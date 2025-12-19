Grande Fratello, le pagelle: il trionfo di Anita con polemica (4), finale da sbadigli (3), Jonas rosica e ha ragione (8) Nella puntata del 18 dicembre 2025, al Grande Fratello tante sorprese, lacrime e qualche atteggiamento sopra le righe con Anita, Giulia e Grazia: le pagelle

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

La puntata finale del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, in onda su Canale 5 giovedì 18 dicembre 2025, si apre con i 5 finalisti – Jonas, Omer, Giulia, Grazia e Anita – pronti a sfidarsi per ottenere l’ambito montepremi di 110mila euro e la conduttrice che si dice molto emozionata. Tra sorprese e piccole gaffe, la serata finisce alle 01:30, ma la noia la fa da padrona. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata finale, trasmessa il 18 dicembre 2025 e vinta da Anita, del Grande Fratello.

Grande Fratello finale, puntata 18 dicembre 2025: le pagelle dei promossi

Jonas Pepe sincero e schietto, voto 8: non si fa troppi problemi il gieffino a dire ciò che pensa, né con Omer durante il confronto iniziale, né con Floriana Secondi alla quale chiede spiegazioni su un evento del passato, per lui incoerente, che riguardava la violenza. E’ forse l’unico a non risparmiarsi nella Casa: sempre diretto, sincero, forse anche troppo per chi non ama i caratteri forti, che invece a noi piacciono. Se deve dire qualcosa di scomodo e spiazzante, lo fa senza esitare mai. Possiamo dire che Jonas è stato il vero protagonista di questa edizione. A parer nostro, avrebbe meritato la vittoria.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Omer Elomari innamorato della madre, voto 7: non vede la mamma da un anno e mezzo, ma quando sente la sua voce si emoziona, perché da tre mesi, da quando è entrato nel Gf, non hanno più contatti. Però il momento più commovente, per lui e per noi, è quello in cui lei lo abbraccia da dietro e gli dice di aver preso per la prima volta l’aereo (dalla Turchia) solo per lui, chiedendogli inoltre di non abbandonarla più. Davvero una bella pagina di televisione, resa ancora più potente dai ripetuti scambi di baci e abbracci tra loro, così vibranti e coinvolgenti che l’amore si sente tutto sin dai primi secondi.

Gf 2025, puntata 18 dicembre: le pagelle dei ‘bocciati’

Simona Ventura ‘scivola’ più volte, voto 5: errori su errori per la conduttrice del Grande Fratello mentre presenta la finale del 18 dicembre. Visibilmente emozionata sin dai primi minuti, la Ventura si impappina spesso con le parole quando si confronta con i concorrenti e gli opinionisti, ma questo capita pure nel momento di lanciare un televoto. Sui social, infatti, non mancano polemiche sulla domanda "Chi vuoi che ‘vinche’ questo Grande fratello?", né sul nome "Asconio" al posto di Ascanio (Pacelli), scivolone per cui si scusa con tutti, soprattutto con colui che definisce ‘parierista’.

Inoltre, quando Super Simo spiega come funzionano il televoto flash a tre – con Anita, Giulia e Jonas a rischio – e l’ultima votazione per i due superfinalisti, non è affatto chiara, almeno quando parla di come verranno poi calcolati questi voti. Anche Anita dice di non aver capito il meccanismo della votazione finale e Jonas, che prova a chiarire i dubbi alla fidanzata, dimostra di non aver compreso proprio tutto nemmeno lui. Pure sui social i telespettatori dicono di non aver compreso bene le regole: "Però è Simona che non si sa spiegare, io nemmeno avevo capito effettivamente", si legge tra i commenti su ‘X’. Non significa che sia inadeguata per questo ruolo, però, tenendo conto di tutto ciò, possiamo dire che più scioltezza, naturalezza e attenzione nell’esprimersi gioverebbero sicuramente al reality show.

Giulia Soponariu non parla, urla, voto 5: teatrale è dire poco con Giulia, che appena vede il padre si inginocchia a terra e inizia a gridare dalla gioia con una voce ‘drammatica’ e fin troppo squillante per i nostri timpani. Una scelta, quella di strafare nei modi, anche quando deve spegnere le luci della Casa con Anita, che finisce per essere controproducente per lei: nello show i telespettatori ricercano la verità, ma qui vince la finzione ed è palese.

Grazia Kendi in iperventilazione (ma perché esagerare?), voto 4: bastano tre telefoni e la voce della mamma per mandare in tilt la gieffina, che corre senza freni verso il telefono del giardino e lo fa senza ascoltare prima le parole della conduttrice. Immaginiamo che tre mesi senza avere contatti con esterno non siano facili da gestire, però il rispetto dovrebbe essere alla base di tutto, soprattutto quando parliamo di persone. Ci riferiamo in particolare al momento in cui Grazia, cercando prima il secondo e poi il terzo telefono, si comporta in maniera infantile, pretendendo di vedere la madre, quando Simona Ventura dice di tornare nel salone, che sarà ‘per la prossima volta, perché il Gf non ha pagato la bolletta‘, e alzando i toni.

"Dov’è? Dimmelo! Me la dovete far sentire!" dice alla conduttrice che le chiede di "frenare la gola". Sarà l’emozione, sarà che si aspetta di poter parlare con la mamma, ma esagerare nei modi certamente non è la strada giusta. Non siamo mica all’asilo, siamo in un programma attraverso cui le persone vogliono divertirsi e soffrire insieme ai personaggi e non sentire una ragazza urlare in modo così melodrammatico senza un reale motivo, considerando che si tratta della finale e che è evidente che la sorpresa non può concludersi in questo modo. Se no perché farle sentire la voce della mamma al telefono e non darle la possibilità di ascoltare ciò che ha da dirle? Così facendo, il personaggio che si è costruita appare finto: è più vera la madre, che è talmente emozionata da piangere in diretta.

Anita Mazzotta vincitrice senza lode, voto 4: il pubblico la premia con la vittoria nella finale del Gf, ma è meritata? A parer nostro, no, perché c’è chi ha fatto davvero il possibile per intrattenere e mostrarsi autentico, nel bene e nel male, ma è stato eliminato a un passo dalla vittoria. Anita, invece, non ha creato molte dinamiche interessanti, né è mai stata l’anima del reality. Alla fine, ha ragione Jonas a rosicare per la finale tutta al femminile, visto che anche Giulia non ha contribuito granché all’impresa di rendere questa edizione godibile. Probabilmente il pubblico ha preso a cuore il suo dramma – la madre è morta mentre era nella casa e infatti lei si è assentata per qualche giorno -, altrimenti non si spiega la scelta di votarla per la vittoria. Infatti la bocciamo perché non si è mai messa in gioco completamente, mentre altre persone, come Jonas, si sono sempre esposte.

La finale noiosa, voto 3: sorprese, sorprese e ancora sorprese. Di certo c’è che alcune sono bellissime ma, ripensando alle edizioni passate, nulla di nuovo. Poi qualche parola scambiata tra i parieristi – gli ex gieffini Floriana, Cristina e Ascanio – e i finalisti e infine video in abbondanza di momenti vissuti nella Casa del Gf. Ne avevamo davvero bisogno? Il problema, al di là della conduzione priva di guizzi e impacciata di Simona Ventura, è che mancano delle vere novità, qualcosa per cui dire: "Sì, devo assolutamente vederlo anche il prossimo anno". Pure il confronto tra Omer e Jonas non coinvolge, anzi è molto freddo e moscio. Non c’è scontro, non viene detto niente di davvero interessante, solo cose che chi segue lo show già sa. Insomma, nulla di esaltante, ma speriamo di riprenderci con i vipponi il prossimo anno.

Potrebbe interessarti anche