Grande Fratello, pagelle: Simona Ventura cambia passo (9), Ascanio Pacelli già punge (7) Promossi e bocciati e top e flop della prima puntata della venticinquesima edizione del più longevo reality della tv italiana

L’attesa è finita. Lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello, firmata Simona Ventura.

Un’edizione, all’insegna del ritorno alle origini, completamente rivoluzionata rispetto all’anno scorso, non solo nell’elemento fondamentale della conduzione, ma anche nella squadra di opinionisti, formata da tre ex gieffini doc (Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi) e nella scelta dei concorrenti, tutte persone comuni con storie personali forti.

In questa lunga serata di diretta, li abbiamo finalmente conosciuti tutti.

Grande Fratello, pagelle lunedì 29 settembre 2025

Simona Ventura, voto: 9. Finalmente, hanno ridato un programma in mano a Simona Ventura, una delle conduttrici più vivaci e coinvolgenti della tv italiana. E il Grande Fratello cambia immediatamente ritmo con lei al timone. Bastano veramente una manciata di minuti per capire che il programma ha davvero cambiato passo e una serata di quattro ore scorre via, letteralmente, volando. Pur essendo la prima puntata, niente altro che la presentazione uno a uno di tutti i "casalinghi" e le "casalinghe", per lo spettatore a casa non esiste il pericolo di annoiarsi o di cedere al sonno, grazie a una conduzione che lo impedisce e riesce a tenere alta l’attenzione di chi guarda dal primo all’ultimo minuto. Possiamo già dire, alla fine della prima serata, che affidare questo Grande Fratello numero 25 a Simona Ventura è stata una scelta più che azzeccata.

Il bacio Floriana Secondi, voto: 8. Clamoroso altarino, tirato fuori a inizio serata da Simona Ventura, che ricorda a Floriana Secondi a al pubblico tutto, con tanto di video a testimonianza che lei, dentro la Casa, riuscì a baciare nientemeno che Luca Argentero. Lo avreste mai detto? Lo ricordavate? Il voto va ovviamente, al clamoroso "acchiappo" della nuova opinionista del Gf, che all’epoca non poteva immaginare di dare un bacio a stampo a quello che sarebbe diventato uno dei più amati (e desiderati) attori italiani del piccolo e grande schermo. E brava Floriana!

Ascanio Pacelli, la prima staffilata del Gf 2025, voto: 7. Bisogna aspettare l’ultimissimo blocco della lunga diretta, ma alla fine arriva una zampata mica male da uno degli opinionisti. Quello, all’apparenza più pacato e misurato degli ex gieffini voluti in studio da Simona Ventura per coadiuvarla nelle dirette del nuovo Grande Fratello. Parliamo di Ascanio Pacelli che con sagacia e un’unica, centratissima parola, scocca una frecciata all’indirizzo di Giulio, il "casalingo" che ha deciso di sacrificarsi per assicurare al gruppo che il Grande Fratello non togliesse l’acqua calda nella casa, al prezzo di rimanere fuori dal televoto che decreterà tre immuni dalle nomination della prossima puntata. "Generosità, ma c’è anche della paraculaggine" sentenzia Pacelli, e viva la faccia della sincerità, visto che in tantissimi l’hanno pensato, ma solo lui l’ha detto. Applausi.

Le trovate del Grande Fratello, voto: 7. La kiss cam stile Coldplay, il processo a Francesco davanti a una tavolata di taralli e capocolli, scagionato dalla telefonata della nonna Nina, l’ingresso di Giulia che fa già ingelosire mamma Francesca, la scelta sadica finale tra acqua calda e possibile immunità: ben tornato Grande Fratello vecchia maniera, ci hai già fatto divertire alla prima puntata, chissà cosa ti inventerai nelle prossime.

Donata detta Donatella, voto: 6. E veniamo ai concorrenti: un cast effettivamente molto variegato e di personalità che già dopo qualche minuto davanti alle telecamere riescono a spiccare. Se tanto ci da tanto, quest’anno, ci sarà da divertirsi parecchio. Ma già da questa prima serata, questi caratteri così spiccati hanno mostrato lati che potrebbero creare qualche scintilla con gli altri. Facciamo l’esempio di Donata o Donatella, "un vulcano" la presenta Simona Ventura e non c’è definizione più azzeccata. E infatti, la vediamo subito esuberante, di più debordante. A 46 anni, è la senior della casa, e pare aver subito deciso di incarnare quel ruolo con battute come "Queste ragazze fanno tanti tutorial, ma un tutorial con la pezza in mano non l’hanno mai fatto", o stupendosi dei fornelli a induzione (come se fossero qualcosa di mai visto), senza dimenticare, da brava madre di famiglia di nominare in continuazione l’amato figlio trentenne rimasto a casa ("se faceva un video Andrea così, veniva meglio"dice, davanti al video di presentazione di Omer), sbottando in un "non è giusto!" davanti all’entrata di mamma e figlio, Francesca e Simone. Possiamo già prevedere che sia "troppo" per una convivenza serena e pacifica con gli altri? Il tempo dirà se abbiamo ragione.

Mamma Francesca già gelosa? voto:5,5. Lo sguardo fulminante e la reazione di mamma Francesca all’ingresso di Giulia, la concorrente più giovane di tutti che va subito ad abbracciare Simone perchè i due si sono conosciuti a Riccione quest’estate dove lui faceva l’animatore e lei la reginetta di bellezza, ci fa già capire che potrebbero essere guai per la ragazza. Il 5,5 va al moto di gelosia, ma sappiamo che reaction del genere sono oro per le dinamiche della casa. Anche in questo caso vedremo se ci stiamo sbagliando, intanto, la "fulminata" (esagerata) c’è stata eccome.

