Grande Fratello, le pagelle: Jonas Pepe inaccettabile (5), Sonia Bruganelli ci sa fare (7), Ivana commuove tutti (8)

La puntata del Grande Fratello andata in onda il 20 ottobre ha regalato al pubblico una serata intensa e ricca di colpi di scena. Al timone, come di consueto, Simona Ventura, ormai figura stabile e riconosciuta del reality show del lunedì sera su Canale 5. L’appuntamento ha visto susseguirsi numerosi momenti carichi di emozioni e, soprattutto, diversi confronti tra i protagonisti. Opinionista speciale di questo nuovo appuntamento Sonia Bruganelli.

La puntata si è aperta con un momento emozionante, il ritorno nella casa di Anita dopo la morte della madre. Non sono mancati però anche i momenti di tensione. Nel corso della puntata, Jonas Pepe ha avuto uno scontro con Grazia ed è stato bacchettato in diretta da Simona Ventura. Sorpresa inaspettata per Ivana che ha potuto riabbracciare il marito Toni. Ad essere eliminato dalla casa è stato Bena, uscito al termine di un televoto flash. Vediamo ora, secondo noi, quali sono stati i momenti migliori e quelli meno riusciti della serata, con le pagelle della puntata di lunedì 20 ottobre 2025 del Grande Fratello (QUI il recap completo della serata).

Pagelle Grande Fratello: i voti della puntata di lunedì 20 ottobre 2025

Anita Mazzotta animo guerriero (voto: 9): Anita ha dimostrato una forza straordinaria tornando nella Casa del Grande Fratello dopo un lutto così profondo. La perdita della madre è un dolore che segna, ma lei ha scelto di onorare una promessa e affrontare il dolore con dignità. Il suo racconto ha toccato profondamente compagni e pubblico. Con lacrime sincere e parole sentite, Anita ha saputo condividere il proprio dolore senza cadere nel vittimismo, mostrando la parte più umana e fragile di sé. Tornare nella Casa non è stata una decisione semplice. Anita ha mostrato grande determinazione nel voler riprendere il suo percorso, portando con sé il peso del dolore ma anche la volontà di andare avanti.

Simona Ventura educatrice (voto 8): Simona Ventura ha saputo prendere in mano una situazione delicata con fermezza e lucidità. Di fronte alle parole fuori luogo di Jonas, non ha esitato a intervenire, ristabilendo i limiti e ricordando a tutti il valore del rispetto, soprattutto verso le donne. Pur mantenendo una posizione ferma, ha mostrato comprensione nei confronti del momento emotivo di Jonas, invitandolo a riflettere senza umiliarlo. Ha saputo bilanciare severità e umanità, qualità non scontata in diretta.

Ivana dà una lezione importante (voto: 8): Ivana ha affrontato uno dei momenti più delicati della sua vita davanti a milioni di spettatori, scegliendo la sincerità e mettendo da parte ogni paura. La sua testimonianza ha dato voce a molte persone che vivono situazioni simili, contribuendo a normalizzare e sensibilizzare. Particolarmente toccante l’incontro con il marito Toni, sui social un tripudio di complimenti per la loro coppia.

Il ritorno di Sonia Bruganelli (voto: 7) Il trio di opinionisti composto da Ascanio, Floriana e Cristina stavolta ha faticato a lasciare il segno, apparendo quasi in ombra rispetto al ritmo del programma. Forse troppi, forse poco stimolati dai contenuti della serata, ma il risultato è stato un salotto spento. A ravvivare il tutto ci ha pensato Sonia Bruganelli, che con la sua solita lucidità ha offerto osservazioni puntuali e ironiche. È stata l’unica a dare reale valore al commento in studio. La sua presenza si è confermata essenziale per dare equilibrio e personalità al talk e ci si augura che dalla prossima puntata possa essere fissa.

Mattia e Grazia, campo minato (voto: 6). Grazia dimostra maturità e rispetto, gestendo con intelligenza il feeling nato con Matteo. Pur riconoscendo l’attrazione, sceglie di fare un passo indietro per non mancare di rispetto alla fidanzata di lui, Carlotta. "Se fossi io al posto suo, ci starei male", ha detto con sincerità, mostrando empatia e lucidità. Non cede alla tentazione del gioco facile, ma preferisce mantenere dei confini chiari. Una scelta che le fa onore e che la distingue per equilibrio e coerenza.

Jonas inaccettabile (voto: 5): Jonas si conferma un personaggio carismatico ma spesso sopra le righe. Il suo atteggiamento da "latin lover" divide: se da un lato il pubblico apprezza la spontaneità, dall’altro le frasi esplicitamente sessuali rivolte a Grazia risultano fuori luogo e poco rispettose. Il commento sugli "ormoni a palla" e sulle "zin*e de fuori" è stato volgare e ha sollevato più di una critica, anche da parte dei coinquilini, come Simona Ventura che lo ha giustamente richiamato. L’interesse tra Rasha e Grazia sembra più un gioco di conquista che reale coinvolgimento. Jonas dovrebbe ricordare che è in TV, e certe uscite, più che simpatiche, risultano sgradevoli. Serve più rispetto e meno machismo.

Matteo spocchioso (voto: 4): Matteo si sta distinguendo più per l’aria di superiorità che per il reale coinvolgimento nel gioco. Il suo tono spesso altezzoso lo rende poco empatico agli occhi dei coinquilini e del pubblico. Fa fatica a mettersi nei panni degli altri e tende a liquidare i confronti con sufficienza. Questo lo isola e crea tensioni inutili. L’atteggiamento spocchioso gli sta giocando contro: il pubblico inizia a percepirlo come poco autentico e distante. Solo se decidesse di farsi un bagno d’umiltà, il pubblico potrebbe ribaltare il suo giudizio su di lui.

