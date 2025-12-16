Grande Fratello, le pagelle: Valentina 'ossessionata' (5), il coraggio di Anita (9), Rasha e Omer, altro che crisi (8) Promossi e bocciati della semifinale bis del GF del 15 dicembre: volano stracci tra Benedetta e Valentina, la scelta di Anita conquista il pubblico

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Stasera nuovo appuntamento per la semifinale del Grande Fratello, lo storico reality della televisione italiana. Il programma è andato in onda con la sua tredicesima puntata, lunedì 15 dicembre, in prima serata su Canale 5 dalle 21.30. A guidare la serata Simona Ventura, che è entrata nella Casa per raccogliere emozioni e tensioni dei concorrenti ormai vicinissimi alla finalissima di giovedì 18 dicembre. In studio presenti tre volti simbolo del passato: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Ospite speciale della puntata Sonia Bruganelli. La puntata si è aperta con l’incontro emozionante tra Rasha e Omer. Poi è proseguito con il confronto acceso tra Valentina e Benedetta. Quinto finalisto Omer, eliminato Domenico. Giulia ha ricevuto la lettera della madre mentre Jonas è stato protagonista di un bel momento con i suoi fratelli(qui il RECAP della puntata).

Grande Fratello, puntata 15 dicembre 2025: le pagelle

Rasha e Omer, altro che crisi (voto: 8) Tra Rasha e Omer c’è stato un passaggio necessario fatto di silenzi, riflessioni e chiarimenti. Rasha emerge per la sua capacità di mettersi in discussione, di lasciare da parte l’orgoglio e di parlare con il cuore, spiegando il proprio dolore senza chiudersi definitivamente. Omer, dal canto suo, vive la distanza come un tempo di crescita: osserva, ragiona e arriva a riconoscere i propri limiti e le fragilità dell’altra. Entrambi mostrano caratteri forti, che a volte si scontrano, ma anche una sincera volontà di capirsi. Il confronto diventa così un punto di svolta, non una rottura. Le incomprensioni si trasformano in consapevolezza. Il bacio finale racconta di un legame che, invece di spezzarsi, trova nuova forza. Evviva l’amore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Valentina "ossessionata" da Domenico (voto: 5) Valentina appare profondamente legata a Domenico, tanto da mostrare segnali evidenti di dipendenza affettiva. La sua vita emotiva sembra ruotare intorno alla relazione, e ogni incomprensione o distanza la turba in modo marcato. Nei confronti di Benedetta, questo attaccamento emerge con forza, trasformando la gelosia e la frustrazione in conflitto aperto. La sua reazione agli episodi nella Casa dimostra una difficoltà a gestire le emozioni in maniera equilibrata, con tendenza a coinvolgere anche altre persone e a cercare conferme esterne. Nonostante l’amore e la protezione verso Domenico siano sinceri, Valentina fatica a prendere le distanze quando necessario, lasciando trasparire una dipendenza che complica il rapporto e ostacola la lucidità nel valutare le situazioni.

Benedetta "sfasciafamiglie" (voto: 6) Benedetta si presenta come una persona sicura di sé e determinata, ma talvolta poco attenta alle conseguenze delle proprie azioni sugli altri. Il suo rapporto con Domenico, pur definito amicizia, ha generato tensioni significative e contribuito a un clima conflittuale nella Casa. Nel confronto con Valentina, la sua difesa appare decisa ma a tratti aggressiva, con tendenza a minimizzare il ruolo degli altri nella vicenda e a giustificare comportamenti che hanno creato malintesi.

L’incoerenza di Domenico (voto: 5) Domenico appare come il protagonista di un triangolo emotivo gestito in maniera superficiale e irresponsabile. La sua "amicizia intensa" con Benedetta ha alimentato incomprensioni e conflitti, senza che lui prendesse mai una posizione chiara o coerente. Durante i confronti, tende a sdrammatizzare e a minimizzare, mostrando poca consapevolezza dell’impatto delle sue azioni su Valentina e sugli altri. La sua incapacità di mettere dei limiti netti tra affetto e amicizia ha trasformato una situazione già delicata in un caos emotivo. In questa vicenda, Domenico emerge come poco maturo, distratto dai propri interessi e incapace di gestire le conseguenze delle proprie scelte, lasciando dietro di sé tensioni e rancori.

L’emozione di Giulia (voto: 8) Giulia si distingue per la sua forza interiore e la capacità di trasformare esperienze traumatiche in crescita personale. La sua vulnerabilità, mostrata con coraggio nel raccontare il rapimento vissuto da bambina, la rende autentica e empatica agli occhi degli altri. Riesce a confrontarsi con il proprio passato senza paura, imparando a trarne insegnamenti e a riconoscere i propri progressi emotivi. La sua apertura e sincerità permettono di creare legami profondi con chi la circonda, mostrando una rara maturità emotiva. Giulia dimostra che anche dalle difficoltà più grandi può nascere resilienza e consapevolezza di sé, trasformando la sofferenza in uno strumento di crescita.

Jonas e Anita come Sandra e Raimondo (voto: 7) Jonas e Anita mostrano un legame solido e complice, che ricorda la dinamica equilibrata e affiatata di coppie storiche come quella di Sandra e Raimondo. La loro intesa si basa sulla fiducia reciproca e sulla capacità di sostenersi nei momenti difficili, senza creare tensioni inutili intorno a loro. Entrambi dimostrano maturità emotiva, comunicazione chiara e rispetto reciproco, qualità che li rendono una presenza positiva all’interno della Casa. La coppia sa bilanciare momenti di leggerezza e serietà, creando un ambiente sereno e armonioso intorno a sé, senza cadere in conflitti o drammi superflui.

Donatella al miele (voto: 6) Donatella si distingue per il suo approccio dolce e affettuoso all’interno della Casa. Il suo rientro ha subito trasmesso un senso di calore e vicinanza agli altri inquilini, grazie alle sue parole ripetute con sincerità: "mi mancate" e "vi voglio bene". Dimostra una grande capacità di creare legami positivi, mettendo a proprio agio chi la circonda e diffondendo empatia. Il suo modo di fare genuino e spontaneo la rende una figura accogliente e rassicurante, capace di alleggerire tensioni e contribuire a un clima sereno nella Casa.

Il coraggio di Anita (voto: 9) Anita si conferma una concorrente forte, consapevole e dotata di grande maturità emotiva. La sua decisione di non leggere la lettera del padre biologico dimostra coraggio e autodeterminazione: sa proteggere i propri sentimenti e stabilire confini chiari, anche in situazioni emotivamente delicate. La sua capacità di raccontare con sincerità esperienze dolorose, senza cedere al sensazionalismo, mette in luce una forza interiore rara e un equilibrio emotivo notevole. Anita sa affrontare il passato con lucidità, trasformando il dolore in consapevolezza e resilienza, e riesce a mantenere integrità e dignità anche davanti alle difficoltà più personali.

Potrebbe interessarti anche