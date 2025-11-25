Grande Fratello, le pagelle: la denuncia choc di Rasha (6), Jonas scorretto (4), la sconfitta di Simona Ventura (4) Promossi e bocciati della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 24 novembre: la prima finalista non convince, Omer sa chiedere scusa.

La decima puntata del "Grande Fratello" in onda lunedì 24 novembre 2025, è stata come sempre densa di colpi di scena ed emozioni, anche se non sono mancate le discussioni, che stanno contribuendo a rendere il clima teso soprattutto tra alcuni concorrenti. A distanza di due mesi dall’inizio simpatie e antipatie sono ormai sempre più chiare, per questo appare difficile che in alcuni casi si possa arrivare a un armistizio, anche se di breve durata, visto che la finale è sempre più vicina.

Questo appuntamento non ha avuto alcun eliminato, ma ha anzi permesso di delineare in maniera già piuttosto chiara su chi si indirizzano le preferenze del pubblico, che ha indicato il primo finalista. Tanti davano come favorito numero uno Omer, ma a imporsi a sorpresa è stata Giulia Saponariu. E tra una settimana conosceremo chi otterrà lo stesso privilegio, ma anche un altro concorrente che dovrà necessariamente lasciare la Casa.

Vediamo quindi promossi e bocciati di questa puntata, dove non tutto è andato per il meglio (QUI il recap della serata).

Grande Fratello, puntata 24 novembre 2025: le pagelle

Omer, voto 8: possiamo certamente definirlo il vero uomo della ‘Casa’, uno che non ha timore di prendere posizione, ma sempre in modo estremamente rispettoso, ma che non si tira indietro quando si tratta di esprimere i suoi sentimenti. Non a caso, ha iniziato a sbilanciarsi maggiormente con Rasha solo dopo avere conosciuto la mamma, oltre a permettere alla ragazza di sentirsi protetta, come ogni donna vorrebbe. Non sappiamo se la loro storia potrà durare anche una volta conclusa questa esperienza, lui sembra ce la stia davvero mettendo tutta così da non avere rimpianti. Anche nel faccia a faccia con Jnas organizzato da Simona Ventura a inizio puntata si è mostrato maturo, in grado di respingere appieno ogni attacco del rivale, senza mai cadere nelle provocazioni lanciate, cosa tutt’altro che facile. Anzi, non ha esitato a chiedere scusa se qualcuno dovesse essersi sentito offeso quando si è abbassato i pantaloni. Chapeau, l’intelligenza di una persona si vede anche dalla sua capacità di ammettere i propri errori.

Grazia, voto 7: perdonare a volte aiuta a sentirsi migliori, permette di guardare dentro di sé e capire che nessuno è perfetto, anche se vorremmo, in modo inconsapevole, che lo fosse. Questo è quello che Grazia è riuscita a fare con il padre, che ha avuto modo di riabbracciare nel corso della puntata, mettendo da parte i dissapori che avevano avuto e che li avevano portati a stare lontani. Brava, speriamo solo non sia un fuoco d paglia legato alla luce della telecamera ma che il loro percorso di riunione prosegua anche dopo la fine del programma.

Rasha, voto 6. Tutto fumo e niente arrosto, così potremmo cercare di riassumere la condotta avuta nel corso di questa serata dalla modella. Lei è sicuramente bellissima, su questo nulla da dire, e sembra essere la donna che quasi ogni uomo vorrebbe avere al suo fianco, ma siamo sicuri che ci sia qualcosa in più oltre a questo biglietto da visita certamente bello da vedere. In serata Rasha è venuta a conoscenza del pensiero negativo che il suo ex fidanzato ha di lei, arrivato a definirla "arrivista" perché ha speso tantissimi soldi per lei, ma a questo ha ribattuto con decisione. La concorrente italopalestinese ha definito questo rapporto come "la storia più tossica della mia vita", oltre a sottolineare come lui sia invidioso di lei ora che è riuscita a entrare al "Grande Fratello", anzi con ogni probabilità potrebbe essere ancora innamorato. A questo ha aggiunto una rivelazione pesantissima: "Mi ha messo anche le mani addosso una volta. La gente sa chi è. Parlasse poco"- Ma siamo sicuri che sia davvero così e che lei non porti avanti questa versione dei fatti per ingraziarsi il pubblico?

Giulia finalista ‘anonima’ – Voto 6. La giovanissima modella toscana è la prima concorrente a staccare il pass per la finale, ed è un risultato piuttosto sorprendente. Mai centrale nelle dinamiche, ha trascorso questi due mesi nella Casa del Grande Fratelllo senza mai esporsi più di tanto e chiacchierando del più e del meno con una manciata di persone a lei vicine. Pochi guizzi, qualche pianto e un paio di malori che avevano fatto temere il suo addio al reality, ma questo è bastato al pubblico per spedirla in finale. Complimenti a lei, ma il reality lo stanno portando avanti altri concorrenti, che forse avrebbero meritato questo premio più della Soponariu.

Domenico, voto 5. L’ennesimo confronto a distanza con la compagna Valentina o (forse ex?) è andato in scena nella Casa del Gf, per fortuna ci siamo risparmiati la classica sceneggiata a cui ci ha abituati nelle altre puntate. Lei lo ha accusato di non averla mai ricambiata e di non avere rispetto, lui ritiene di avere realizzato un sogno partecipando al "Grande Fratello" e di volerselo godere fino alla fine. Anche Sonia Bruganelli e Cristina Plevani stavolta lo hanno difeso, convinte che lui non sappia più che pesci pigliare per evitare di creare problemi. Poveraccio, non lo aspetta di sicuro un grande ritorno a casa.

Jonas, voto 4: Pepe può essere definito sicuro uno dei protagonisti di questa edizione del "Grande Fratello", anche se non possiamo dire si sia distinto finora in modo positivo. Simona Ventura lo ha infatti voluto in studio per un confronto faccia a faccia con Omer, pensando che questo potesse aiutarli a chiarire dopo lo scontro avuto in ‘Casa’ nei giorni scorsi, dove solo l’intervento degli altri ragazzi ha evitato la rissa. Jonas è però rimasto sulle sue posizioni, criticando il compagno di avventura per essersi abbassato i pantaloni davanti alle donne, gesto ritenuto poco rispettoso. Dal canto sui Omer si è scusato, lui invece non ha abbassato minimamente la cresta, ancora ci chiediamo come sia possibile che non sia stato oggetto di un provvedimento. Forse solo in questo modo potrebbe abbassare la sua supponenza, pur senza avere la garanzia che questo possa bastare.

Il GF di Simona Ventura 4 – Dopo due mesi di reality, i tempi sono maturi per emettere un verdetto su questa edizione del Grande Fratello che appare floscia e priva di spunti davvero interessanti. Ma non è colpa di Simona Ventura, che ci sta mettendo cuore e mestiere per far funzionare un’edizione a cui priva di quel quid speciale che permette a un programma di bucare lo schermo. A questo Gf, semplicemente, mancano concorrenti davvero interessanti e dinamiche solide, quindi ogni puntata si trasforma in un carosello di clip forzate e già viste. Il trionfo della noia. Forse la pietra tombale su un format che – ascolti alla mano – ha ormai perso la sua capacità di attrarre il grande pubblico come faceva un tempo.

