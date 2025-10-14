Grande Fratello, pagelle: Ascanio affonda Giulio (8), la serata degli shampoo (7), Simona Ventura rompe la bolla (5), Domenico fa lo gnorri (4) Promossi e bocciate top e flop della terza puntata del reality condotto da Simona Ventura andato in onda lunedì 13 ottobre su Canale 5

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

La lunga serata del Grande Fratello del 13 ottobre, come sempre guidata da Simona Ventura ormai saldamente alla guida del reality del lunedì sera di Canale 5 ha offerto al pubblico molte emozioni, ma soprattutto tanti confronti. Si è iniziato con il dialogo tra lo studio, conduttrice e opinionisti (Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi) con Omer e Jonas protagonisti delle immagini più brutte della settimana (un’accessa lite che si è trasformata in rissa sfiorata), si è continuato con il confronto tra Domenico e la compagna Valentina in mistery a cui si è aggiunta pure Benedetta.

Simona Ventura ha poi deciso di rompere la "bolla" in cui sono isolati i concorrenti per dare loro la notizia importante del cessate il fuoco a Gaza, una notizia che ha provocato le reazioni forti (soprattutto fuori la diretta) di Rasha, concorrente di origine palestinese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La puntata ha visto anche il primo eliminato dell’edizione 2025 del Grande Fratello, che è Giulio, il dentista di Torre Annunziata, che il pubblico ha mandato a casa con il 46% dei voti.

A fine serata, le nomination palesi sono state l’occasione per riaccendere qualche scintilla, tra Donatella e Francesco che proprio non si sopportano e tra Grazia e Simone che già avevano battibeccato durante la diretta.

Vediamo ora, secondo noi, quali sono stati i momenti migliori e quelli meno riusciti della serata, con le pagelle della puntata di lunedì 13 ottobre 2025 del Grande Fraltello.

Pagelle della puntata di lunedì 13 ottobre 2025 del Grande Fraltello

Ascanio Pacelli, voto: 8. "Io questo programma l’ho fatto e te lo assicuro: tu sei un gran paraculo". Ascanio Pacelli parla poco, ma quando parla, ogni volta affonda come nessuno. Diretto e pungente, anche nella terza serata in diretta del Grande Fratello risulta l’opinionista ex gieffino più capace di lanciare frecciate e sottolineare anche incoerenze dei concorrenti, il tutto senza peli sulla lingua. Lo fa, per esempio, quando ribadisce, poco prima dell’eliminazione di Giulio, il suo pensiero sul dentista di Torre Annunziata, e lo fa a fine serata, quando, durante il giro delle nomination, i concorrenti non fanno che ripetere la trita formula "lo rispetto, non ho niente contro di lui/lui ma è quello/a con cui ho meno dialogo nella casa" e lui erompe con un commento che squarcia il velo dell’ipocrisia "Le nomination sono fatte verso le persone antipatiche, ditele le cose non vi volete bene, non vi sopportante, basta diplomazia". Praticamente, ogni volta che parla, è come se lo facesse il pubblico da casa.

La serata degli "shampoo", voto: 7. Inizia subito a bomba la terza diretta del Grande Fratello targata da Simona Ventura con un faccia a faccia tra Jonas e Omer, che si trovano anche a dialogare, in una stanza isolata, con lo studio e a spiegare la brutta lite che li ha visti protagonisti in settimana e che è finita in una rissa sfiorata. I due hanno modo di rivedere cosa hanno combinato (vergognandosene) e devono subire i rimproveri da studio che arrivano soprattutto da Ascanio che si concentra sul comportamento di Omer e da Floriana che affonda Jonas con un chiarissimo "ti avrei dato una capocciata". Non finisce qui, perchè subito dopo c’è un confronto davvero di fuoco tra Domenica e la compagna Valentina, che lo raggiunge in mistery room e lo travolge con la sua furia per gli atteggiamenti esagerati che lui ha nel manifestare quella che definisce "solo una bella amicizia con Benedetta". Poi anche la ragazza raggiunge i due in mistery e il chiarimento diventa a tre. Insomma, una partenza a bomba in cui non mancano le lavate di testa.

Simona Ventura rompe la bolla, voto: 5. Simona Ventura annuncia a fine serata la decisione del Grande Fratello di rompere la bolla in cui sono chiusi i concorrenti dentro la Casa, per dare loro l’importantissima e bella notizia del raggiunto cessate il fuoco a Gaza. Questo anche perchè, dentro la casa c’è Rasha, nata in Giordania figlia di palestinesi, che in settimana si era confrontata con il siriano Omer, che ha vissuto l’esperienza tragica della guerra in Siria, sul dolore e la devastazione che porta il conflitto. Quando Ventura dà ai casalinghi la notizia della pace, in casa, giustamente si esulta, ma le reazioni più fredde sono proprio di Omer e soprattutto di Rasha che dice: "Sono contenta ma penso al dolore per tutta quella distruzione", e anche in sottofondo qualcuno dice "Tutti quei poveri bambini, ma perchè?". Mentre la conduttrice in studio continua a sottolineare il momento storico in cui si è arrivati finalmente alla pace. Fuori onda, poi Rasha chiarisce in modo duro il suo pensiero, parlando con Benna: "Quando ha detto la pace gli volevo dire ma che pace che gli avete tolto la terra, li avete ammazzati tutti, fare l’emozionata felice era proprio falso, ridategli madri e padri che avete ammazzato." Non sarebbe stato meglio dare questa notizia prima della diretta magari?

Domenico, voto:4. La compagna Valentina urla, si agita, gli si scaglia addosso con parole di fuoco come una furia: "Ma cosa sto vedendo, Temptation Island? Ma se avessi fatto io quello che hai fatto tu, come avresti reagito? Ti butti su una donna in costume, la baci sul collo, tu non sai cosa succede fuori, io passo per cornuta!" Domenico ripete solo "Con Benedetta è nata una bella amicizia, niente di più". Ci vuole un quarto d’ora di accorate accuse della povera Valentina per sentirgli dire, solo perché stimolato da Simona Ventura un "Mi scuso".

Potrebbe interessarti anche