentina e Domenico D’Alterio che poi è entrato in crisi minacciando di lasciare la casa. Poi è proseguita con la storia difficile di Donatella Mercoledisanto che dopo aver parlato della sua infanzia difficile ha ricevuto la sorpresa inaspettata della madre Mimma. Riflettori accesi poi sulla complicità tra Rasha e Omer, lei ammette di avere un’attrazione per lui ma dice di sentirsi frenata. Ad abbandonare la casa è stato Matteo Azzali, terzo eliminato del Gf 2025 dopo Giulio Carotenuto e Bena. Ecco i momenti top e flop e le pagelle di questa serata.

Grande Fratello, le pagelle della puntata di lunedì 27 ottobre

Domenico bugiardo (voto: 5). Diviso tra sentimento, orgoglio e difesa personale, Domenico ha cercato di mantenere la calma, ma la sua posizione resta ambigua. Da un lato tenta di rassicurare Valentina, dall’altro non riesce a nascondere l’intesa con Benedetta. Ammette i propri errori e chiede scusa, ma la sua spontaneità a volte sfocia in leggerezza. Il bacio finale poteva davvero evitarselo, una brutta figuraccia. Che Domenico ambisca a diventare il nuovo Alex Belli?

Benedetta ingenua (voto: 6). Messa nel mirino di accuse e sospetti avanzati da Valentina, Benedetta ha reagito con eleganza e misura. Ha ribadito più volte che tra lei e Domenico c’è solo amicizia, difendendo la propria posizione con pacatezza. Forse troppo diplomatica in certi passaggi, ma coerente nel suo atteggiamento. Dopo la figuraccia che le ha fatto fare stasera, speriamo che Benedetta rinsavisca e che prenda le distanze da D’Alterio.

Valentina ha il cuore ferito (voto: 8). Determinata, diretta e visibilmente ferita, Valentina – la compagna di Domenico – è entrata nella Casa con il cuore in tumulto. Ha raccontato nove anni di amore difficile, tradimenti e delusioni con una sincerità disarmante. La sua rabbia è comprensibile e la sua vulnerabilità ha toccato il pubblico. Forse eccessiva in alcuni toni, ma autentica fino in fondo. Ci chiediamo solo una cosa: perché prendersela con Benedetta che non c’entrava nulla visto che è stato il suo uomo a punzecchiarla e non il contrario?

Sonia Bruganelli perfetta (voto: 9). Sa comunicare le proprie opinioni in maniera chiara e ponderata, senza mai risultare aggressiva, riuscendo comunque a farsi notare. A differenza di altri concorrenti che appaiono più di contorno, lei dimostra di avere spessore e capacità di farsi ascoltare. Notevole è stato il confronto con Domenico, dove ha evidenziato con precisione alcuni atteggiamenti sospetti nei rapporti con Benedetta, mostrando acutezza e senso critico.

L’infanzia difficile di Donatella (voto: 9). Ha emozionato il pubblico del Grande Fratello con un racconto sincero e toccante, mettendo a nudo una parte dolorosa della sua vita. Affrontare con tanta lucidità la figura di un padre problematico, senza mai scadere nel vittimismo, è segno di grande equilibrio interiore e forza d’animo. Le sue parole, "era comunque mio padre", racchiudono un amore puro, ma anche la capacità di comprendere le fragilità umane. Si percepisce in Donatella una donna che ha dovuto crescere troppo in fretta, ma che oggi è riuscita a trasformare le ferite in consapevolezza. Il suo sguardo fiero e la voce tremante mentre ricordava i momenti difficili della sua infanzia hanno reso la sua testimonianza autentica e commovente. Il momento con la madre Mimma ha commosso tutti, mostrando il legame profondo tra le due donne.

Rasha finge con Omer? (voto: 6). Rasha si conferma una delle protagoniste più affascinanti e controverse di questa edizione del Grande Fratello. Dietro il suo sguardo pacato e il sorriso dolce si nasconde una personalità complessa, divisa tra cuore e razionalità. Nella puntata di ieri, la giovane ha mostrato la sua parte più vulnerabile, ammettendo di provare un’attrazione sincera per Omer ma anche di essere frenata da paure e insicurezze legate al suo passato. La sua frase, "ho paura delle cose belle", ha toccato il pubblico per autenticità e delicatezza. Tuttavia, la sua apparente indecisione è anche ciò che la rende un personaggio difficile da decifrare. Se da un lato affascina per la sua sensibilità e riservatezza, dall’altro trasmette l’impressione di trattenersi troppo, rischiando di sembrare poco spontanea.

Jonas arrogante (voto: 5) Si distingue per un atteggiamento spesso altezzoso e poco incline al confronto, ci crede troppo. La sua sicurezza a volte sfocia in arroganza, creando tensioni con i coinquilini, in particolare con Omer. Non sempre riesce a mostrare empatia, risultando distante nei momenti in cui sarebbe necessario un approccio più delicato. Lui dice di sentirsi una persona rispettata ma sembra che gli altri concorrenti non aspettino altro che sbarazzarsene.

